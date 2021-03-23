https://ria.ru/20210323/domogatelstvo-1602560855.html

Французов возмутили "домогательства" Европы к России

Французов возмутили "домогательства" Европы к России

Читатели Le Figaro раскритиковали позицию главы Евросовета Шарля Мишеля, которую он озвучил в телефонном разговоре с Владимиром Путиным. РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T22:41

2021-03-23T22:41

2021-03-23T22:41

евросовет

шарль мишель

евросоюз

владимир путин

сша

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Читатели Le Figaro раскритиковали позицию главы Евросовета Шарля Мишеля, которую он озвучил в телефонном разговоре с Владимиром Путиным.Ранее в беседе с российским лидером политик заявил, что улучшения в российско-европейских отношениях возможны только при соблюдении Россией ряда условий: при выполнении минских соглашений, прекращении "кибератак" и соблюдении прав человека. Путин же в разговоре указал неконструктивное и порой конфронтационное поведение партнеров."ЕС уже который год цепляется к России. А теперь говорит, что это она виновата. Напоминает домогательство", — отметил один из французских читателей. Многие выразили схожее мнение, добавив, что в Европе руководят люди, которые "не в силах признать собственные ошибки и ошибки своих предшественников". Также комментаторы подчеркнули необъективный, по их мнению, взгляд Евросоюза на украинско-российские отношения, в которых именно Украина не придерживается взятых на себя обязательств."Вот и получается, что не выполняют соглашения ЕС и Украина, а санкции накладывают на Россию", — заключил один из читателей. Вместе с этим группа комментаторов выразила мнение, что внешняя политика США влияет в негативном ключе на развитие российских отношений с западными странами.

https://ria.ru/20210304/evropeytsy-1599809606.html

https://ria.ru/20210303/evropa-1599614628.html

сша

украина

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евросовет, шарль мишель, евросоюз, владимир путин, сша, украина, в мире