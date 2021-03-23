https://ria.ru/20210323/armeniya-1602565215.html
Замглавы аппарата Пашиняна уличили в публикации фейка
Замглавы аппарата Пашиняна уличили в публикации фейка
Заместитель руководителя аппарата премьер-министра Армении Никола Пашиняна Тарон Чахоян спровоцировал скандал в армянском сегменте соцсетей, выложив на своей... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T23:57
2021-03-23T23:57
2021-03-23T23:57
ситуация в армении
никол пашинян
ереван
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в мире
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ЕРЕВАН, 23 мар – РИА Новости. Заместитель руководителя аппарата премьер-министра Армении Никола Пашиняна Тарон Чахоян спровоцировал скандал в армянском сегменте соцсетей, выложив на своей странице в Facebook опубликованную в 2017 году фотографию заваленной грудой мусора мелитопольской улицы, пояснив, что снимок сделан "сегодня" с ереванского проспекта Баграмяна, разблокированного оппозицией."Таинственная фотография. Проспект Баграмяна сегодня", - написал Чахоян в аннотации к снимку. Пост набрал много лайков и комментариев.Позднее пользователи нашли оригинал фотографии. Оказалось, что она была опубликована 25 сентября 2017 года на сайте украинском сайте и иллюстрировала заметку с заголовком "Горы мусора под ногами – каким оставили улицы после Дня города мелитопольцы (видео)".Ранее совет "Движения спасения родины", добивающийся отставки Пашиняна, принял решение восстановить свободное передвижение по проспекту Баграмяна у здания парламента, и объявил палаточный лагерь, расположенный на прилегающей к проспекту улице Демирчяна, своей штаб-квартирой. Туда оппозиция перенесла все свои палатки. В заявлении совета отмечалось также, что оппозиционное объединение намерено начать новую волну политических акций, расширить географию действий с вовлечением в нее регионов страны. Кроме того, в воскресенье в 14.00 мск на перекрестке проспекта Баграмяна и улицы Демирчяна планируется митинг объединенной оппозиции.Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.
https://ria.ru/20210320/pashinyan-1602116175.html
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ситуация в армении, никол пашинян, ереван, армения, в мире
ЕРЕВАН, 23 мар – РИА Новости.
Заместитель руководителя аппарата премьер-министра Армении Никола Пашиняна
Тарон Чахоян спровоцировал скандал в армянском сегменте соцсетей, выложив на своей странице в Facebook
опубликованную в 2017 году фотографию заваленной грудой мусора мелитопольской улицы, пояснив, что снимок сделан "сегодня" с ереванского проспекта Баграмяна, разблокированного оппозицией.
"Таинственная фотография. Проспект Баграмяна сегодня", - написал Чахоян в аннотации к снимку. Пост набрал много лайков и комментариев.
Позднее пользователи нашли оригинал фотографии. Оказалось, что она была опубликована 25 сентября 2017 года на сайте украинском сайте и иллюстрировала заметку с заголовком "Горы мусора под ногами – каким оставили улицы после Дня города мелитопольцы (видео)".
После этого Чахоян удалил пост и извинился. "Удалил прежний пост, так как на фотографии действительно изображен не проспект Баграмяна. Прошу прощения за публикацию неверной информации", - написал он в Facebook. Однако скрин резонансного поста распространяется в соцсетях.
Ранее совет "Движения спасения родины", добивающийся отставки Пашиняна, принял решение восстановить свободное передвижение по проспекту Баграмяна у здания парламента, и объявил палаточный лагерь, расположенный на прилегающей к проспекту улице Демирчяна, своей штаб-квартирой. Туда оппозиция перенесла все свои палатки. В заявлении совета отмечалось также, что оппозиционное объединение намерено начать новую волну политических акций, расширить географию действий с вовлечением в нее регионов страны. Кроме того, в воскресенье в 14.00 мск на перекрестке проспекта Баграмяна и улицы Демирчяна планируется митинг объединенной оппозиции.
Очередной политический кризис разгорелся в Ереване
после неосторожных слов Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении
, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.