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https://ria.ru/20210323/benzin-1602479984.html
Минэнерго объяснило, почему цены на бензин не падают вслед за нефтяными
Минэнерго объяснило, почему цены на бензин не падают вслед за нефтяными
Розничные цены на топливо не меняются вслед за нефтяными котировками, поскольку механизм регулирования внутреннего рынка нацелен на создание предсказуемых цен... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T14:24
2021-03-23T16:37
россия
павел сорокин
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
экономика
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Розничные цены на топливо не меняются вслед за нефтяными котировками, поскольку механизм регулирования внутреннего рынка нацелен на создание предсказуемых цен для потребителя, рассказал заместитель министра энергетики Павел Сорокин.Он пояснил, что мировые цены на нефть могут быстро расти и так же быстро снижаться, а это создает проблемы с планированием и прогнозированием как для независимых АЗС, так и для любого потребителя нефтепродуктов. К тому же, по словам замминистра, розничные цены на АЗС растут более активно, чем снижаются.Он отметил, что демпферный механизм создавался для того, чтобы стабилизировать рост цен в рознице, ограничив его инфляцией: изымать сверхприбыль АЗС и нефтяных компаний, когда цена на нефть падает, и возвращать часть этих доходов, когда нефтяные цены растут. Это позволяет избежать резкого роста цен на топливо для потребителя.Демпфирующий механизм в общих чертах работает так: если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали внутренние цены. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей сверхприбыли от внутренних продаж топлива.
https://ria.ru/20210323/toplivo-1602427721.html
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россия, павел сорокин, министерство энергетики рф (минэнерго россии), экономика

Минэнерго объяснило, почему цены на бензин не падают вслед за нефтяными

14:24 23.03.2021 (обновлено: 16:37 23.03.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗаправщик заправляет автомобиль на одной из АЗС в Москве
Заправщик заправляет автомобиль на одной из АЗС в Москве - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Розничные цены на топливо не меняются вслед за нефтяными котировками, поскольку механизм регулирования внутреннего рынка нацелен на создание предсказуемых цен для потребителя, рассказал заместитель министра энергетики Павел Сорокин.
Он пояснил, что мировые цены на нефть могут быстро расти и так же быстро снижаться, а это создает проблемы с планированием и прогнозированием как для независимых АЗС, так и для любого потребителя нефтепродуктов. К тому же, по словам замминистра, розничные цены на АЗС растут более активно, чем снижаются.
Заправщик заправляет автомобиль на одной из АЗС в Москве - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
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"Поэтому, когда цена на нефть падает, цены на АЗС сильно не снижались и в розничном сегменте образовывалась сверхмаржинальность. А при росте цен на нефть росли и цены на АЗС", — сказал Сорокин в интервью РБК.

Он отметил, что демпферный механизм создавался для того, чтобы стабилизировать рост цен в рознице, ограничив его инфляцией: изымать сверхприбыль АЗС и нефтяных компаний, когда цена на нефть падает, и возвращать часть этих доходов, когда нефтяные цены растут. Это позволяет избежать резкого роста цен на топливо для потребителя.
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"Главная задача — сделать так, чтобы потребитель имел предсказуемую цену, чтобы она не изменялась в разные стороны", — заключил замминистра.

Демпфирующий механизм в общих чертах работает так: если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали внутренние цены. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей сверхприбыли от внутренних продаж топлива.
 
РоссияПавел СорокинМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Экономика
 
 
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