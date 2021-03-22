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Центр "Вектор" разработает вакцины от COVID-19 для применения через нос
Центр "Вектор" разработает вакцины от COVID-19 для применения через нос
Центр "Вектор" готовится к разработке вакцины от коронавируса для применения через нос, заявил заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа центра Александр... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T17:00
2021-03-22T17:00
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Центр "Вектор" готовится к разработке вакцины от коронавируса для применения через нос, заявил заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа центра Александр Рыжиков."Сейчас мы ожидаем дальнейшего совершенствования и расширения производства и совершенствования самой вакцины, в частности, так же, как наши коллеги из института Гамалеи, мы готовимся к разработке интраназальной формы", - сказал Рыжиков на совещании по вопросам вакцинации против коронавируса в режиме видеоконференции с участием президента РФ Владимира Путина.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", здоровье - общество, общество

Центр "Вектор" разработает вакцины от COVID-19 для применения через нос

17:00 22.03.2021
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСотрудник в лаборатории предприятия Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" в Новосибирске
Сотрудник в лаборатории предприятия Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии Вектор в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Центр "Вектор" готовится к разработке вакцины от коронавируса для применения через нос, заявил заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа центра Александр Рыжиков.
"Сейчас мы ожидаем дальнейшего совершенствования и расширения производства и совершенствования самой вакцины, в частности, так же, как наши коллеги из института Гамалеи, мы готовимся к разработке интраназальной формы", - сказал Рыжиков на совещании по вопросам вакцинации против коронавируса в режиме видеоконференции с участием президента РФ Владимира Путина.
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