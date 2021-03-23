https://ria.ru/20210323/alpinisty-1602562702.html
Спасатели нашли двух альпинистов, заблудившихся на Эльбрусе
Спасатели нашли двух альпинистов, заблудившихся на Эльбрусе
Спасатели нашли двух альпинистов из Москвы, которые вечером во вторник заблудились на Эльбрусе, сообщает пресс-служба ГУМЧС РФ по Кабардино-Балкарии. РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T23:05
2021-03-23T23:05
2021-03-23T23:05
эльбрус
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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НАЛЬЧИК, 23 мар – РИА Новости. Спасатели нашли двух альпинистов из Москвы, которые вечером во вторник заблудились на Эльбрусе, сообщает пресс-служба ГУМЧС РФ по Кабардино-Балкарии.Ранее сообщалось, что вечером во вторник два альпиниста при осуществлении акклиматизационной подготовки перед выходом на маршрут заблудились на склоне Эльбруса в районе водопада Терскол на высоте 3200 метров. На их поиски выдвинулись пять спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.Уточняется, что жизни и здоровью спортсменов ничего не угрожает, в поисково-спасательных работах участвовали пятеро сотрудников Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.
https://ria.ru/20210322/alpinist-1602308884.html
эльбрус
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эльбрус, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия