https://ria.ru/20210323/belozertsev-1602431196.html
Пензенский губернатор Белозерцев отказался признать вину
Пензенский губернатор Белозерцев отказался признать вину
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев не считает себя виновным в коррупции и удивлен тому, что был арестован, сообщила член столичной ОНК Марина... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T10:13
2021-03-23T10:13
2021-03-23T10:58
задержание пензенского губернатора
россия
иван белозерцев
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев не считает себя виновным в коррупции и удивлен тому, что был арестован, сообщила член столичной ОНК Марина Литвинович.По ее словам, глава региона сейчас находится в изоляторе временного содержания на Петровке, откуда его затем должны перевести в СИЗО. Санкцию на арест до 20 мая накануне выдал Басманный суд Москвы.Губернатор в разговоре с общественниками сослался на то, что был назначен президентом, "претензий к нему не было, работал он хорошо, все госпрограммы выполнял"."И вообще, говорит, я - патриот", - добавила Литвинович.По словам главы региона, в Москву его привезли на полицейском автобусе, "ехали они всю ночь, пока ехали, он спал, обращались с ним корректно, давления не оказывали".Белозерцев и его пять предполагаемых соучастников в воскресенье были задержаны по делу о взяточничестве на сумму более 31 миллиона рублей.По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от возглавляющего группу фармацевтических компаний "Биотэк" Бориса Шпигеля, его супруги и директора компании "Фармация" Антона Колоскова взятки на 31 миллион рублей.Как заявляет СК РФ, деньги и ценности передавались за предоставление "Биотэку" конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов, связанных с приемкой и хранением лекарств и различных медицинских изделий. Последние закупались за государственный счет для местной системы здравоохранения.
https://ria.ru/20210321/belozertsev-1602196852.html
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задержание пензенского губернатора, россия, иван белозерцев
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости.
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев
не считает себя виновным в коррупции и удивлен тому, что был арестован, сообщила член столичной ОНК Марина Литвинович
.
По ее словам, глава региона сейчас находится в изоляторе временного содержания на Петровке, откуда его затем должны перевести в СИЗО. Санкцию на арест до 20 мая накануне выдал Басманный суд Москвы
.
"Самочувствие у него удовлетворительное, лекарства необходимые ему выдаются... Сказал, что виновным себя не признаёт. Арест стал для него неожиданностью", - написала Литвинович в своем Telegram-канале.
Губернатор в разговоре с общественниками сослался на то, что был назначен президентом, "претензий к нему не было, работал он хорошо, все госпрограммы выполнял".
"И вообще, говорит, я - патриот", - добавила Литвинович.
По словам главы региона, в Москву его привезли на полицейском автобусе, "ехали они всю ночь, пока ехали, он спал, обращались с ним корректно, давления не оказывали".
Белозерцев и его пять предполагаемых соучастников в воскресенье были задержаны по делу о взяточничестве на сумму более 31 миллиона рублей.
По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от возглавляющего группу фармацевтических компаний "Биотэк" Бориса Шпигеля
, его супруги и директора компании "Фармация" Антона Колоскова взятки на 31 миллион рублей.
Как заявляет СК
РФ, деньги и ценности передавались за предоставление "Биотэку" конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов, связанных с приемкой и хранением лекарств и различных медицинских изделий. Последние закупались за государственный счет для местной системы здравоохранения.