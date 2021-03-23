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В Кремле ответили на вопрос о возможной отставке Белозерцева
В Кремле ответили на вопрос о возможной отставке Белозерцева
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал незамедлительно проинформировать об отставке арестованного губернатора Пензенской области Ивана... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T12:49
2021-03-23T12:49
задержание пензенского губернатора
россия
следственный комитет россии (ск рф)
борис шпигель
дмитрий песков
пензенская область
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал незамедлительно проинформировать об отставке арестованного губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, если такое решение будет принято.Днем ранее пресс-секретарь президента сказал, что не видел указа об отставке в связи с утратой доверия в отношении задержанного губернатора Пензенской области. Однако он не исключил такого развития событий.Белозерцев и пять его предполагаемых соучастников в воскресенье были задержаны по делу о взяточничестве на сумму более 31 миллиона рублей.По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от возглавляющего группу фармацевтических компаний "Биотэк" Бориса Шпигеля, его супруги Евгении Шпигель и директора компании "Фармация" Антона Колоскова взятки на 31 миллион рублей.Как заявляет СК РФ, деньги и ценности передавались за предоставление "Биотэку" конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов, связанных с приемкой и хранением лекарств и различных медицинских изделий. Последние закупались за государственный счет для местной системы здравоохранения.
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задержание пензенского губернатора, россия, следственный комитет россии (ск рф), борис шпигель, дмитрий песков, пензенская область

В Кремле ответили на вопрос о возможной отставке Белозерцева

12:49 23.03.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного судаГубернатор Пензенской области Иван Белозерцев на заседании Басманного суда Москвы
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев на заседании Басманного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал незамедлительно проинформировать об отставке арестованного губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, если такое решение будет принято.
Днем ранее пресс-секретарь президента сказал, что не видел указа об отставке в связи с утратой доверия в отношении задержанного губернатора Пензенской области. Однако он не исключил такого развития событий.
"Если и когда такое решение будет принято и будет подписан такой указ, мы незамедлительно вас проинформируем", - заявил Песков журналистам во вторник.
Белозерцев и пять его предполагаемых соучастников в воскресенье были задержаны по делу о взяточничестве на сумму более 31 миллиона рублей.
По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от возглавляющего группу фармацевтических компаний "Биотэк" Бориса Шпигеля, его супруги Евгении Шпигель и директора компании "Фармация" Антона Колоскова взятки на 31 миллион рублей.
Как заявляет СК РФ, деньги и ценности передавались за предоставление "Биотэку" конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов, связанных с приемкой и хранением лекарств и различных медицинских изделий. Последние закупались за государственный счет для местной системы здравоохранения.
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев - РИА Новости, 1920, 21.03.2021
21 марта, 13:30
Биография Ивана Белозерцева
 
Задержание пензенского губернатораРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Борис ШпигельДмитрий ПесковПензенская область
 
 
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