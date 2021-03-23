https://ria.ru/20210323/aerodrom-1602475850.html

В ЧП на аэродроме под Калугой погибли три члена экипажа Ту-22М3

В ЧП на аэродроме под Калугой погибли три члена экипажа Ту-22М3

Три члена экипажа дальнего бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3 погибли после нештатного срабатывания катапультных кресел, сообщили журналистам в Минобороны. РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T14:04

2021-03-23T14:04

2021-03-23T15:51

чп с ту-22м3 под калугой

ту-22м3

калуга

калужская область

происшествия

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МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Три члена экипажа дальнего бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3 погибли после нештатного срабатывания катапультных кресел, сообщили журналистам в Минобороны.Для выяснения причин происшествия на аэродром выехала комиссия ВКС.Ту-22М3 — модернизированный вариант советского ТУ-22М2, стратегический многорежимный сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик. Он предназначен для поражения цели на территории противника. Его максимальная скорость может достигать 2300 километров в час. Самолет обладает изменяемой стреловидностью крыльев и может переносить ядерное оружие. На вооружении у России около 60 таких машин.

калуга

калужская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чп с ту-22м3 под калугой, ту-22м3, калуга, калужская область, происшествия