https://ria.ru/20210322/vaktsiny-1602336160.html

Путин прокомментировал заявления ЕК о российских вакцинах от коронавируса

Путин прокомментировал заявления ЕК о российских вакцинах от коронавируса

Россия никому не навязывает свою вакцину, но, когда звучат высказывания о том, что в Европе она не нужна, возникает вопрос, чьи интересы они поддерживают —... РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T15:43

2021-03-22T15:43

2021-03-22T22:17

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Россия никому не навязывает свою вакцину, но, когда звучат высказывания о том, что в Европе она не нужна, возникает вопрос, чьи интересы они поддерживают — граждан или фармкомпаний, заявил президент России Владимир Путин.Ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что Европе не понадобится российская вакцина от коронавируса "Спутник V", так как в рамках объединения уже одобрены четыре других препарата, которых будет достаточно для достижения коллективного иммунитета."Странные заявления. Мы ничего никому не навязываем", — прокомментировал данные заявления Путин во время совещания по вопросам вакцинации против коронавируса в режиме видеоконференции.По его словам, в Европе сегодня многие не знают, что Россия еще в январе выставила официальную заявку на регистрацию в Европейское агентство по лекарственным средствам и только 4 марта пришло решение о начале рассмотрения.Он отметил, что это их собственный выбор."Пожалуйста, пусть делают так, как они считают нужным и целесообразным для того, чтобы реализовать стоящие перед ними задачи", — сказал президент России.

https://ria.ru/20210322/putin-1602336908.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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