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Жириновский увидел знак в падении Байдена на трапе самолета
Жириновский увидел знак в падении Байдена на трапе самолета
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский увидел в падении президента США Джо Байдена на трапе самолета сигнал к неминуемым переменам в стране. РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T16:49
2021-03-22T18:24
лдпр
джо байден
владимир жириновский
сша
в мире
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский увидел в падении президента США Джо Байдена на трапе самолета сигнал к неминуемым переменам в стране.В пятницу Байден трижды споткнулся, поднимаясь по трапу самолета, видео, снятое журналистами президентского пула, появилось в соцсетях. Белый дом объяснил инцидент сильным ветром. Представитель пресс-службы Карин Жан-Пьер заявила, что было "очень ветрено" и она сама "почти упала". Она заверила, что Байден "чувствует себя прекрасно".Он заявил, что в 1980-е писатель Юрий Бондарев сравнил перестройку с самолетом, который на взлете, но ещё неизвестно, где приземлится."Так, может, это справедливо и сейчас по отношению к США? Самолет "Америка" кое-как взлетел, но приземлится ли?" - заключил Жириновский.
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лдпр, джо байден, владимир жириновский, сша, в мире

Жириновский увидел знак в падении Байдена на трапе самолета

16:49 22.03.2021 (обновлено: 18:24 22.03.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский увидел в падении президента США Джо Байдена на трапе самолета сигнал к неминуемым переменам в стране.
В пятницу Байден трижды споткнулся, поднимаясь по трапу самолета, видео, снятое журналистами президентского пула, появилось в соцсетях. Белый дом объяснил инцидент сильным ветром. Представитель пресс-службы Карин Жан-Пьер заявила, что было "очень ветрено" и она сама "почти упала". Она заверила, что Байден "чувствует себя прекрасно".

"Байден несколько раз споткнулся перед тем, как зашел по трапу в свой самолет. Конечно, любой может упасть – зацепилась нога, поскользнулся – но он упал трижды подряд! Может это уже не просто так, а сигнал?.. Или символ…", - написал политик в своём Telegram-канале.

Он заявил, что в 1980-е писатель Юрий Бондарев сравнил перестройку с самолетом, который на взлете, но ещё неизвестно, где приземлится.
"Так, может, это справедливо и сейчас по отношению к США? Самолет "Америка" кое-как взлетел, но приземлится ли?" - заключил Жириновский.
Президент США Джо Байден перед вылетом в Джорджию - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
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