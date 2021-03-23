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ДНР обвинила Украину в блокировании колонн с гуманитарной помощью
ДНР обвинила Украину в блокировании колонн с гуманитарной помощью
Киев около месяца не пропускает гуманитарную помощь через контрольный пункт въезда-выезда "Еленовка" в Донбассе, заявила РИА Новости омбудсмен... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T14:41
2021-03-23T14:41
ситуация в днр и лнр
обсе
луганская народная республика
донецкая народная республика
минск
оон
в мире
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ДОНЕЦК, 23&nbsp;мар - РИА Новости. Киев около месяца не пропускает гуманитарную помощь через контрольный пункт въезда-выезда "Еленовка" в Донбассе, заявила РИА Новости омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова.Она отметила, что такая позиция Киева выглядит абсурдно.По решению Киева с 2015 года с неподконтрольными украинским властям территориями Донбасса введен пропускной режим. Въехать или выехать из самопровозглашенных ДНР и ЛНР можно только через пункты пропуска. Наблюдатели ОБСЕ заявляли, что транспортная и экономическая блокада ведет к гуманитарной катастрофе в регионе.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210313/donbass-1600990496.html
https://ria.ru/20210312/ukraina-1600805480.html
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ситуация в днр и лнр, обсе, луганская народная республика, донецкая народная республика, минск, оон, в мире

ДНР обвинила Украину в блокировании колонн с гуманитарной помощью

14:41 23.03.2021
 
© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в фотобанкДом на улице Взлетной в Донецке, разрушенный в ходе боевых действий в 2014-2015 годы
Дом на улице Взлетной в Донецке, разрушенный в ходе боевых действий в 2014-2015 годы - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© РИА Новости / Сергей Батурин
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ДОНЕЦК, 23 мар - РИА Новости. Киев около месяца не пропускает гуманитарную помощь через контрольный пункт въезда-выезда "Еленовка" в Донбассе, заявила РИА Новости омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова.

"Киев заявляет, что гуманитарные грузы через КПВВ "Новотроицкое-Еленовка" не пропускаются в целях безопасности. Это значит, по мнению Киева, что в районе населенного пункта Еленовка небезопасно. Но при этом гуманитарный коридор, который позволяет пересекать линию соприкосновения через КПВВ "Еленовка" мирным жителям, работает в обычном режиме", - сказала Морозова журналистам.

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Она отметила, что такая позиция Киева выглядит абсурдно.

"На наш вопрос господину Кравчуку (глава делегации Киева в контактной группе на переговорах по Донбассу – ред.) о том, почему гуманитарным грузам через КПВВ "Новотроицкое-Еленовка" проходить опасно, а гражданскому населению безопасно, ответ мы так и не получили. Уже около месяца Киев не пропускает гуманитарные грузы через данный КПВВ. Это нарушение основных норм международного гуманитарного права", - сказала РИА Новости Морозова.

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По решению Киева с 2015 года с неподконтрольными украинским властям территориями Донбасса введен пропускной режим. Въехать или выехать из самопровозглашенных ДНР и ЛНР можно только через пункты пропуска. Наблюдатели ОБСЕ заявляли, что транспортная и экономическая блокада ведет к гуманитарной катастрофе в регионе.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
 
Ситуация в ДНР и ЛНРОБСЕЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаМинскООНВ мире
 
 
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