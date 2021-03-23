https://ria.ru/20210323/domodedovo-1602485137.html
Аэропорт Домодедово начал выдавать сертификаты о вакцинации от COVID-19
Аэропорт Домодедово начал выдавать сертификаты о вакцинации от COVID-19
Московский аэропорт "Домодедово" первым среди аэропортов России начал выдавать сертификаты международного образца о вакцинации от коронавируса, сообщает... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T14:46
2021-03-23T14:46
2021-03-23T15:12
туризм
новости - туризм
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
домодедово (аэропорт)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/0a/1596795316_0:0:1300:731_1920x0_80_0_0_81f65d50632963ee570cf60aee3151ae.jpg
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Московский аэропорт "Домодедово" первым среди аэропортов России начал выдавать сертификаты международного образца о вакцинации от коронавируса, сообщает пресс-служба авиагавани.Как уточняется, медико-санитарная часть аэропорта выдает заключение пассажирам, которые сделали прививку и имеют сертификат на русском языке.Пункт вакцинации от коронавируса открылся в "Домодедово" в начале февраля.
https://ria.ru/20210322/sertifikat-1602370868.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/0a/1596795316_0:0:1300:974_1920x0_80_0_0_4e8686657eb89bd785817f1ea9c4b5ce.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, домодедово (аэропорт), общество