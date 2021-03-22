https://ria.ru/20210322/yakutiya-1602311607.html
В Якутии воспитателя интерната заподозрили в насилии над подростками
В Якутии воспитателя интерната заподозрили в насилии над подростками
Сотрудник интерната в Якутии арестован по подозрению в сексуальном насилии над несовершеннолетними воспитанниками, сообщает старший помощник руководителя СУ СК... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T14:04
2021-03-22T14:04
2021-03-22T14:04
россия
республика саха (якутия)
следственный комитет россии (ск рф)
якутск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/156186/61/1561866144_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_0f51ed5f797e2b47b628c7a11f181905.jpg
ЯКУТСК, 22 мар – РИА Новости. Сотрудник интерната в Якутии арестован по подозрению в сексуальном насилии над несовершеннолетними воспитанниками, сообщает старший помощник руководителя СУ СК России по республике Надежда Дворецкая.Отмечается, что уголовное дело возбуждено в Вилюйском районе Якутии в отношении воспитателя Екюндюнской школы по двум эпизодам сексуального насилия над несовершеннолетними.По данным СУСК, после обнаружения мальчики сообщили сотрудникам полиции причину ухода из учреждения."В настоящее время следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего. По уголовному делу назначены и проводятся медицинские, комплексные психолого-психиатрические, генотипоскопическая, компьютерно-техническая судебные экспертизы. По ходатайству следователя мужчина взят под стражу на время следственных действий. Расследование продолжается", - отметила Дворецкая.В СК добавили, что следствие располагает данными о возможных аналогичных эпизодах преступной деятельности обвиняемого.
https://ria.ru/20210304/srok-1599855811.html
россия
республика саха (якутия)
якутск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/156186/61/1561866144_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_1114c6cbf8e6d13e1d4b9f9b194ce4b9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, республика саха (якутия), следственный комитет россии (ск рф), якутск, происшествия
ЯКУТСК, 22 мар – РИА Новости.
Сотрудник интерната в Якутии
арестован по подозрению в сексуальном насилии над несовершеннолетними воспитанниками, сообщает старший помощник руководителя СУ СК
России по республике Надежда Дворецкая.
Отмечается, что уголовное дело возбуждено в Вилюйском районе Якутии в отношении воспитателя Екюндюнской школы по двум эпизодам сексуального насилия над несовершеннолетними.
"По данным следствия, в феврале 2021 года педагог в помещении интерната совершал насильственные действия сексуального характера в отношении двух 13-летних воспитанников школы. Преступления вскрылись лишь после самовольного ухода мальчиков из интерната и совершения ими угона автомашины", - рассказала Дворецкая.
По данным СУСК, после обнаружения мальчики сообщили сотрудникам полиции причину ухода из учреждения.
"В настоящее время следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего. По уголовному делу назначены и проводятся медицинские, комплексные психолого-психиатрические, генотипоскопическая, компьютерно-техническая судебные экспертизы. По ходатайству следователя мужчина взят под стражу на время следственных действий. Расследование продолжается", - отметила Дворецкая.
В СК добавили, что следствие располагает данными о возможных аналогичных эпизодах преступной деятельности обвиняемого.