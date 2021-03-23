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В ЧП на аэродроме под Калугой погибли три члена экипажа Ту-22М3
В ЧП на аэродроме под Калугой погибли три члена экипажа Ту-22М3
Три члена экипажа дальнего бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3 погибли после нештатного срабатывания катапультных кресел, сообщили журналистам в Минобороны. РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T14:04
2021-03-23T14:04
2021-03-23T15:51
чп с ту-22м3 под калугой
ту-22м3
калуга
калужская область
происшествия
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МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Три члена экипажа дальнего бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3 погибли после нештатного срабатывания катапультных кресел, сообщили журналистам в Минобороны.Для выяснения причин происшествия на аэродром выехала комиссия ВКС.Ту-22М3 — модернизированный вариант советского ТУ-22М2, стратегический многорежимный сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик. Он предназначен для поражения цели на территории противника. Его максимальная скорость может достигать 2300 километров в час. Самолет обладает изменяемой стреловидностью крыльев и может переносить ядерное оружие. На вооружении у России около 60 таких машин.
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чп с ту-22м3 под калугой, ту-22м3, калуга, калужская область, происшествия