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Великобритания планирует расширить присутствие в Черном море
Великобритания планирует расширить присутствие в Черном море
Великобритания намерена активизироваться в Черном море и на Балтике, говорится в стратегии модернизации вооруженных сил Соединенного Королевства, опубликованной РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T21:09
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черное море
великобритания
в мире
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ЛОНДОН, 22 мар - РИА Новости, Денис Ворошилов. Великобритания намерена активизироваться в Черном море и на Балтике, говорится в стратегии модернизации вооруженных сил Соединенного Королевства, опубликованной в понедельник минобороны страны."Мы расширим наше присутствие в черноморском регионе, на Крайнем Севере, на Балтике и в Западных Балканах (где мы реализуем новую региональную инициативу по подготовке войск союзников). Присутствие будет построено в рамках многосторонних групп", - говорится в документе.
https://ria.ru/20210322/spetsnaz-1602240951.html
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черное море, великобритания, в мире

Великобритания планирует расширить присутствие в Черном море

21:09 22.03.2021 (обновлено: 21:22 22.03.2021)
 
© Міністерство оборони України Корабль Королевских ВМС Великобритании HMS Echo (H87) и украинский ракетный катер "Прилуки" во время учений в акватории Черного моря
Корабль Королевских ВМС Великобритании HMS Echo (H87) и украинский ракетный катер Прилуки во время учений в акватории Черного моря - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© Міністерство оборони України
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ЛОНДОН, 22 мар - РИА Новости, Денис Ворошилов. Великобритания намерена активизироваться в Черном море и на Балтике, говорится в стратегии модернизации вооруженных сил Соединенного Королевства, опубликованной в понедельник минобороны страны.
"Мы расширим наше присутствие в черноморском регионе, на Крайнем Севере, на Балтике и в Западных Балканах (где мы реализуем новую региональную инициативу по подготовке войск союзников). Присутствие будет построено в рамках многосторонних групп", - говорится в документе.
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