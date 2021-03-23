Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210323/dissertatsiya-1602447959.html
В России появится новая форма защиты докторской диссертации
В России появится новая форма защиты докторской диссертации
Защитить докторскую диссертацию в РФ с 1 августа можно будет в виде научного доклада на основе ранее опубликованных работ, сообщает пресс-служба кабмина со... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T11:51
2021-03-23T11:51
россия
высшая аттестационная комиссия
михаил мишустин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/92088/48/920884846_609:0:3176:1444_1920x0_80_0_0_4e84940596179581af401d9da6766215.jpg
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Защитить докторскую диссертацию в РФ с 1 августа можно будет в виде научного доклада на основе ранее опубликованных работ, сообщает пресс-служба кабмина со ссылкой на постановление премьер-министра России Михаила Мишустина.Отмечается, что новый формат позволит учёным, которые ориентированы на практические исследования и активно публикуются в научных журналах, сконцентрироваться на этой работе, а результаты использовать для получения докторской степени. В то же время подчеркивается, что требования к таким соискателям будут очень высокими."Так, у тех, кто специализируется на естественных, технических, медико-биологических и аграрных науках, должно быть не менее 30 публикаций за последние 10 лет. У соискателей на докторскую степень в области гуманитарных, экономических и общественных наук – не менее 50. Издания, в которых размещаются научные статьи, должны быть признаны на международном уровне. При традиционном формате защиты достаточно 10 публикаций в рецензируемых изданиях для естественно-научных и технических специальностей и 15 – для гуманитарных и социально-экономических направлений", - добавляется в сообщении.Согласно сообщению кабмина, постановление также наделяет диссертационные советы правом проводить заседания в онлайн-формате, который был введён на время коронавируса, на постоянной основе. Отмечается, что члены совета и оппоненты смогут принимать в них участие дистанционно, что значительно упростит организацию и сам процесс аттестации."Постановлением также внесены изменения в Положение о Высшей аттестационной комиссии. В частности, закрепляются полномочия Минобрнауки по утверждению положения об экспертных советах ВАК, включая требования к кандидатам и порядку их формирования. Новая практика присуждения учёных степеней позволит разгрузить экспертную систему и обеспечить прозрачность процедур аттестации", - заключили в кабмине.
https://ria.ru/20210318/pravitelstvo-1601761246.html
https://ria.ru/20210208/nauka-1596535222.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/92088/48/920884846_930:0:2855:1444_1920x0_80_0_0_4801caf6d6eb194f46d4b049b9050e2a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, высшая аттестационная комиссия, михаил мишустин, общество

В России появится новая форма защиты докторской диссертации

11:51 23.03.2021
 
© Fotolia / Antonio Gravante Защита диссертации. Архив
Защита диссертации. Архив - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© Fotolia / Antonio Gravante
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Защитить докторскую диссертацию в РФ с 1 августа можно будет в виде научного доклада на основе ранее опубликованных работ, сообщает пресс-служба кабмина со ссылкой на постановление премьер-министра России Михаила Мишустина.
"С 1 августа 2021 года в России появится ещё одна форма защиты докторских диссертаций – в виде научного доклада, подготовленного на основе ранее опубликованных работ. Необходимые для этого изменения внесены в Положение о присуждении учёных степеней", - говорится в сообщении.
Отмечается, что новый формат позволит учёным, которые ориентированы на практические исследования и активно публикуются в научных журналах, сконцентрироваться на этой работе, а результаты использовать для получения докторской степени. В то же время подчеркивается, что требования к таким соискателям будут очень высокими.
"Так, у тех, кто специализируется на естественных, технических, медико-биологических и аграрных науках, должно быть не менее 30 публикаций за последние 10 лет. У соискателей на докторскую степень в области гуманитарных, экономических и общественных наук – не менее 50. Издания, в которых размещаются научные статьи, должны быть признаны на международном уровне. При традиционном формате защиты достаточно 10 публикаций в рецензируемых изданиях для естественно-научных и технических специальностей и 15 – для гуманитарных и социально-экономических направлений", - добавляется в сообщении.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавирусной инфекции - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
18 марта, 10:10
Правительство утвердило план мероприятий Года науки и технологий
Согласно сообщению кабмина, постановление также наделяет диссертационные советы правом проводить заседания в онлайн-формате, который был введён на время коронавируса, на постоянной основе. Отмечается, что члены совета и оппоненты смогут принимать в них участие дистанционно, что значительно упростит организацию и сам процесс аттестации.
"Постановлением также внесены изменения в Положение о Высшей аттестационной комиссии. В частности, закрепляются полномочия Минобрнауки по утверждению положения об экспертных советах ВАК, включая требования к кандидатам и порядку их формирования. Новая практика присуждения учёных степеней позволит разгрузить экспертную систему и обеспечить прозрачность процедур аттестации", - заключили в кабмине.
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по науке и образованию в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
8 февраля, 16:03
Путин поручил кардинально изменить порядок финансирования науки в России
 
РоссияВысшая аттестационная комиссияМихаил МишустинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:51Южнокорейские военные подтвердили запуск КНДР двух крылатых ракет
04:40"Будет еще печальнее": Пушков предрек Украине судьбу Прибалтики
04:38ВВС Израиля ударили по объектам ХАМАС
04:34Умер актер Джордж Сигал
04:21Врач не рекомендует есть свежий хлеб
03:35"360" узнал о смертельной драке дальнобойщиков на границе России и Грузии
03:22Источник рассказал о перевооружении всех российских многоцелевых АПЛ
03:18Первый командующий Космических войск объяснил значимость их создания
03:16Депутат потребовала запретить Маниже выступать под российским флагом
03:08В Хорватии мобильное приложение поможет выбрать подходящий пляж
02:22Ренхап: КНДР провела испытания двух крылатых ракет
02:14Эксперт научил правильной экономии бензина для авто
02:11Назван дешевый способ защитить смартфон
01:58Макрон заявил о необходимости прояснить место Турции в НАТО
01:46Глава минздрава Италии заявил, что стране нужна вакцина "Спутник V"
01:39"Дыра в груди": дочь Заворотнюк заявила о желании уехать из России
01:37Лондон хочет заставить Россию "ощутить реальные последствия" ее действий
01:18Минпросвещения и ЦИК готовят соглашение по проведению выборов в школах
01:13Юрист перечислил случаи, когда придется отвечать за чужие долги
01:12США сообщили Германии о возражениях по поводу "Северного потока — 2"
Лента новостейМолния