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Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20210323/belorussiya-1602423207.html
Белорусская оппозиция сообщила о задержании одного из ее лидеров
Белорусская оппозиция сообщила о задержании одного из ее лидеров
Лидер оппозиционной Объединенной гражданской партии (ОГП) Николай Козлов задержан и доставлен в центр изоляции правонарушителей в Минске, сообщается во вторник... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T08:47
2021-03-23T08:47
протесты в белоруссии
николай козлов
кгб белоруссии
минск
белоруссия
объединенная гражданская партия
в мире
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МИНСК, 23 мар – РИА Новости. Лидер оппозиционной Объединенной гражданской партии (ОГП) Николай Козлов задержан и доставлен в центр изоляции правонарушителей в Минске, сообщается во вторник в Facebook партии."Николай Козлов уже на Окрестина (в центре изоляции правонарушителей - ред.). Сообщили товарищам по партии в Центральном РУВД", - говорится в сообщении.Там отмечается, что накануне вечером он предупредил о возможности своего задержания, а после перестал выходить на связь.Ранее против Козлова было возбуждено уголовное дело по статье об умышленном разглашении данных дознания, предварительного следствия или закрытого судебного заседания. Согласно уголовному кодексу Белоруссии, по данной статье Козлову может грозить штраф или арест.Координационный совет белорусской оппозиции, членом которого также является политик, сообщал, что Козлов три раза отказался дать подписку о неразглашении после допросов в Следственном комитете Белоруссии, куда он вызывался в качестве свидетеля по уголовному делу. Отмечалось, что в этой связи 18 февраля оппозиционер получил административное наказание в виде 15 суток. Не зарегистрированный властями Белоруссии правозащитный центр "Весна" уточнял, что протокол на Козлова был составлен по статье "неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий".После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для их пресечения силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.
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николай козлов, кгб белоруссии, минск, белоруссия, объединенная гражданская партия, в мире

Белорусская оппозиция сообщила о задержании одного из ее лидеров

08:47 23.03.2021
 
© Sputnik / Виктор ТолочкоСотрудники правоохранительных органов во время акции оппозиции "Марш единства" в Минске
Сотрудники правоохранительных органов во время акции оппозиции Марш единства в Минске - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 23 мар – РИА Новости. Лидер оппозиционной Объединенной гражданской партии (ОГП) Николай Козлов задержан и доставлен в центр изоляции правонарушителей в Минске, сообщается во вторник в Facebook партии.
"Николай Козлов уже на Окрестина (в центре изоляции правонарушителей - ред.). Сообщили товарищам по партии в Центральном РУВД", - говорится в сообщении.
Там отмечается, что накануне вечером он предупредил о возможности своего задержания, а после перестал выходить на связь.
Ранее против Козлова было возбуждено уголовное дело по статье об умышленном разглашении данных дознания, предварительного следствия или закрытого судебного заседания. Согласно уголовному кодексу Белоруссии, по данной статье Козлову может грозить штраф или арест.
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Белорусская партия "Грамада" заявила о задержании своего лидера
Координационный совет белорусской оппозиции, членом которого также является политик, сообщал, что Козлов три раза отказался дать подписку о неразглашении после допросов в Следственном комитете Белоруссии, куда он вызывался в качестве свидетеля по уголовному делу. Отмечалось, что в этой связи 18 февраля оппозиционер получил административное наказание в виде 15 суток. Не зарегистрированный властями Белоруссии правозащитный центр "Весна" уточнял, что протокол на Козлова был составлен по статье "неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий".
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для их пресечения силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.
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Протесты в БелоруссииНиколай КозловКГБ БелоруссииМинскБелоруссияОбъединенная гражданская партияВ мире
 
 
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