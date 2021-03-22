https://ria.ru/20210322/vzyatka-1602375570.html

Замглавы Минприроды Северной Осетии заподозрили во взятке

Замглавы Минприроды Северной Осетии заподозрили во взятке

Следователи возбудили уголовное дело в отношении заместителя министра природных ресурсов и экологии Северной Осетии по подозрению в приготовлении к получению... РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T18:45

2021-03-22T18:45

2021-03-22T18:50

республика северная осетия - алания

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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ПЯТИГОРСК, 22 мар - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении заместителя министра природных ресурсов и экологии Северной Осетии по подозрению в приготовлении к получению взятки, сообщает Следственный комитет РФ.По версии следствия, 26 января 2021 года к подозреваемому обратился один из местных предпринимателей с целью возможного участия в аукционе по продаже права на заключение договора купли-продажи лесных насаждений для заготовки древесины, проводимого республиканским министерством природных ресурсов и экологии."Подозреваемый объяснил, что без его помощи победить в аукционе будет трудно, но за взятку в сумме 307 тысяч рублей он поможет предпринимателю выиграть. Мужчина согласился и сообщил, что передаст требуемую сумму после проведения аукциона", - говорится в сообщении.Отмечается, что по результатам рассмотрения заявок комиссией под председательством подозреваемого принято решение о заключении договора купли-продажи лесных насаждений с предпринимателем. "После этого на протяжении полутора месяцев подозреваемый неоднократно обращался к нему с требованием передачи оговоренной суммы в размере 307 тысяч рублей. Однако благодаря профессионально спланированным и проведенным сотрудниками следственного управления СКР и регионального УФСБ совместным следственно-оперативным мероприятиям, противоправные действия подозреваемого были пресечены", - добавляет СК.В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. В ходе следствия будет проверена причастность подозреваемого к аналогичным преступлениям, отметили в СК.

https://ria.ru/20210322/belozertsev-1602306933.html

https://ria.ru/20210320/arest-1602097413.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика северная осетия - алания, следственный комитет россии (ск рф), происшествия