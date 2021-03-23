https://ria.ru/20210323/dissertatsiya-1602447959.html

В России появится новая форма защиты докторской диссертации

В России появится новая форма защиты докторской диссертации

Защитить докторскую диссертацию в РФ с 1 августа можно будет в виде научного доклада на основе ранее опубликованных работ, сообщает пресс-служба кабмина со... РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T11:51

2021-03-23T11:51

2021-03-23T11:51

россия

высшая аттестационная комиссия

михаил мишустин

общество

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Защитить докторскую диссертацию в РФ с 1 августа можно будет в виде научного доклада на основе ранее опубликованных работ, сообщает пресс-служба кабмина со ссылкой на постановление премьер-министра России Михаила Мишустина.Отмечается, что новый формат позволит учёным, которые ориентированы на практические исследования и активно публикуются в научных журналах, сконцентрироваться на этой работе, а результаты использовать для получения докторской степени. В то же время подчеркивается, что требования к таким соискателям будут очень высокими."Так, у тех, кто специализируется на естественных, технических, медико-биологических и аграрных науках, должно быть не менее 30 публикаций за последние 10 лет. У соискателей на докторскую степень в области гуманитарных, экономических и общественных наук – не менее 50. Издания, в которых размещаются научные статьи, должны быть признаны на международном уровне. При традиционном формате защиты достаточно 10 публикаций в рецензируемых изданиях для естественно-научных и технических специальностей и 15 – для гуманитарных и социально-экономических направлений", - добавляется в сообщении.Согласно сообщению кабмина, постановление также наделяет диссертационные советы правом проводить заседания в онлайн-формате, который был введён на время коронавируса, на постоянной основе. Отмечается, что члены совета и оппоненты смогут принимать в них участие дистанционно, что значительно упростит организацию и сам процесс аттестации."Постановлением также внесены изменения в Положение о Высшей аттестационной комиссии. В частности, закрепляются полномочия Минобрнауки по утверждению положения об экспертных советах ВАК, включая требования к кандидатам и порядку их формирования. Новая практика присуждения учёных степеней позволит разгрузить экспертную систему и обеспечить прозрачность процедур аттестации", - заключили в кабмине.

https://ria.ru/20210318/pravitelstvo-1601761246.html

https://ria.ru/20210208/nauka-1596535222.html

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россия, высшая аттестационная комиссия, михаил мишустин, общество