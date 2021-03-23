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Саркисян и Пашинян обсудили проведение внеочередных выборов
Саркисян и Пашинян обсудили проведение внеочередных выборов
Президент Армении Армен Саркисян и премьер Никол Пашинян обсудили во вторник вопросы проведения в стране внеочередных парламентских выборов, сообщили в... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T16:11
2021-03-23T16:23
никол пашинян
армен саркисян
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 23 мар - РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян и премьер Никол Пашинян обсудили во вторник вопросы проведения в стране внеочередных парламентских выборов, сообщили в пресс-службе армянского лидера.Ранее Пашинян анонсировал проведение в Армении досрочных парламентских выборов 20 июня."Президент и премьер-министр обсудили ситуацию в стране, шаги, направленные на оздоровление внутриполитической атмосферы, коснулись проведения досрочных парламентских выборов", - говорится в сообщении на сайте президента.По данным пресс-службы, на переговорах была отмечена необходимость шагов по проведению свободных и справедливых выборов, в том числе путем совершенствования конституции и законодательной базы.
https://radiosputnik.ria.ru/20210322/armeniya-1602266834.html
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никол пашинян, армен саркисян, армения, в мире

Саркисян и Пашинян обсудили проведение внеочередных выборов

16:11 23.03.2021 (обновлено: 16:23 23.03.2021)
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкПарламентские выборы в Армении
Парламентские выборы в Армении - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
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ЕРЕВАН, 23 мар - РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян и премьер Никол Пашинян обсудили во вторник вопросы проведения в стране внеочередных парламентских выборов, сообщили в пресс-службе армянского лидера.
Ранее Пашинян анонсировал проведение в Армении досрочных парламентских выборов 20 июня.
"Президент и премьер-министр обсудили ситуацию в стране, шаги, направленные на оздоровление внутриполитической атмосферы, коснулись проведения досрочных парламентских выборов", - говорится в сообщении на сайте президента.
По данным пресс-службы, на переговорах была отмечена необходимость шагов по проведению свободных и справедливых выборов, в том числе путем совершенствования конституции и законодательной базы.
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Республики Армения генерал-лейтенант Артак Давтян - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
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