https://ria.ru/20210322/vaktsiny-1602354577.html

Центр "Вектор" разработает вакцины от COVID-19 для применения через нос

Центр "Вектор" разработает вакцины от COVID-19 для применения через нос

Центр "Вектор" готовится к разработке вакцины от коронавируса для применения через нос, заявил заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа центра Александр... РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T17:00

2021-03-22T17:00

2021-03-22T17:00

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государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Центр "Вектор" готовится к разработке вакцины от коронавируса для применения через нос, заявил заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа центра Александр Рыжиков."Сейчас мы ожидаем дальнейшего совершенствования и расширения производства и совершенствования самой вакцины, в частности, так же, как наши коллеги из института Гамалеи, мы готовимся к разработке интраназальной формы", - сказал Рыжиков на совещании по вопросам вакцинации против коронавируса в режиме видеоконференции с участием президента РФ Владимира Путина.

https://ria.ru/20210322/epivakkorona-1602349213.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", здоровье - общество, общество