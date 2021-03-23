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Аэропорт Домодедово начал выдавать сертификаты о вакцинации от COVID-19
Аэропорт Домодедово начал выдавать сертификаты о вакцинации от COVID-19
Московский аэропорт "Домодедово" первым среди аэропортов России начал выдавать сертификаты международного образца о вакцинации от коронавируса, сообщает... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T14:46
2021-03-23T15:12
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Московский аэропорт "Домодедово" первым среди аэропортов России начал выдавать сертификаты международного образца о вакцинации от коронавируса, сообщает пресс-служба авиагавани.Как уточняется, медико-санитарная часть аэропорта выдает заключение пассажирам, которые сделали прививку и имеют сертификат на русском языке.Пункт вакцинации от коронавируса открылся в "Домодедово" в начале февраля.
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Аэропорт Домодедово начал выдавать сертификаты о вакцинации от COVID-19

14:46 23.03.2021 (обновлено: 15:12 23.03.2021)
 
© Фото : Московский аэропорт ДомодедовоПункт вакцинации от COVID-19 для пассажиров в аэропорту Домодедово
Пункт вакцинации от COVID-19 для пассажиров в аэропорту Домодедово - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© Фото : Московский аэропорт Домодедово
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Московский аэропорт "Домодедово" первым среди аэропортов России начал выдавать сертификаты международного образца о вакцинации от коронавируса, сообщает пресс-служба авиагавани.

"Московский аэропорт "Домодедово" первым среди аэропортов России начал выдавать сертификаты международного образца о вакцинации от COVID-19", - говорится в сообщении.

Как уточняется, медико-санитарная часть аэропорта выдает заключение пассажирам, которые сделали прививку и имеют сертификат на русском языке.
Пункт вакцинации от коронавируса открылся в "Домодедово" в начале февраля.
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