https://ria.ru/20210323/chechnya-1602428788.html

Путин поздравил жителей Чечни с Днем Конституции республики

Путин поздравил жителей Чечни с Днем Конституции республики

Президент России Владимир Путин поздравил жителей Чечни с Днём Конституции Чеченской Республики и отметил, что непоколебимая воля жителей послужила основой... РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T09:47

2021-03-23T09:47

2021-03-23T09:47

чеченская республика (чечня)

владимир путин

общество

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил жителей Чечни с Днём Конституции Чеченской Республики и отметил, что непоколебимая воля жителей послужила основой возвращения Чечни к мирной жизни, телеграмма опубликована на сайте Кремля.В марте 2003 года в Чечне прошел Конституционный референдум, на который был вынесен вопрос о принятии новой конституции республики в связи с возвращением в правовое пространство России, а также проекты законов о выборах президента и парламента субъекта.Президент отметил, что жители республики многое сделали для развития Чечни, реализации её экономического потенциала, совершенствования инфраструктуры и соцсферы, укрепления мира и согласия."Убеждён, что, опираясь на положения и принципы Конституции Чеченской Республики, идейное, духовное, патриотическое наследие её первого президента – Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, – вы и впредь будете настойчиво трудиться, добиваться успехов в решении востребованных задач на благо Чечни и всей страны", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20201217/chechnya-1589721475.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чеченская республика (чечня), владимир путин, общество