Жириновский увидел знак в падении Байдена на трапе самолета
16:49 22.03.2021 (обновлено: 18:24 22.03.2021)
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский увидел в падении президента США Джо Байдена на трапе самолета сигнал к неминуемым переменам в стране.
В пятницу Байден трижды споткнулся, поднимаясь по трапу самолета, видео, снятое журналистами президентского пула, появилось в соцсетях. Белый дом объяснил инцидент сильным ветром. Представитель пресс-службы Карин Жан-Пьер заявила, что было "очень ветрено" и она сама "почти упала". Она заверила, что Байден "чувствует себя прекрасно".
"Байден несколько раз споткнулся перед тем, как зашел по трапу в свой самолет. Конечно, любой может упасть – зацепилась нога, поскользнулся – но он упал трижды подряд! Может это уже не просто так, а сигнал?.. Или символ…", - написал политик в своём Telegram-канале.
Он заявил, что в 1980-е писатель Юрий Бондарев сравнил перестройку с самолетом, который на взлете, но ещё неизвестно, где приземлится.
"Так, может, это справедливо и сейчас по отношению к США? Самолет "Америка" кое-как взлетел, но приземлится ли?" - заключил Жириновский.