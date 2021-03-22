https://ria.ru/20210322/velikobritaniya-1602397210.html
Великобритания планирует расширить присутствие в Черном море
Великобритания планирует расширить присутствие в Черном море
Великобритания намерена активизироваться в Черном море и на Балтике, говорится в стратегии модернизации вооруженных сил Соединенного Королевства, опубликованной РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T21:09
2021-03-22T21:09
2021-03-22T21:22
черное море
великобритания
в мире
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ЛОНДОН, 22 мар - РИА Новости, Денис Ворошилов. Великобритания намерена активизироваться в Черном море и на Балтике, говорится в стратегии модернизации вооруженных сил Соединенного Королевства, опубликованной в понедельник минобороны страны."Мы расширим наше присутствие в черноморском регионе, на Крайнем Севере, на Балтике и в Западных Балканах (где мы реализуем новую региональную инициативу по подготовке войск союзников). Присутствие будет построено в рамках многосторонних групп", - говорится в документе.
https://ria.ru/20210322/spetsnaz-1602240951.html
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черное море, великобритания, в мире