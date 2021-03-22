https://ria.ru/20210322/yemen-1602294625.html

Круглый стол к 6-й годовщине начала военной операции в Йемене

Круглый стол к 6-й годовщине начала военной операции в Йемене

26 марта в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол на тему: "Йемен: к 6-й годовщине начала военной операции".

2021-03-22T12:44

2021-03-22T12:44

2021-03-22T12:44

анонсы

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Задать вопросУчастники:- старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Сергей СЕРЕБРОВ;- старший преподаватель НИУ ВШЭ, научный сотрудник Института востоковедения РАН, эксперт РСМД Григорий ЛУКЬЯНОВ;- старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Константин ТРУЕВЦЕВ.26 марта 2015 г. на территории Йемена Международная коалиция с участием Саудовской Аравии и других стран Персидского залива, Египта, Иордании и Судана начала военную операцию против сторонников повстанческого движения хуситов "Ансар Алла", которые на тот момент контролировали большую часть территории страны, включая столицу Сану. Как можно оценить итоги шестилетних военных усилий Арабской коалиции в Йемене? Насколько приблизилась возможность прекращения гражданской войны и политического урегулирования кризиса? Какие форматы урегулирования имеют шансы на рассмотрение? Как могут отразиться на ситуации противоречия между странами региона? Как может повлиять на процесс администрация президента США Байдена? Какова позиция международного сообщества? Есть ли возможности сотрудничества?Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы