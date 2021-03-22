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В Норильске задержали подозреваемого в призывах к терроризму
В Норильске задержали подозреваемого в призывах к терроризму
В красноярском Норильске задержан подозреваемый в публичных призывах к совершению террористической деятельности, сообщает пресс-служба управления СК РФ по... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T15:48
2021-03-22T15:48
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
красноярский край
норильск
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 22 мар - РИА Новости. В красноярском Норильске задержан подозреваемый в публичных призывах к совершению террористической деятельности, сообщает пресс-служба управления СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.Отмечается, что дело в отношении 40-летнего местного жителя возбуждено после рассмотрения материалов, поступивших из регионального главка ФСБ.По версии следователей, подозреваемый размещал в интернете посты, в которых содержатся признаки оправдания идеологии радикального ислама, пропаганды насилия и прямые призывы к необходимости участия в террористической организации и её поддержки. В ближайшее время следователи выйдут с ходатайством о его аресте.
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следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), красноярский край, норильск, происшествия

В Норильске задержали подозреваемого в призывах к терроризму

15:48 22.03.2021
 
© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
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КРАСНОЯРСК, 22 мар - РИА Новости. В красноярском Норильске задержан подозреваемый в публичных призывах к совершению террористической деятельности, сообщает пресс-служба управления СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

"В городе Норильске задержан подозреваемый в совершении публичных призывов к осуществлению террористической деятельности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что дело в отношении 40-летнего местного жителя возбуждено после рассмотрения материалов, поступивших из регионального главка ФСБ.
По версии следователей, подозреваемый размещал в интернете посты, в которых содержатся признаки оправдания идеологии радикального ислама, пропаганды насилия и прямые призывы к необходимости участия в террористической организации и её поддержки. В ближайшее время следователи выйдут с ходатайством о его аресте.
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