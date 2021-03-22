https://ria.ru/20210322/yemen-1602363405.html

Саудовская Аравия предложила новый план по прекращению войны в Йемене

Саудовская Аравия предложила новый план по прекращению войны в Йемене

Саудовская Аравия предложила новую инициативу по урегулированию конфликта в Йемене, включая повсеместное прекращение огня под эгидой ООН, ждет ответа от... РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T17:38

2021-03-22T17:38

2021-03-22T17:58

саудовская аравия

йемен

в мире

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ДОХА, 22 мар - РИА Новости. Саудовская Аравия предложила новую инициативу по урегулированию конфликта в Йемене, включая повсеместное прекращение огня под эгидой ООН, ждет ответа от хуситов, заявил в понедельник на пресс-конференции министр иностранных дел королевства Фейсал бен Фархан. Пресс-конференцию транслировал телеканал "Аль-Ихбария".По словам министра, инициатива предусматривает возобновление работы международного аэропорта в йеменской столице Сане по некоторым направлениям, частичное снятие блокады с йеменского порта Ходейды и направление доходов от использования порта на общий счет северных и южных властей в центробанке.В Йемене с августа 2014 года продолжаются военные действия между правительственными силами на стороне президента Абд Раббу Мансура Хади и мятежниками-хуситами, контролирующими север Йемена. На стороне Хади с марта 2015 года воюет коалиция во главе с Саудовской Аравией. Хуситы регулярно обстреливают соседние с Йеменом саудовские районы, называя это ответом на бомбардировки северного Йемена просаудовской коалицией и блокаду севера страны силами коалиции и правительства. ООН на протяжении семи лет конфликта несколько раз пыталась организовывать переговоры между сторонами в разных государствах, но эти попытки так и не увенчались успехом.

https://ria.ru/20210302/khusity-1599645263.html

саудовская аравия

йемен

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саудовская аравия, йемен, в мире