https://ria.ru/20210323/biznes-1602416510.html

Названы регионы с самыми благоприятными условиями для бизнеса

Названы регионы с самыми благоприятными условиями для бизнеса

Предприниматели на юге России больше коллег из других регионов довольны условиями ведения бизнеса, показало исследование сервиса аутсорсинга бухгалтерии... РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T06:14

2021-03-23T06:14

2021-03-23T13:28

россия

южный фо

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/17/1602452439_0:20:2995:1705_1920x0_80_0_0_ffd80447e0909d4b829bbe75e49f934d.jpg

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Предприниматели на юге России больше коллег из других регионов довольны условиями ведения бизнеса, показало исследование сервиса аутсорсинга бухгалтерии "Кнопка", которое есть в распоряжении РИА Новости.В опросе приняли участие 800 владельцев собственного бизнеса (самозанятые, ИП, ООО и незарегистрированные компании) со всей России в возрасте от 18 до 60 лет.А самая большая доля недовольных пришлась на Дальневосточный федеральный округ — 60 процентов опрошенных. На втором месте по степени недовольства — Северо-Кавказский федеральный округ, где условия для развития бизнеса не устраивают 55,6 процента респондентов. На третьем месте — Северо-Западный федеральный округ (32,9 процента опрошенных).В целом же опыт ведения бизнеса в России устраивает почти половину опрошенных (48,7 процента). Почти четверть (23,6 процента) респондентов считает, что эта сфера могла быть организована лучше. Еще 21,7 процента бизнесменов полностью нравится заниматься собственным делом в России. При этом 6,1 процента критически недовольны условиями, созданными для развития предпринимательства в стране. Этот вариант в основном выбирают владельцы компаний в возрасте 45-60 лет.Среди факторов, которые мешают развитию своего дела, опрошенные назвали огромное количество отчетности и сложную бухгалтерию, монополизацию, уровень налогообложения, нехватку льгот и другие. Каждый пятый (20,4 процента) российский предприниматель занимается бизнесом из-за отсутствия других источников заработка. Тем не менее 60 процентам респондентов нравится иметь свое дело.

https://ria.ru/20210322/biznes-1602283951.html

россия

южный фо

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, южный фо, экономика