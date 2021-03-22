Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210322/vzyatka-1602375570.html
Замглавы Минприроды Северной Осетии заподозрили во взятке
Замглавы Минприроды Северной Осетии заподозрили во взятке
Следователи возбудили уголовное дело в отношении заместителя министра природных ресурсов и экологии Северной Осетии по подозрению в приготовлении к получению... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T18:45
2021-03-22T18:50
республика северная осетия - алания
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/147560/76/1475607692_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_cf79c81f13c0a6a82b476a84ab6e9b3e.jpg
ПЯТИГОРСК, 22 мар - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении заместителя министра природных ресурсов и экологии Северной Осетии по подозрению в приготовлении к получению взятки, сообщает Следственный комитет РФ.По версии следствия, 26 января 2021 года к подозреваемому обратился один из местных предпринимателей с целью возможного участия в аукционе по продаже права на заключение договора купли-продажи лесных насаждений для заготовки древесины, проводимого республиканским министерством природных ресурсов и экологии."Подозреваемый объяснил, что без его помощи победить в аукционе будет трудно, но за взятку в сумме 307 тысяч рублей он поможет предпринимателю выиграть. Мужчина согласился и сообщил, что передаст требуемую сумму после проведения аукциона", - говорится в сообщении.Отмечается, что по результатам рассмотрения заявок комиссией под председательством подозреваемого принято решение о заключении договора купли-продажи лесных насаждений с предпринимателем. "После этого на протяжении полутора месяцев подозреваемый неоднократно обращался к нему с требованием передачи оговоренной суммы в размере 307 тысяч рублей. Однако благодаря профессионально спланированным и проведенным сотрудниками следственного управления СКР и регионального УФСБ совместным следственно-оперативным мероприятиям, противоправные действия подозреваемого были пресечены", - добавляет СК.В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. В ходе следствия будет проверена причастность подозреваемого к аналогичным преступлениям, отметили в СК.
https://ria.ru/20210322/belozertsev-1602306933.html
https://ria.ru/20210320/arest-1602097413.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/147560/76/1475607692_89:0:1512:1067_1920x0_80_0_0_0bfc3d0b229042716a73d83c748bb8f6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
республика северная осетия - алания, следственный комитет россии (ск рф), происшествия

Замглавы Минприроды Северной Осетии заподозрили во взятке

18:45 22.03.2021 (обновлено: 18:50 22.03.2021)
 
© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
Читать ria.ru в
ПЯТИГОРСК, 22 мар - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении заместителя министра природных ресурсов и экологии Северной Осетии по подозрению в приготовлении к получению взятки, сообщает Следственный комитет РФ.

"В отношении 46-летнего заместителя министра природных ресурсов и экологии республики возбуждено уголовное дело. Он подозревается в совершении преступления по статье УК РФ "приготовление к получению взятки в крупном размере", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 26 января 2021 года к подозреваемому обратился один из местных предпринимателей с целью возможного участия в аукционе по продаже права на заключение договора купли-продажи лесных насаждений для заготовки древесины, проводимого республиканским министерством природных ресурсов и экологии.
"Подозреваемый объяснил, что без его помощи победить в аукционе будет трудно, но за взятку в сумме 307 тысяч рублей он поможет предпринимателю выиграть. Мужчина согласился и сообщил, что передаст требуемую сумму после проведения аукциона", - говорится в сообщении.
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в зале суда - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
Вчера, 13:46
Суд арестовал губернатора Пензенской области Белозерцева
Отмечается, что по результатам рассмотрения заявок комиссией под председательством подозреваемого принято решение о заключении договора купли-продажи лесных насаждений с предпринимателем. "После этого на протяжении полутора месяцев подозреваемый неоднократно обращался к нему с требованием передачи оговоренной суммы в размере 307 тысяч рублей. Однако благодаря профессионально спланированным и проведенным сотрудниками следственного управления СКР и регионального УФСБ совместным следственно-оперативным мероприятиям, противоправные действия подозреваемого были пресечены", - добавляет СК.
В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. В ходе следствия будет проверена причастность подозреваемого к аналогичным преступлениям, отметили в СК.
Наручники - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
20 марта, 09:58
Замглавы новосибирского Минтранса арестовали по делу о взятках до 16 мая
 
Республика Северная Осетия - АланияСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:59В Германии продлили карантин
04:58В Хабаровском крае более 300 тысяч жителей будут меньше платить за тепло
04:31Генсек ООН осудил удары на северо-западе Сирии
04:20Врач рассказал, как помочь сосудам после коронавируса
04:06Полиция сообщила о ряде человеческих жертв при стрельбе в Колорадо
03:45НТС заявил о риске подорожания бензина на 14 процентов
03:35Девочка, считавшаяся погибшей под лавиной в Хибинах, оказалась жива
03:28В римском институте ждут итогов исследований "Спутника V" в апреле
03:17"Надо было пригласить Байдена": британцев восхитил отдых Путина в тайге
03:16WSJ: при стрельбе в Колорадо погибли шесть человек
03:00Ученые придумали экоспособ очищения воды с помощью "холодного кипения"
02:50СМИ: стрелявшего в супермаркете в Колорадо, предположительно, задержали
02:21В работе Google произошел сбой
02:11Юристы объяснили, за что можно лишиться выплат на детей
02:10Какую сладость выбрать на завтрак? Советы диетолога
01:33Пушков объяснил истерию Запада вокруг Калининграда
01:12Риелтор предостерег от ошибок при аренде дешевого жилья
00:53Вокалист группы Kiss заявил, что не видит смысла выпускать новую музыку
00:51Стало известно о состоянии Леры Кудрявцевой после госпитализации
00:47В Колорадо произошла стрельба в супермаркете
Лента новостейМолния