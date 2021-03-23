https://ria.ru/20210323/armeniya-1602503210.html

Саркисян и Пашинян обсудили проведение внеочередных выборов

Саркисян и Пашинян обсудили проведение внеочередных выборов

Президент Армении Армен Саркисян и премьер Никол Пашинян обсудили во вторник вопросы проведения в стране внеочередных парламентских выборов, сообщили в... РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T16:11

2021-03-23T16:11

2021-03-23T16:23

никол пашинян

армен саркисян

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 23 мар - РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян и премьер Никол Пашинян обсудили во вторник вопросы проведения в стране внеочередных парламентских выборов, сообщили в пресс-службе армянского лидера.Ранее Пашинян анонсировал проведение в Армении досрочных парламентских выборов 20 июня."Президент и премьер-министр обсудили ситуацию в стране, шаги, направленные на оздоровление внутриполитической атмосферы, коснулись проведения досрочных парламентских выборов", - говорится в сообщении на сайте президента.По данным пресс-службы, на переговорах была отмечена необходимость шагов по проведению свободных и справедливых выборов, в том числе путем совершенствования конституции и законодательной базы.

https://radiosputnik.ria.ru/20210322/armeniya-1602266834.html

армения

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никол пашинян, армен саркисян, армения, в мире