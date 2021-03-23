https://ria.ru/20210323/domodedovo-1602485137.html

Аэропорт Домодедово начал выдавать сертификаты о вакцинации от COVID-19

Аэропорт Домодедово начал выдавать сертификаты о вакцинации от COVID-19

Московский аэропорт "Домодедово" первым среди аэропортов России начал выдавать сертификаты международного образца о вакцинации от коронавируса, сообщает... РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T14:46

2021-03-23T14:46

2021-03-23T15:12

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Московский аэропорт "Домодедово" первым среди аэропортов России начал выдавать сертификаты международного образца о вакцинации от коронавируса, сообщает пресс-служба авиагавани.Как уточняется, медико-санитарная часть аэропорта выдает заключение пассажирам, которые сделали прививку и имеют сертификат на русском языке.Пункт вакцинации от коронавируса открылся в "Домодедово" в начале февраля.

https://ria.ru/20210322/sertifikat-1602370868.html

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