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Замглавы Минприроды Северной Осетии заподозрили во взятке
Замглавы Минприроды Северной Осетии заподозрили во взятке
Следователи возбудили уголовное дело в отношении заместителя министра природных ресурсов и экологии Северной Осетии по подозрению в приготовлении к получению... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T18:45
2021-03-22T18:45
2021-03-22T18:50
республика северная осетия - алания
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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ПЯТИГОРСК, 22 мар - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении заместителя министра природных ресурсов и экологии Северной Осетии по подозрению в приготовлении к получению взятки, сообщает Следственный комитет РФ.По версии следствия, 26 января 2021 года к подозреваемому обратился один из местных предпринимателей с целью возможного участия в аукционе по продаже права на заключение договора купли-продажи лесных насаждений для заготовки древесины, проводимого республиканским министерством природных ресурсов и экологии."Подозреваемый объяснил, что без его помощи победить в аукционе будет трудно, но за взятку в сумме 307 тысяч рублей он поможет предпринимателю выиграть. Мужчина согласился и сообщил, что передаст требуемую сумму после проведения аукциона", - говорится в сообщении.Отмечается, что по результатам рассмотрения заявок комиссией под председательством подозреваемого принято решение о заключении договора купли-продажи лесных насаждений с предпринимателем. "После этого на протяжении полутора месяцев подозреваемый неоднократно обращался к нему с требованием передачи оговоренной суммы в размере 307 тысяч рублей. Однако благодаря профессионально спланированным и проведенным сотрудниками следственного управления СКР и регионального УФСБ совместным следственно-оперативным мероприятиям, противоправные действия подозреваемого были пресечены", - добавляет СК.В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. В ходе следствия будет проверена причастность подозреваемого к аналогичным преступлениям, отметили в СК.
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республика северная осетия - алания, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
ПЯТИГОРСК, 22 мар - РИА Новости.
Следователи возбудили уголовное дело в отношении заместителя министра природных ресурсов и экологии Северной Осетии
по подозрению в приготовлении к получению взятки, сообщает Следственный комитет РФ.
"В отношении 46-летнего заместителя министра природных ресурсов и экологии республики возбуждено уголовное дело. Он подозревается в совершении преступления по статье УК РФ "приготовление к получению взятки в крупном размере", - говорится в сообщении.
По версии следствия, 26 января 2021 года к подозреваемому обратился один из местных предпринимателей с целью возможного участия в аукционе по продаже права на заключение договора купли-продажи лесных насаждений для заготовки древесины, проводимого республиканским министерством природных ресурсов и экологии.
"Подозреваемый объяснил, что без его помощи победить в аукционе будет трудно, но за взятку в сумме 307 тысяч рублей он поможет предпринимателю выиграть. Мужчина согласился и сообщил, что передаст требуемую сумму после проведения аукциона", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по результатам рассмотрения заявок комиссией под председательством подозреваемого принято решение о заключении договора купли-продажи лесных насаждений с предпринимателем. "После этого на протяжении полутора месяцев подозреваемый неоднократно обращался к нему с требованием передачи оговоренной суммы в размере 307 тысяч рублей. Однако благодаря профессионально спланированным и проведенным сотрудниками следственного управления СКР
и регионального УФСБ совместным следственно-оперативным мероприятиям, противоправные действия подозреваемого были пресечены", - добавляет СК
.
В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. В ходе следствия будет проверена причастность подозреваемого к аналогичным преступлениям, отметили в СК.