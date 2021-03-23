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Назван продукт, даже кусочек которого резко увеличивает риск деменции
Назван продукт, даже кусочек которого резко увеличивает риск деменции
Ученые выяснили, что ежедневное употребление даже одной порции бекона почти на 50% увеличивает риск развития деменции, пишет The Sun. РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T15:35
2021-03-23T15:35
александр мясников (врач)
великобритания
общество
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Ученые выяснили, что ежедневное употребление даже одной порции бекона почти на 50% увеличивает риск развития деменции, пишет The Sun.Команда специалистов из Университета Лидса (Великобритания) в период с 2006 по 2010 год изучала данные людей в возрасте от 40 до 69 лет из британского биобанка.Проведя анализ генетических данных и информации о состоянии здоровья около 500 тысяч человек, ученые пришли к выводу, что ежедневное употребление ломтика бекона (25 граммов) повышает риск развития деменции на 44%.За восемь лет исследований эксперты выявили почти 2900 случаев деменции, включая болезнь Альцгеймера. Отмечается, что чаще всего от этого заболевания страдали мужчины.Ученые подчеркнули, что больные также курили, страдали от избыточного веса и ели много нездоровой пищи.Однако специалисты уточнили, что результаты исследования касаются тех, кто злоупотреблял так называемой мясной продукцией. К ней, помимо бекона, можно отнести различные колбасные и сосисочные изделия. Вместе с тем, эксперты заключили, что при ежедневном употреблении 50 граммов необработанного мяса, например, говядины или телятины, риск развития деменции снижается почти на одну пятую. Ранее врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что частое употребление колбасы может привести к раку желудка. По словам медика, ее можно попробовать, но из-за большого количества трансжиров и соли, употребление этого продукта опасно для организма.
https://ria.ru/20210217/dementsiya-1597776589.html
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александр мясников (врач), великобритания, общество

Назван продукт, даже кусочек которого резко увеличивает риск деменции

15:35 23.03.2021
 
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Социальный работник закупает товары для продуктовых наборов пенсионерам в Москве - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Ученые выяснили, что ежедневное употребление даже одной порции бекона почти на 50% увеличивает риск развития деменции, пишет The Sun.
Команда специалистов из Университета Лидса (Великобритания) в период с 2006 по 2010 год изучала данные людей в возрасте от 40 до 69 лет из британского биобанка.
Проведя анализ генетических данных и информации о состоянии здоровья около 500 тысяч человек, ученые пришли к выводу, что ежедневное употребление ломтика бекона (25 граммов) повышает риск развития деменции на 44%.
За восемь лет исследований эксперты выявили почти 2900 случаев деменции, включая болезнь Альцгеймера. Отмечается, что чаще всего от этого заболевания страдали мужчины.
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Ученые подчеркнули, что больные также курили, страдали от избыточного веса и ели много нездоровой пищи.
Однако специалисты уточнили, что результаты исследования касаются тех, кто злоупотреблял так называемой мясной продукцией. К ней, помимо бекона, можно отнести различные колбасные и сосисочные изделия.
Вместе с тем, эксперты заключили, что при ежедневном употреблении 50 граммов необработанного мяса, например, говядины или телятины, риск развития деменции снижается почти на одну пятую.
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что частое употребление колбасы может привести к раку желудка. По словам медика, ее можно попробовать, но из-за большого количества трансжиров и соли, употребление этого продукта опасно для организма.
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Александр Мясников (врач)ВеликобританияОбщество
 
 
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