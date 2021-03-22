https://ria.ru/20210322/yakutiya-1602311607.html

В Якутии воспитателя интерната заподозрили в насилии над подростками

В Якутии воспитателя интерната заподозрили в насилии над подростками

Сотрудник интерната в Якутии арестован по подозрению в сексуальном насилии над несовершеннолетними воспитанниками, сообщает старший помощник руководителя СУ СК... РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T14:04

2021-03-22T14:04

2021-03-22T14:04

россия

республика саха (якутия)

следственный комитет россии (ск рф)

якутск

происшествия

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ЯКУТСК, 22 мар – РИА Новости. Сотрудник интерната в Якутии арестован по подозрению в сексуальном насилии над несовершеннолетними воспитанниками, сообщает старший помощник руководителя СУ СК России по республике Надежда Дворецкая.Отмечается, что уголовное дело возбуждено в Вилюйском районе Якутии в отношении воспитателя Екюндюнской школы по двум эпизодам сексуального насилия над несовершеннолетними.По данным СУСК, после обнаружения мальчики сообщили сотрудникам полиции причину ухода из учреждения."В настоящее время следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего. По уголовному делу назначены и проводятся медицинские, комплексные психолого-психиатрические, генотипоскопическая, компьютерно-техническая судебные экспертизы. По ходатайству следователя мужчина взят под стражу на время следственных действий. Расследование продолжается", - отметила Дворецкая.В СК добавили, что следствие располагает данными о возможных аналогичных эпизодах преступной деятельности обвиняемого.

https://ria.ru/20210304/srok-1599855811.html

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республика саха (якутия)

якутск

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россия, республика саха (якутия), следственный комитет россии (ск рф), якутск, происшествия