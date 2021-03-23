В Кремле ответили на вопрос о возможной отставке Белозерцева
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного судаГубернатор Пензенской области Иван Белозерцев на заседании Басманного суда Москвы
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал незамедлительно проинформировать об отставке арестованного губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, если такое решение будет принято.
Днем ранее пресс-секретарь президента сказал, что не видел указа об отставке в связи с утратой доверия в отношении задержанного губернатора Пензенской области. Однако он не исключил такого развития событий.
"Если и когда такое решение будет принято и будет подписан такой указ, мы незамедлительно вас проинформируем", - заявил Песков журналистам во вторник.
Белозерцев и пять его предполагаемых соучастников в воскресенье были задержаны по делу о взяточничестве на сумму более 31 миллиона рублей.
По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от возглавляющего группу фармацевтических компаний "Биотэк" Бориса Шпигеля, его супруги Евгении Шпигель и директора компании "Фармация" Антона Колоскова взятки на 31 миллион рублей.
Как заявляет СК РФ, деньги и ценности передавались за предоставление "Биотэку" конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов, связанных с приемкой и хранением лекарств и различных медицинских изделий. Последние закупались за государственный счет для местной системы здравоохранения.
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