https://ria.ru/20210323/banknoty-1602492900.html
Эксперт рассказал, зачем поменяют дизайн банкнот в России
Эксперт рассказал, зачем поменяют дизайн банкнот в России
Обновление банкнот – это нормальный процесс, который не несет рисков для потребителей: банкноты старого образца магазины будут обязаны принимать наравне с... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T15:22
2021-03-23T15:22
2021-03-23T15:22
россия
наличные деньги
экономика
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Обновление банкнот – это нормальный процесс, который не несет рисков для потребителей: банкноты старого образца магазины будут обязаны принимать наравне с новыми деньгами, сообщил РИА Новости исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст.Банк России планирует к 2025 году модернизировать банкнотный ряд, усовершенствовав защиту и дизайн и представив на деньгах достопримечательности всех федеральных округов. Ожидается, что в 2022 году в обращение поступят модернизированные банкноты номиналом 100 рублей, в 2023 году - 1000 и 5000 рублей, в 2024 году - 500 рублей, а в 2025 году - 10 и 50 рублей.Специально менять купюры со старым оформлением на новые не нужно, пояснил эксперт. Постепенно Центробанк начнет выдавать банкам обновленные купюры и забирать у них старые. "Потом новые купюры будут попадать в банкоматы и кассы банков, а оттуда – в наши кошельки. Это обычный процесс: точно так же ветхие купюры меняются на свежие", - заключил он.
https://ria.ru/20210312/dengi-1600860318.html
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россия, наличные деньги, экономика
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Обновление банкнот – это нормальный процесс, который не несет рисков для потребителей: банкноты старого образца магазины будут обязаны принимать наравне с новыми деньгами, сообщил РИА Новости исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст.
Банк России планирует к 2025 году модернизировать банкнотный ряд, усовершенствовав защиту и дизайн и представив на деньгах достопримечательности всех федеральных округов. Ожидается, что в 2022 году в обращение поступят модернизированные банкноты номиналом 100 рублей, в 2023 году - 1000 и 5000 рублей, в 2024 году - 500 рублей, а в 2025 году - 10 и 50 рублей.
"В обновлении оформления банкнот нет ничего экстраординарного, это нормальный процесс. Дизайн банкнот меняется не столько из-за эстетических соображений, сколько для того, чтобы внедрить в новых сериях бумажных денег новые методы защиты от подделок. Для потребителей совершенно ничего не изменится – банкноты старого образца будут по-прежнему обязаны принимать в магазинах, их хождение гарантировано законом", - сказал Шуст.
Специально менять купюры со старым оформлением на новые не нужно, пояснил эксперт. Постепенно Центробанк
начнет выдавать банкам обновленные купюры и забирать у них старые. "Потом новые купюры будут попадать в банкоматы и кассы банков, а оттуда – в наши кошельки. Это обычный процесс: точно так же ветхие купюры меняются на свежие", - заключил он.