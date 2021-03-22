https://ria.ru/20210322/vaktsinatsiya-1602357590.html

Путин в день прививки от коронавируса будет работать

Путин в день прививки от коронавируса будет работать

Президент России Владимир Путин во вторник, в день прививки от коронавируса, будет работать, сообщил РИА Новости его пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T17:10

2021-03-22T17:10

2021-03-22T17:10

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник, в день прививки от коронавируса, будет работать, сообщил РИА Новости его пресс-секретарь Дмитрий Песков.Путин ранее в понедельник сообщил, что планирует сделать прививку от коронавируса во вторник. Песков отметил, что будет использована одна из трех российских вакцин."Будет работать", - сказал Песков, отвечая на вопрос, не планирует ли президент взять отгул.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, дмитрий песков, владимир путин