https://ria.ru/20210323/blokirovanie-1602484052.html

ДНР обвинила Украину в блокировании колонн с гуманитарной помощью

ДНР обвинила Украину в блокировании колонн с гуманитарной помощью

Киев около месяца не пропускает гуманитарную помощь через контрольный пункт въезда-выезда "Еленовка" в Донбассе, заявила РИА Новости омбудсмен... РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T14:41

2021-03-23T14:41

2021-03-23T14:41

ситуация в днр и лнр

обсе

луганская народная республика

донецкая народная республика

минск

оон

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ДОНЕЦК, 23 мар - РИА Новости. Киев около месяца не пропускает гуманитарную помощь через контрольный пункт въезда-выезда "Еленовка" в Донбассе, заявила РИА Новости омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова.Она отметила, что такая позиция Киева выглядит абсурдно.По решению Киева с 2015 года с неподконтрольными украинским властям территориями Донбасса введен пропускной режим. Въехать или выехать из самопровозглашенных ДНР и ЛНР можно только через пункты пропуска. Наблюдатели ОБСЕ заявляли, что транспортная и экономическая блокада ведет к гуманитарной катастрофе в регионе.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210313/donbass-1600990496.html

https://ria.ru/20210312/ukraina-1600805480.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

минск

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ситуация в днр и лнр, обсе, луганская народная республика, донецкая народная республика, минск, оон, в мире