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Путин поздравил жителей Чечни с Днем Конституции республики
Путин поздравил жителей Чечни с Днем Конституции республики
Президент России Владимир Путин поздравил жителей Чечни с Днём Конституции Чеченской Республики и отметил, что непоколебимая воля жителей послужила основой... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T09:47
2021-03-23T09:47
2021-03-23T09:47
чеченская республика (чечня)
владимир путин
общество
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил жителей Чечни с Днём Конституции Чеченской Республики и отметил, что непоколебимая воля жителей послужила основой возвращения Чечни к мирной жизни, телеграмма опубликована на сайте Кремля.В марте 2003 года в Чечне прошел Конституционный референдум, на который был вынесен вопрос о принятии новой конституции республики в связи с возвращением в правовое пространство России, а также проекты законов о выборах президента и парламента субъекта.Президент отметил, что жители республики многое сделали для развития Чечни, реализации её экономического потенциала, совершенствования инфраструктуры и соцсферы, укрепления мира и согласия."Убеждён, что, опираясь на положения и принципы Конституции Чеченской Республики, идейное, духовное, патриотическое наследие её первого президента – Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, – вы и впредь будете настойчиво трудиться, добиваться успехов в решении востребованных задач на благо Чечни и всей страны", - добавляется в сообщении.
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чеченская республика (чечня), владимир путин, общество
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
поздравил жителей Чечни с Днём Конституции Чеченской Республики и отметил, что непоколебимая воля жителей послужила основой возвращения Чечни к мирной жизни, телеграмма опубликована на сайте
Кремля.
В марте 2003 года в Чечне прошел Конституционный референдум, на который был вынесен вопрос о принятии новой конституции республики в связи с возвращением в правовое пространство России, а также проекты законов о выборах президента и парламента субъекта.
"Восемнадцать лет назад состоялся референдум, на котором жители Чечни своим решительным выбором подтвердили курс на единство с Россией, восстановление в регионе законности и правопорядка, бескомпромиссную борьбу с международным терроризмом. Твёрдая, непоколебимая воля людей послужила основой возрождения Республики, возвращения её к мирной жизни", - говорится в сообщении
.
Президент отметил, что жители республики многое сделали для развития Чечни, реализации её экономического потенциала, совершенствования инфраструктуры и соцсферы, укрепления мира и согласия.
"Убеждён, что, опираясь на положения и принципы Конституции Чеченской Республики, идейное, духовное, патриотическое наследие её первого президента – Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, – вы и впредь будете настойчиво трудиться, добиваться успехов в решении востребованных задач на благо Чечни и всей страны", - добавляется в сообщении.