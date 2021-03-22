https://ria.ru/20210322/velikobritaniya-1602406928.html

В Госдуме оценили планы Британии расширить присутствие в Черном море

В Госдуме оценили планы Британии расширить присутствие в Черном море

Решение Великобритании активизироваться в Чёрном и Балтийском морях говорят о том, что Лондон готовится не к защите, а к экспансии, по сути это можно сравнить с РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T23:11

2021-03-22T23:11

2021-03-22T23:11

черное море

балтийское море

госдума рф

елена панина

великобритания

лондон

в мире

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Решение Великобритании активизироваться в Чёрном и Балтийском морях говорят о том, что Лондон готовится не к защите, а к экспансии, по сути это можно сравнить с попыткой проводить неоколониальную политику, сказала РИА Новости член комитета по международным делам Елена Панина.Великобритания намерена активизироваться в Черном море и на Балтике, говорится в стратегии модернизации вооруженных сил Соединенного Королевства, опубликованной в понедельник минобороны страны.Парламентарий предположила, что "глобалистские финансовые круги отвели Британии роль милитаристского тарана западного блока"."Однако на фоне самого крупного за несколько веков падения британского ВВП такие планы выглядят не слишком адекватными. Как бы не надорваться британскому льву", - констатировала Панина.

https://ria.ru/20210322/ugroza-1602393670.html

черное море

балтийское море

великобритания

лондон

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черное море, балтийское море, госдума рф, елена панина, великобритания, лондон, в мире