https://ria.ru/20210322/zhirinovskiy-1602352188.html

Жириновский увидел знак в падении Байдена на трапе самолета

Жириновский увидел знак в падении Байдена на трапе самолета

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский увидел в падении президента США Джо Байдена на трапе самолета сигнал к неминуемым переменам в стране. РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T16:49

2021-03-22T16:49

2021-03-22T18:24

лдпр

джо байден

владимир жириновский

сша

в мире

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский увидел в падении президента США Джо Байдена на трапе самолета сигнал к неминуемым переменам в стране.В пятницу Байден трижды споткнулся, поднимаясь по трапу самолета, видео, снятое журналистами президентского пула, появилось в соцсетях. Белый дом объяснил инцидент сильным ветром. Представитель пресс-службы Карин Жан-Пьер заявила, что было "очень ветрено" и она сама "почти упала". Она заверила, что Байден "чувствует себя прекрасно".Он заявил, что в 1980-е писатель Юрий Бондарев сравнил перестройку с самолетом, который на взлете, но ещё неизвестно, где приземлится."Так, может, это справедливо и сейчас по отношению к США? Самолет "Америка" кое-как взлетел, но приземлится ли?" - заключил Жириновский.

https://ria.ru/20210322/bayden-1602216768.html

сша

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2021

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лдпр, джо байден, владимир жириновский, сша, в мире