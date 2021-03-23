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Названы регионы с самыми благоприятными условиями для бизнеса
Названы регионы с самыми благоприятными условиями для бизнеса
Предприниматели на юге России больше коллег из других регионов довольны условиями ведения бизнеса, показало исследование сервиса аутсорсинга бухгалтерии... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T06:14
2021-03-23T13:28
россия
южный фо
экономика
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Предприниматели на юге России больше коллег из других регионов довольны условиями ведения бизнеса, показало исследование сервиса аутсорсинга бухгалтерии "Кнопка", которое есть в распоряжении РИА Новости.В опросе приняли участие 800 владельцев собственного бизнеса (самозанятые, ИП, ООО и незарегистрированные компании) со всей России в возрасте от 18 до 60 лет.А самая большая доля недовольных пришлась на Дальневосточный федеральный округ — 60 процентов опрошенных. На втором месте по степени недовольства — Северо-Кавказский федеральный округ, где условия для развития бизнеса не устраивают 55,6 процента респондентов. На третьем месте — Северо-Западный федеральный округ (32,9 процента опрошенных).В целом же опыт ведения бизнеса в России устраивает почти половину опрошенных (48,7 процента). Почти четверть (23,6 процента) респондентов считает, что эта сфера могла быть организована лучше. Еще 21,7 процента бизнесменов полностью нравится заниматься собственным делом в России. При этом 6,1 процента критически недовольны условиями, созданными для развития предпринимательства в стране. Этот вариант в основном выбирают владельцы компаний в возрасте 45-60 лет.Среди факторов, которые мешают развитию своего дела, опрошенные назвали огромное количество отчетности и сложную бухгалтерию, монополизацию, уровень налогообложения, нехватку льгот и другие. Каждый пятый (20,4 процента) российский предприниматель занимается бизнесом из-за отсутствия других источников заработка. Тем не менее 60 процентам респондентов нравится иметь свое дело.
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60
россия, южный фо, экономика

Названы регионы с самыми благоприятными условиями для бизнеса

06:14 23.03.2021 (обновлено: 13:28 23.03.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкУчастники Российского инвестиционного форума
Участники Российского инвестиционного форума - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Предприниматели на юге России больше коллег из других регионов довольны условиями ведения бизнеса, показало исследование сервиса аутсорсинга бухгалтерии "Кнопка", которое есть в распоряжении РИА Новости.
В опросе приняли участие 800 владельцев собственного бизнеса (самозанятые, ИП, ООО и незарегистрированные компании) со всей России в возрасте от 18 до 60 лет.

"Самые довольные бизнесмены живут на юге России — в ЮФО 79,2 процента предпринимателей условия для бизнеса в стране устраивают. Им немного уступают жители Поволжья — в ПФО вести предпринимательскую деятельность нравится 73,9 процента респондентов", — выяснили исследователи.

А самая большая доля недовольных пришлась на Дальневосточный федеральный округ — 60 процентов опрошенных. На втором месте по степени недовольства — Северо-Кавказский федеральный округ, где условия для развития бизнеса не устраивают 55,6 процента респондентов. На третьем месте — Северо-Западный федеральный округ (32,9 процента опрошенных).
В целом же опыт ведения бизнеса в России устраивает почти половину опрошенных (48,7 процента). Почти четверть (23,6 процента) респондентов считает, что эта сфера могла быть организована лучше. Еще 21,7 процента бизнесменов полностью нравится заниматься собственным делом в России. При этом 6,1 процента критически недовольны условиями, созданными для развития предпринимательства в стране. Этот вариант в основном выбирают владельцы компаний в возрасте 45-60 лет.
Среди факторов, которые мешают развитию своего дела, опрошенные назвали огромное количество отчетности и сложную бухгалтерию, монополизацию, уровень налогообложения, нехватку льгот и другие. Каждый пятый (20,4 процента) российский предприниматель занимается бизнесом из-за отсутствия других источников заработка. Тем не менее 60 процентам респондентов нравится иметь свое дело.
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