https://ria.ru/20210323/banknoty-1602492900.html

Эксперт рассказал, зачем поменяют дизайн банкнот в России

Эксперт рассказал, зачем поменяют дизайн банкнот в России

Обновление банкнот – это нормальный процесс, который не несет рисков для потребителей: банкноты старого образца магазины будут обязаны принимать наравне с... РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T15:22

2021-03-23T15:22

2021-03-23T15:22

россия

наличные деньги

экономика

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Обновление банкнот – это нормальный процесс, который не несет рисков для потребителей: банкноты старого образца магазины будут обязаны принимать наравне с новыми деньгами, сообщил РИА Новости исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст.Банк России планирует к 2025 году модернизировать банкнотный ряд, усовершенствовав защиту и дизайн и представив на деньгах достопримечательности всех федеральных округов. Ожидается, что в 2022 году в обращение поступят модернизированные банкноты номиналом 100 рублей, в 2023 году - 1000 и 5000 рублей, в 2024 году - 500 рублей, а в 2025 году - 10 и 50 рублей.Специально менять купюры со старым оформлением на новые не нужно, пояснил эксперт. Постепенно Центробанк начнет выдавать банкам обновленные купюры и забирать у них старые. "Потом новые купюры будут попадать в банкоматы и кассы банков, а оттуда – в наши кошельки. Это обычный процесс: точно так же ветхие купюры меняются на свежие", - заключил он.

https://ria.ru/20210312/dengi-1600860318.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, наличные деньги, экономика