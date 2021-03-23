https://ria.ru/20210323/belozertsev-1602458227.html

В Кремле ответили на вопрос о возможной отставке Белозерцева

В Кремле ответили на вопрос о возможной отставке Белозерцева

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал незамедлительно проинформировать об отставке арестованного губернатора Пензенской области Ивана... РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T12:49

2021-03-23T12:49

2021-03-23T12:49

задержание пензенского губернатора

россия

следственный комитет россии (ск рф)

борис шпигель

дмитрий песков

пензенская область

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал незамедлительно проинформировать об отставке арестованного губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, если такое решение будет принято.Днем ранее пресс-секретарь президента сказал, что не видел указа об отставке в связи с утратой доверия в отношении задержанного губернатора Пензенской области. Однако он не исключил такого развития событий.Белозерцев и пять его предполагаемых соучастников в воскресенье были задержаны по делу о взяточничестве на сумму более 31 миллиона рублей.По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от возглавляющего группу фармацевтических компаний "Биотэк" Бориса Шпигеля, его супруги Евгении Шпигель и директора компании "Фармация" Антона Колоскова взятки на 31 миллион рублей.Как заявляет СК РФ, деньги и ценности передавались за предоставление "Биотэку" конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов, связанных с приемкой и хранением лекарств и различных медицинских изделий. Последние закупались за государственный счет для местной системы здравоохранения.

https://ria.ru/20210321/belozertsev-1602196852.html

россия

пензенская область

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задержание пензенского губернатора, россия, следственный комитет россии (ск рф), борис шпигель, дмитрий песков, пензенская область