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Спасатели нашли двух альпинистов, заблудившихся на Эльбрусе
Спасатели нашли двух альпинистов, заблудившихся на Эльбрусе
Спасатели нашли двух альпинистов из Москвы, которые вечером во вторник заблудились на Эльбрусе, сообщает пресс-служба ГУМЧС РФ по Кабардино-Балкарии. РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T23:05
2021-03-23T23:05
эльбрус
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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НАЛЬЧИК, 23 мар – РИА Новости. Спасатели нашли двух альпинистов из Москвы, которые вечером во вторник заблудились на Эльбрусе, сообщает пресс-служба ГУМЧС РФ по Кабардино-Балкарии.Ранее сообщалось, что вечером во вторник два альпиниста при осуществлении акклиматизационной подготовки перед выходом на маршрут заблудились на склоне Эльбруса в районе водопада Терскол на высоте 3200 метров. На их поиски выдвинулись пять спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.Уточняется, что жизни и здоровью спортсменов ничего не угрожает, в поисково-спасательных работах участвовали пятеро сотрудников Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.
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эльбрус, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия

Спасатели нашли двух альпинистов, заблудившихся на Эльбрусе

23:05 23.03.2021
 
© РИА Новости / Антон Подгайко / Перейти в фотобанкГостиница на фоне горы Эльбрус в Кабардино-Балкарии
Гостиница на фоне горы Эльбрус в Кабардино-Балкарии - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© РИА Новости / Антон Подгайко
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НАЛЬЧИК, 23 мар – РИА Новости. Спасатели нашли двух альпинистов из Москвы, которые вечером во вторник заблудились на Эльбрусе, сообщает пресс-служба ГУМЧС РФ по Кабардино-Балкарии.
Ранее сообщалось, что вечером во вторник два альпиниста при осуществлении акклиматизационной подготовки перед выходом на маршрут заблудились на склоне Эльбруса в районе водопада Терскол на высоте 3200 метров. На их поиски выдвинулись пять спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.

"Спасатели обнаружили альпинистов из Москвы на склоне горы Эльбрус в районе водопада Терскол на высоте 3200 метров. Альпинистам оказана помощь по спуску до базы Эльбрусского высокогорного ПСО, где от дальнейшей помощи они отказались", - говорится в сообщении.

Уточняется, что жизни и здоровью спортсменов ничего не угрожает, в поисково-спасательных работах участвовали пятеро сотрудников Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.
Окрестности горы Эльбрус - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
22 марта, 13:54
Спасатели нашли тело пропавшего на Эльбрусе альпиниста
 
ЭльбрусМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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