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Черногория снова упростила правила въезда для туристов
Черногория снова упростила правила въезда для туристов
Власти Черногории приняли решение упростить правила въезда для туристов, сообщает АТОР. РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T17:02
2021-03-23T17:02
2021-03-23T17:02
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Власти Черногории приняли решение упростить правила въезда для туристов, сообщает АТОР.Продлили срок действия ПЦР-теста для прибывающих иностранцев. Сейчас его нужно сделать не ранее чем за 48 часов до прибытия в страну, с 25 марта этот период увеличен до 72 часов. Учитывая то, что россияне летят туда с пересадками, это важное послабление, считают эксперты туррынка. Также въезд разрешен с положительным тестом на антитела IgG к коронавирусу, сделанным в последние 30 дней, или с сертификатом о вакцинации, в том числе российским "Спутником V". Вторая доза прививки должна быть поставлена не менее чем за семь дней до посещения Черногории. Как и ранее, все эти правила не касаются прибывающих из Сербии, Косово, Хорватии, Боснии и Герцеговины и Албании.Напомним, Черногория открылась для российских туристов в начале августа прошлого года, однако прямое авиасообщение, приостановленное с марта 2020 года, пока не возобновлено. Местные власти рассчитывают, что эпидемическая обстановка позволит это сделать примерно через 1,5 месяца. Пока попасть в Черногорию из России можно через Стамбул и Белград.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
куда можно лететь, куда поехать, отдых, коронавирус covid-19, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, албания, сербия, босния и герцеговина, хорватия, стамбул, косово
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости.
Власти Черногории приняли решение упростить правила въезда для туристов, сообщает
АТОР.
Продлили срок действия ПЦР-теста для прибывающих иностранцев. Сейчас его нужно сделать не ранее чем за 48 часов до прибытия в страну, с 25 марта этот период увеличен до 72 часов. Учитывая то, что россияне летят туда с пересадками, это важное послабление, считают эксперты туррынка.
Также въезд разрешен с положительным тестом на антитела IgG к коронавирусу, сделанным в последние 30 дней, или с сертификатом о вакцинации, в том числе российским "Спутником V". Вторая доза прививки должна быть поставлена не менее чем за семь дней до посещения Черногории. Как и ранее, все эти правила не касаются прибывающих из Сербии, Косово, Хорватии, Боснии и Герцеговины и Албании.
Напомним, Черногория открылась для российских туристов в начале августа прошлого года, однако прямое авиасообщение, приостановленное с марта 2020 года, пока не возобновлено. Местные власти рассчитывают, что эпидемическая обстановка позволит это сделать примерно через 1,5 месяца. Пока попасть в Черногорию из России можно через Стамбул и Белград.