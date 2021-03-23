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Премьер Болгарии заявил о заинтересованности в диалоге с Россией
Премьер Болгарии заявил о заинтересованности в диалоге с Россией
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов встретился с российским послом в стране Элеонорой Митрофановой по поводу начала ее мандата в Софии. РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T22:58
2021-03-23T22:58
россия
элеонора митрофанова
бойко борисов
болгария
в мире
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов встретился с российским послом в стране Элеонорой Митрофановой по поводу начала ее мандата в Софии.Встреча проходила на фоне кризиса в отношениях, вызванного высылкой из Болгарии очередных российских дипломатов по обвинению в разведывательной деятельности.По его словам, на встрече также обсуждались двухсторонние отношения и взаимное желание их углубления в духе доброжелательности и прагматизма.МИД Болгарии 22 марта объявил persona nоn grata двоих дипломатических сотрудников посольства России в Софии. Как заявила глава ведомства Екатерина Захариева, МИД Болгарии потребовал у посольства России в Софии, чтобы дипломаты покинули страну в течение 72 часов. Генпрокуратура Болгарии ранее сообщила о начале досудебного производства в отношении группы лиц, подозреваемых в шпионаже в пользу России. Утверждается, что в ходе расследования было установлено, что два гражданина РФ осуществляли нерегламентированную разведывательную деятельность, несовместимую в рамках отношений двух стран. В комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой по данной ситуации констатировалось "очередное обострение в Болгарии антироссийской "шпиономании", а также указывалось, что Россия оставляет за собой право на "зеркальные" ответные меры.
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россия, элеонора митрофанова, бойко борисов, болгария, в мире

Премьер Болгарии заявил о заинтересованности в диалоге с Россией

22:58 23.03.2021
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПремьер-министр Болгарии Бойко Борисов
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов встретился с российским послом в стране Элеонорой Митрофановой по поводу начала ее мандата в Софии.
Встреча проходила на фоне кризиса в отношениях, вызванного высылкой из Болгарии очередных российских дипломатов по обвинению в разведывательной деятельности.

"Болгария заинтересована в открытом и взаимовыгодном диалоге с Российской Федерацией, при котором наша страна будет руководствоваться национальными интересами и евроатлантическими приоритетами. Я заявил это российскому послу Элеоноре Митрофановой", - написал премьер в Facebook.

По его словам, на встрече также обсуждались двухсторонние отношения и взаимное желание их углубления в духе доброжелательности и прагматизма.
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РоссияЭлеонора МитрофановаБойко БорисовБолгарияВ мире
 
 
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