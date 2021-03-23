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Туризм
https://ria.ru/20210323/chernogoriya-1602501946.html
Черногория снова упростила правила въезда для туристов
Черногория снова упростила правила въезда для туристов
Власти Черногории приняли решение упростить правила въезда для туристов, сообщает АТОР. РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T17:02
2021-03-23T17:02
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туризм
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туризм
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Власти Черногории приняли решение упростить правила въезда для туристов, сообщает АТОР.Продлили срок действия ПЦР-теста для прибывающих иностранцев. Сейчас его нужно сделать не ранее чем за 48 часов до прибытия в страну, с 25 марта этот период увеличен до 72 часов. Учитывая то, что россияне летят туда с пересадками, это важное послабление, считают эксперты туррынка. Также въезд разрешен с положительным тестом на антитела IgG к коронавирусу, сделанным в последние 30 дней, или с сертификатом о вакцинации, в том числе российским "Спутником V". Вторая доза прививки должна быть поставлена не менее чем за семь дней до посещения Черногории. Как и ранее, все эти правила не касаются прибывающих из Сербии, Косово, Хорватии, Боснии и Герцеговины и Албании.Напомним, Черногория открылась для российских туристов в начале августа прошлого года, однако прямое авиасообщение, приостановленное с марта 2020 года, пока не возобновлено. Местные власти рассчитывают, что эпидемическая обстановка позволит это сделать примерно через 1,5 месяца. Пока попасть в Черногорию из России можно через Стамбул и Белград.
https://ria.ru/20210321/sputnik-1602188170.html
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куда можно лететь, куда поехать, отдых, коронавирус covid-19, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, албания, сербия, босния и герцеговина, хорватия, стамбул, косово

Черногория снова упростила правила въезда для туристов

17:02 23.03.2021
 
© РИА Новости / Ирина НехорошкинаБудва
Будва - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© РИА Новости / Ирина Нехорошкина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Власти Черногории приняли решение упростить правила въезда для туристов, сообщает АТОР.
Продлили срок действия ПЦР-теста для прибывающих иностранцев. Сейчас его нужно сделать не ранее чем за 48 часов до прибытия в страну, с 25 марта этот период увеличен до 72 часов. Учитывая то, что россияне летят туда с пересадками, это важное послабление, считают эксперты туррынка.
Также въезд разрешен с положительным тестом на антитела IgG к коронавирусу, сделанным в последние 30 дней, или с сертификатом о вакцинации, в том числе российским "Спутником V". Вторая доза прививки должна быть поставлена не менее чем за семь дней до посещения Черногории. Как и ранее, все эти правила не касаются прибывающих из Сербии, Косово, Хорватии, Боснии и Герцеговины и Албании.
Напомним, Черногория открылась для российских туристов в начале августа прошлого года, однако прямое авиасообщение, приостановленное с марта 2020 года, пока не возобновлено. Местные власти рассчитывают, что эпидемическая обстановка позволит это сделать примерно через 1,5 месяца. Пока попасть в Черногорию из России можно через Стамбул и Белград.
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Туризмкуда можно лететькуда поехатьОтдыхКоронавирус COVID-19ТуризмАссоциация туроператоров России (АТОР)Новости - ТуризмАлбанияСербияБосния и ГерцеговинаХорватияСтамбулКосово
 
 
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