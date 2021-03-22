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Путин прокомментировал заявления ЕК о российских вакцинах от коронавируса
Путин прокомментировал заявления ЕК о российских вакцинах от коронавируса
Россия никому не навязывает свою вакцину, но, когда звучат высказывания о том, что в Европе она не нужна, возникает вопрос, чьи интересы они поддерживают —... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T15:43
2021-03-22T15:43
2021-03-22T22:17
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Россия никому не навязывает свою вакцину, но, когда звучат высказывания о том, что в Европе она не нужна, возникает вопрос, чьи интересы они поддерживают — граждан или фармкомпаний, заявил президент России Владимир Путин.Ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что Европе не понадобится российская вакцина от коронавируса "Спутник V", так как в рамках объединения уже одобрены четыре других препарата, которых будет достаточно для достижения коллективного иммунитета."Странные заявления. Мы ничего никому не навязываем", — прокомментировал данные заявления Путин во время совещания по вопросам вакцинации против коронавируса в режиме видеоконференции.По его словам, в Европе сегодня многие не знают, что Россия еще в январе выставила официальную заявку на регистрацию в Европейское агентство по лекарственным средствам и только 4 марта пришло решение о начале рассмотрения.Он отметил, что это их собственный выбор."Пожалуйста, пусть делают так, как они считают нужным и целесообразным для того, чтобы реализовать стоящие перед ними задачи", — сказал президент России.
https://ria.ru/20210322/putin-1602336908.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, еврокомиссия, владимир путин, в мире
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Россия никому не навязывает свою вакцину, но, когда звучат высказывания о том, что в Европе она не нужна, возникает вопрос, чьи интересы они поддерживают — граждан или фармкомпаний, заявил президент России Владимир Путин.
Ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что Европе не понадобится российская вакцина от коронавируса "Спутник V", так как в рамках объединения уже одобрены четыре других препарата, которых будет достаточно для достижения коллективного иммунитета.
"Странные заявления. Мы ничего никому не навязываем", — прокомментировал данные заявления Путин во время совещания по вопросам вакцинации против коронавируса в режиме видеоконференции.
По его словам, в Европе сегодня многие не знают, что Россия еще в январе выставила официальную заявку на регистрацию в Европейское агентство по лекарственным средствам и только 4 марта пришло решение о начале рассмотрения.
"В этой связи знаете, что хочется сказать? Мы никому, как я уже только что заметил, ничего не навязываем, но, вот когда такие заявления от официальных лиц мы слышим, возникает вопрос: чьи интересы защищают и представляют такие люди? Интересы каких-то фармацевтических компаний или интересы граждан европейских стран? Чем они занимаются? Лоббированием? И такие люди нас еще чему-то пытаются учить, еще санкции против нас какие-то вводят", — добавил Путин.
Он отметил, что это их собственный выбор.
"Пожалуйста, пусть делают так, как они считают нужным и целесообразным для того, чтобы реализовать стоящие перед ними задачи", — сказал президент России.