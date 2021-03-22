https://ria.ru/20210322/voda-1601979341.html

Всемирный день воды

Всемирный день воды

22 марта во многих странах мира ежегодно отмечается Всемирный день воды (World Day of Water) или Всемирный день водных ресурсов. РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T07:28

2021-03-22T07:28

2021-03-22T07:28

всемирный день воды

справки

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22 марта во многих странах мира ежегодно отмечается Всемирный день воды (World Day of Water) или Всемирный день водных ресурсов. Этот день был установлен по решению Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 22 декабря 1992 года. Идея проведения Всемирного дня водных ресурсов впервые прозвучала на Конференции ООН по охране окружающей среды и развитию (ЮНСЕД), которая состоялась 3-14 июня 1992 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Цель Всемирного дня водных ресурсов – обратить внимание на важность доступа к пресной воде, а также пропаганда рационального использования водных ресурсов.В 2010 году ООН признала "право на безопасную и чистую питьевую воду и санитарные услуги как право человека, имеющее существенно важное значение для полноценной жизни и полного осуществления всех прав человека".Известно, что 70% поверхности Земли покрыто водой, но почти вся она – соленая. Доля пресных водоемов составляет около 2,5%. При этом большая часть пресной воды заперта в ледниках, льдах и вечной мерзлоте. Вода – "краеугольный камень" жизни. Она необходима, чтобы утолить жажду, помочь в сохранении здоровья. Водные ресурсы также имеют огромное значение в области трудоустройства, что, в свою очередь, поддерживает экономическое, социальное и человеческое развитие. Однако ресурсы пресной воды на Земле распределяются крайне неравномерно. По оценкам ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН), запасы пресной воды на планете сократились за последние 20 лет более чем на 20%. По данным ООН, сегодня один из трех жителей планеты не имеет доступа к безопасной питьевой воде. По прогнозам, к 2050 году до 5,7 миллиардов людей будут проживать в районах, в которых, по крайней мере один месяц в году будет ощущаться нехватка пресной воды. Российская Федерация – одна из наиболее обеспеченных водными ресурсами стран мира, занимает второе место по объему водных ресурсов, располагая почти четвертой частью запасов пресных вод мира и десятой частью возобновляемых ресурсов вод. При этом население России не достигает и 3% общей численности населения земного шара. На территории России насчитывается около 2,7 миллиона рек и ручьев, более 2,7 миллиона озер и других объектов водного фонда.Россия использует ежегодно не более 2% динамических (возобновляемых) водных запасов; при этом целый ряд регионов испытывает дефицит в воде, что связано, главным образом, с неравномерным распределением водных ресурсов по территории страны – на наиболее освоенные районы Европейской части России, где сосредоточено более 80% населения, приходится не более 10-15% водных ресурсов. Наибольшие суммарные водные ресурсы имеют Красноярский край, Республика Саха (Якутия), Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ; наименьшие – Калмыкия и Ингушетия, Белгородская, Курганская и Курская области. Водное изобилие накладывает на государство особую ответственность за сохранение этого важнейшего природного ресурса. Основными проблемами в области использования водных ресурсов в нашей стране являются расточительное водопользование, а также неудовлетворительное качественное состояние ресурсов вод из-за избыточной антропогенной нагрузки. Ежегодно мероприятия в рамках проведения Дня водных ресурсов направлены на освещение конкретной темы, связанной с сохранением водных ресурсов.Тема Всемирного дня водных ресурсов 2021 года – "Дорожим водой". Эксперты ООН отмечают, что ценность воды намного больше, чем ее цена – вода имеет огромную ценность для наших домашних хозяйств, продуктов питания, культуры, здоровья, образования, экономики и целостности нашей природной среды. Если мы упустим одну из этих составляющих, то рискуем неправильно распорядиться этим исчерпаемым и незаменимым ресурсом. В ООН также напоминают о важности гигиены рук для сдерживания распространения COVID-19 и других инфекционных заболеваний и призывают регулярно мыть руки водой с мылом или гелем для рук на спиртовой основе. Во Всемирный день водных ресурсов во многих странах мира проводятся различные мероприятия, посвященные сохранению и рациональному использованию водных ресурсов. В 2021 году Всемирный день водных ресурсов будет отмечаться на международном онлайн-мероприятии высокого уровня. Также будет выпущен "Отчет ООН о мировом развитии водных ресурсов", содержащий рекомендации по направлениям политики для лиц, принимающих решения. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

всемирный день воды, справки