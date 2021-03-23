https://ria.ru/20210323/belozertsev-1602431196.html

Пензенский губернатор Белозерцев отказался признать вину

Пензенский губернатор Белозерцев отказался признать вину

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев не считает себя виновным в коррупции и удивлен тому, что был арестован, сообщила член столичной ОНК Марина... РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T10:13

2021-03-23T10:13

2021-03-23T10:58

задержание пензенского губернатора

россия

иван белозерцев

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев не считает себя виновным в коррупции и удивлен тому, что был арестован, сообщила член столичной ОНК Марина Литвинович.По ее словам, глава региона сейчас находится в изоляторе временного содержания на Петровке, откуда его затем должны перевести в СИЗО. Санкцию на арест до 20 мая накануне выдал Басманный суд Москвы.Губернатор в разговоре с общественниками сослался на то, что был назначен президентом, "претензий к нему не было, работал он хорошо, все госпрограммы выполнял"."И вообще, говорит, я - патриот", - добавила Литвинович.По словам главы региона, в Москву его привезли на полицейском автобусе, "ехали они всю ночь, пока ехали, он спал, обращались с ним корректно, давления не оказывали".Белозерцев и его пять предполагаемых соучастников в воскресенье были задержаны по делу о взяточничестве на сумму более 31 миллиона рублей.По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от возглавляющего группу фармацевтических компаний "Биотэк" Бориса Шпигеля, его супруги и директора компании "Фармация" Антона Колоскова взятки на 31 миллион рублей.Как заявляет СК РФ, деньги и ценности передавались за предоставление "Биотэку" конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов, связанных с приемкой и хранением лекарств и различных медицинских изделий. Последние закупались за государственный счет для местной системы здравоохранения.

https://ria.ru/20210321/belozertsev-1602196852.html

https://ria.ru/20210322/narusheniya-1602381848.html

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задержание пензенского губернатора, россия, иван белозерцев