https://ria.ru/20210323/dementsiya-1602495421.html

Назван продукт, даже кусочек которого резко увеличивает риск деменции

Назван продукт, даже кусочек которого резко увеличивает риск деменции

Ученые выяснили, что ежедневное употребление даже одной порции бекона почти на 50% увеличивает риск развития деменции, пишет The Sun. РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T15:35

2021-03-23T15:35

2021-03-23T15:35

александр мясников (врач)

великобритания

общество

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Ученые выяснили, что ежедневное употребление даже одной порции бекона почти на 50% увеличивает риск развития деменции, пишет The Sun.Команда специалистов из Университета Лидса (Великобритания) в период с 2006 по 2010 год изучала данные людей в возрасте от 40 до 69 лет из британского биобанка.Проведя анализ генетических данных и информации о состоянии здоровья около 500 тысяч человек, ученые пришли к выводу, что ежедневное употребление ломтика бекона (25 граммов) повышает риск развития деменции на 44%.За восемь лет исследований эксперты выявили почти 2900 случаев деменции, включая болезнь Альцгеймера. Отмечается, что чаще всего от этого заболевания страдали мужчины.Ученые подчеркнули, что больные также курили, страдали от избыточного веса и ели много нездоровой пищи.Однако специалисты уточнили, что результаты исследования касаются тех, кто злоупотреблял так называемой мясной продукцией. К ней, помимо бекона, можно отнести различные колбасные и сосисочные изделия. Вместе с тем, эксперты заключили, что при ежедневном употреблении 50 граммов необработанного мяса, например, говядины или телятины, риск развития деменции снижается почти на одну пятую. Ранее врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что частое употребление колбасы может привести к раку желудка. По словам медика, ее можно попробовать, но из-за большого количества трансжиров и соли, употребление этого продукта опасно для организма.

https://ria.ru/20210217/dementsiya-1597776589.html

https://ria.ru/20200422/1570427664.html

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александр мясников (врач), великобритания, общество