https://ria.ru/20210323/belorussiya-1602423207.html

Белорусская оппозиция сообщила о задержании одного из ее лидеров

Белорусская оппозиция сообщила о задержании одного из ее лидеров

Лидер оппозиционной Объединенной гражданской партии (ОГП) Николай Козлов задержан и доставлен в центр изоляции правонарушителей в Минске, сообщается во вторник... РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T08:47

2021-03-23T08:47

2021-03-23T08:47

протесты в белоруссии

николай козлов

кгб белоруссии

минск

белоруссия

объединенная гражданская партия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/06/1576845695_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_03dde726273005ebf126c3886a1c9ffe.jpg

МИНСК, 23 мар – РИА Новости. Лидер оппозиционной Объединенной гражданской партии (ОГП) Николай Козлов задержан и доставлен в центр изоляции правонарушителей в Минске, сообщается во вторник в Facebook партии."Николай Козлов уже на Окрестина (в центре изоляции правонарушителей - ред.). Сообщили товарищам по партии в Центральном РУВД", - говорится в сообщении.Там отмечается, что накануне вечером он предупредил о возможности своего задержания, а после перестал выходить на связь.Ранее против Козлова было возбуждено уголовное дело по статье об умышленном разглашении данных дознания, предварительного следствия или закрытого судебного заседания. Согласно уголовному кодексу Белоруссии, по данной статье Козлову может грозить штраф или арест.Координационный совет белорусской оппозиции, членом которого также является политик, сообщал, что Козлов три раза отказался дать подписку о неразглашении после допросов в Следственном комитете Белоруссии, куда он вызывался в качестве свидетеля по уголовному делу. Отмечалось, что в этой связи 18 февраля оппозиционер получил административное наказание в виде 15 суток. Не зарегистрированный властями Белоруссии правозащитный центр "Весна" уточнял, что протокол на Козлова был составлен по статье "неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий".После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для их пресечения силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.

https://ria.ru/20210321/gramada-1602212470.html

https://ria.ru/20210321/belorussiya-1602216130.html

минск

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

николай козлов, кгб белоруссии, минск, белоруссия, объединенная гражданская партия, в мире