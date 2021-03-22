Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210322/velikobritaniya-1602406928.html
В Госдуме оценили планы Британии расширить присутствие в Черном море
В Госдуме оценили планы Британии расширить присутствие в Черном море
Решение Великобритании активизироваться в Чёрном и Балтийском морях говорят о том, что Лондон готовится не к защите, а к экспансии, по сути это можно сравнить с РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T23:11
2021-03-22T23:11
черное море
балтийское море
госдума рф
елена панина
великобритания
лондон
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/149843/42/1498434277_0:0:2769:1558_1920x0_80_0_0_87106f3eab6ba2d304f83db2089ae0b6.jpg
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Решение Великобритании активизироваться в Чёрном и Балтийском морях говорят о том, что Лондон готовится не к защите, а к экспансии, по сути это можно сравнить с попыткой проводить неоколониальную политику, сказала РИА Новости член комитета по международным делам Елена Панина.Великобритания намерена активизироваться в Черном море и на Балтике, говорится в стратегии модернизации вооруженных сил Соединенного Королевства, опубликованной в понедельник минобороны страны.Парламентарий предположила, что "глобалистские финансовые круги отвели Британии роль милитаристского тарана западного блока"."Однако на фоне самого крупного за несколько веков падения британского ВВП такие планы выглядят не слишком адекватными. Как бы не надорваться британскому льву", - констатировала Панина.
https://ria.ru/20210322/ugroza-1602393670.html
черное море
балтийское море
великобритания
лондон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/149843/42/1498434277_148:0:2724:1932_1920x0_80_0_0_0da3dce2cc9bf6bd934a0762db138f1c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
черное море, балтийское море, госдума рф, елена панина, великобритания, лондон, в мире

В Госдуме оценили планы Британии расширить присутствие в Черном море

23:11 22.03.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДепутат Государственной Думы Елена Панина на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Депутат Государственной Думы Елена Панина на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Решение Великобритании активизироваться в Чёрном и Балтийском морях говорят о том, что Лондон готовится не к защите, а к экспансии, по сути это можно сравнить с попыткой проводить неоколониальную политику, сказала РИА Новости член комитета по международным делам Елена Панина.
Великобритания намерена активизироваться в Черном море и на Балтике, говорится в стратегии модернизации вооруженных сил Соединенного Королевства, опубликованной в понедельник минобороны страны.

"В реальности Лондон готовится не к защите, а к экспансии. После выхода Британии из ЕС британская внешняя политика и военная стратегия стали значительно более агрессивными, чем прежде. По сути, мы видим попытку возродить имперскую военную мощь, проводить неоколониальную политику как в исторических зонах британских притязаний, так на "новом месте", например, в Арктике, в том числе в пределах Северного морского пути", - сказала Панина.

Парламентарий предположила, что "глобалистские финансовые круги отвели Британии роль милитаристского тарана западного блока".
"Однако на фоне самого крупного за несколько веков падения британского ВВП такие планы выглядят не слишком адекватными. Как бы не надорваться британскому льву", - констатировала Панина.
Отражение нападения диверсионной группы условного противника во время тренировки расчетов оперативно тактических ракетных комплексов Искандер-М гвардейской танковой армии Западного военного округа - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
Вчера, 20:30
Великобритания объявила Россию угрозой
 
Черное мореБалтийское мореГосдума РФЕлена ПанинаВеликобританияЛондонВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:59В Германии продлили карантин
04:58В Хабаровском крае более 300 тысяч жителей будут меньше платить за тепло
04:31Генсек ООН осудил удары на северо-западе Сирии
04:20Врач рассказал, как помочь сосудам после коронавируса
04:06Полиция сообщила о ряде человеческих жертв при стрельбе в Колорадо
03:45НТС заявил о риске подорожания бензина на 14 процентов
03:35Девочка, считавшаяся погибшей под лавиной в Хибинах, оказалась жива
03:28В римском институте ждут итогов исследований "Спутника V" в апреле
03:17"Надо было пригласить Байдена": британцев восхитил отдых Путина в тайге
03:16WSJ: при стрельбе в Колорадо погибли шесть человек
03:00Ученые придумали экоспособ очищения воды с помощью "холодного кипения"
02:50СМИ: стрелявшего в супермаркете в Колорадо, предположительно, задержали
02:21В работе Google произошел сбой
02:11Юристы объяснили, за что можно лишиться выплат на детей
02:10Какую сладость выбрать на завтрак? Советы диетолога
01:33Пушков объяснил истерию Запада вокруг Калининграда
01:12Риелтор предостерег от ошибок при аренде дешевого жилья
00:53Вокалист группы Kiss заявил, что не видит смысла выпускать новую музыку
00:51Стало известно о состоянии Леры Кудрявцевой после госпитализации
00:47В Колорадо произошла стрельба в супермаркете
Лента новостейМолния