https://ria.ru/20210322/zaderzhanie-1602337473.html

В Норильске задержали подозреваемого в призывах к терроризму

В Норильске задержали подозреваемого в призывах к терроризму

В красноярском Норильске задержан подозреваемый в публичных призывах к совершению террористической деятельности, сообщает пресс-служба управления СК РФ по... РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T15:48

2021-03-22T15:48

2021-03-22T15:48

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

красноярский край

норильск

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 22 мар - РИА Новости. В красноярском Норильске задержан подозреваемый в публичных призывах к совершению террористической деятельности, сообщает пресс-служба управления СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.Отмечается, что дело в отношении 40-летнего местного жителя возбуждено после рассмотрения материалов, поступивших из регионального главка ФСБ.По версии следователей, подозреваемый размещал в интернете посты, в которых содержатся признаки оправдания идеологии радикального ислама, пропаганды насилия и прямые призывы к необходимости участия в террористической организации и её поддержки. В ближайшее время следователи выйдут с ходатайством о его аресте.

https://ria.ru/20210319/fsb-1601924144.html

красноярский край

норильск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), красноярский край, норильск, происшествия