https://ria.ru/20210323/bolgariya-1602562259.html

Премьер Болгарии заявил о заинтересованности в диалоге с Россией

Премьер Болгарии заявил о заинтересованности в диалоге с Россией

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов встретился с российским послом в стране Элеонорой Митрофановой по поводу начала ее мандата в Софии. РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T22:58

2021-03-23T22:58

2021-03-23T22:58

россия

элеонора митрофанова

бойко борисов

болгария

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов встретился с российским послом в стране Элеонорой Митрофановой по поводу начала ее мандата в Софии.Встреча проходила на фоне кризиса в отношениях, вызванного высылкой из Болгарии очередных российских дипломатов по обвинению в разведывательной деятельности.По его словам, на встрече также обсуждались двухсторонние отношения и взаимное желание их углубления в духе доброжелательности и прагматизма.МИД Болгарии 22 марта объявил persona nоn grata двоих дипломатических сотрудников посольства России в Софии. Как заявила глава ведомства Екатерина Захариева, МИД Болгарии потребовал у посольства России в Софии, чтобы дипломаты покинули страну в течение 72 часов. Генпрокуратура Болгарии ранее сообщила о начале досудебного производства в отношении группы лиц, подозреваемых в шпионаже в пользу России. Утверждается, что в ходе расследования было установлено, что два гражданина РФ осуществляли нерегламентированную разведывательную деятельность, несовместимую в рамках отношений двух стран. В комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой по данной ситуации констатировалось "очередное обострение в Болгарии антироссийской "шпиономании", а также указывалось, что Россия оставляет за собой право на "зеркальные" ответные меры.

https://ria.ru/20210323/mid-1602476010.html

https://ria.ru/20210323/shou-1602434781.html

россия

болгария

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россия, элеонора митрофанова, бойко борисов, болгария, в мире