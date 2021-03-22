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Саудовская Аравия предложила новый план по прекращению войны в Йемене
Саудовская Аравия предложила новый план по прекращению войны в Йемене
Саудовская Аравия предложила новую инициативу по урегулированию конфликта в Йемене, включая повсеместное прекращение огня под эгидой ООН, ждет ответа от... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T17:38
2021-03-22T17:58
саудовская аравия
йемен
в мире
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ДОХА, 22 мар - РИА Новости. Саудовская Аравия предложила новую инициативу по урегулированию конфликта в Йемене, включая повсеместное прекращение огня под эгидой ООН, ждет ответа от хуситов, заявил в понедельник на пресс-конференции министр иностранных дел королевства Фейсал бен Фархан. Пресс-конференцию транслировал телеканал "Аль-Ихбария".По словам министра, инициатива предусматривает возобновление работы международного аэропорта в йеменской столице Сане по некоторым направлениям, частичное снятие блокады с йеменского порта Ходейды и направление доходов от использования порта на общий счет северных и южных властей в центробанке.В Йемене с августа 2014 года продолжаются военные действия между правительственными силами на стороне президента Абд Раббу Мансура Хади и мятежниками-хуситами, контролирующими север Йемена. На стороне Хади с марта 2015 года воюет коалиция во главе с Саудовской Аравией. Хуситы регулярно обстреливают соседние с Йеменом саудовские районы, называя это ответом на бомбардировки северного Йемена просаудовской коалицией и блокаду севера страны силами коалиции и правительства. ООН на протяжении семи лет конфликта несколько раз пыталась организовывать переговоры между сторонами в разных государствах, но эти попытки так и не увенчались успехом.
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саудовская аравия, йемен, в мире

Саудовская Аравия предложила новый план по прекращению войны в Йемене

17:38 22.03.2021 (обновлено: 17:58 22.03.2021)
 
CC BY-SA 2.0 / twiga_swala / ShibamМанхеттен в пустыне (Йемен)
Манхеттен в пустыне (Йемен) - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
CC BY-SA 2.0 / twiga_swala / Shibam
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ДОХА, 22 мар - РИА Новости. Саудовская Аравия предложила новую инициативу по урегулированию конфликта в Йемене, включая повсеместное прекращение огня под эгидой ООН, ждет ответа от хуситов, заявил в понедельник на пресс-конференции министр иностранных дел королевства Фейсал бен Фархан. Пресс-конференцию транслировал телеканал "Аль-Ихбария".
"Королевство по-прежнему желает установить безопасность и стабильность в Йемене и регионе, поддерживает усилия по установлению мира и прекращению йеменского кризиса. Королевство объявляет об инициативе по прекращению йеменского кризиса и достижению всеобъемлющего политического урегулирования, которое включает полное прекращение огня под контролем ООН", - сказал бен Фархан.
По словам министра, инициатива предусматривает возобновление работы международного аэропорта в йеменской столице Сане по некоторым направлениям, частичное снятие блокады с йеменского порта Ходейды и направление доходов от использования порта на общий счет северных и южных властей в центробанке.
В Йемене с августа 2014 года продолжаются военные действия между правительственными силами на стороне президента Абд Раббу Мансура Хади и мятежниками-хуситами, контролирующими север Йемена. На стороне Хади с марта 2015 года воюет коалиция во главе с Саудовской Аравией. Хуситы регулярно обстреливают соседние с Йеменом саудовские районы, называя это ответом на бомбардировки северного Йемена просаудовской коалицией и блокаду севера страны силами коалиции и правительства. ООН на протяжении семи лет конфликта несколько раз пыталась организовывать переговоры между сторонами в разных государствах, но эти попытки так и не увенчались успехом.
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