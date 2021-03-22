https://ria.ru/20210322/velikobritaniya-1602323307.html

МИД прокомментировал планы Лондона по наращиванию ядерного потенциала

МИД прокомментировал планы Лондона по наращиванию ядерного потенциала

Планы Лондона по наращиванию ядерного потенциала говорят о том, что нужно привлекать Лондон и Париж к переговорам по стратегической стабильности, заявил... РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T14:50

2021-03-22T14:50

2021-03-22T15:14

александр грушко

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

великобритания

в мире

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Планы Лондона по наращиванию ядерного потенциала говорят о том, что нужно привлекать Лондон и Париж к переговорам по стратегической стабильности, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко."Наша позиция была изначально, что на следующем этапе переговоров по укреплению стратегической стабильности, в которых может затрагиваться дальнейшее сокращение ядерных потенциалов, конечно, необходимо учесть Францию и Великобританию, поскольку по мере сокращения ядерных потенциалов двух основных игроков - США и Российской Федерации, удельный вес их потенциалов в этом ядерном уравнении возрастает. И те шаги, которые сегодня предпринимаются руководством Великобритании, объявленные планы об увеличении количества ядерных боеприпасов, как раз свидетельствуют о справедливости именно такой постановки вопроса с нашей стороны", - сказал Грушко.Необходимость в диалоге по теме ядерного оружия между Москвой и Лондоном "назрела и перезрела", добавил замглавы МИД РФ Александр Грушко.По словам Грушко, после публикации новой оборонной стратегии Великобритании соответствующих контактов между странами еще не было."Контактов таких не было еще предметных, но, тем не менее, если и когда наши партнеры будут серьезно готовы к разговору о путях укрепления стратегической стабильности с учетом всех факторов, на нее влияющих, а это не только ядерный потенциал, это и конвенциональные средства, приближающиеся по своим возможностям к ядерным, это проблемы ПРО, это космос и некоторые другие, то, разумеется, мы будем готовы", - сказал Грушко.Замглавы МИД России подчеркнул, что в Москве давно заявляли об этой готовности.Британское правительство 16 марта опубликовало оборонную и внешнеполитическую стратегию, в которой объявило о беспрецедентном увеличении оборонных расходов и планах увеличить количество ядерных боеголовок до 260. В 2010-е годы Лондон пообещал к середине 2020-х снизить количество ядерных боеголовок с 225 до не менее 180.

https://ria.ru/20210321/london-1602169362.html

https://ria.ru/20210321/potentsial-1602236285.html

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александр грушко, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), великобритания, в мире