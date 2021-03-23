https://ria.ru/20210323/benzin-1602479984.html

Минэнерго объяснило, почему цены на бензин не падают вслед за нефтяными

Минэнерго объяснило, почему цены на бензин не падают вслед за нефтяными

Розничные цены на топливо не меняются вслед за нефтяными котировками, поскольку механизм регулирования внутреннего рынка нацелен на создание предсказуемых цен... РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T14:24

2021-03-23T14:24

2021-03-23T16:37

россия

павел сорокин

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/10/1601469081_0:185:2983:1863_1920x0_80_0_0_e4797f643c0c8fd743c7207fb079183d.jpg

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Розничные цены на топливо не меняются вслед за нефтяными котировками, поскольку механизм регулирования внутреннего рынка нацелен на создание предсказуемых цен для потребителя, рассказал заместитель министра энергетики Павел Сорокин.Он пояснил, что мировые цены на нефть могут быстро расти и так же быстро снижаться, а это создает проблемы с планированием и прогнозированием как для независимых АЗС, так и для любого потребителя нефтепродуктов. К тому же, по словам замминистра, розничные цены на АЗС растут более активно, чем снижаются.Он отметил, что демпферный механизм создавался для того, чтобы стабилизировать рост цен в рознице, ограничив его инфляцией: изымать сверхприбыль АЗС и нефтяных компаний, когда цена на нефть падает, и возвращать часть этих доходов, когда нефтяные цены растут. Это позволяет избежать резкого роста цен на топливо для потребителя.Демпфирующий механизм в общих чертах работает так: если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали внутренние цены. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей сверхприбыли от внутренних продаж топлива.

https://ria.ru/20210323/toplivo-1602427721.html

https://ria.ru/20210317/avtomobili-1601573386.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, павел сорокин, министерство энергетики рф (минэнерго россии), экономика