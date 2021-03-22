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Путин в день прививки от коронавируса будет работать
Путин в день прививки от коронавируса будет работать
Президент России Владимир Путин во вторник, в день прививки от коронавируса, будет работать, сообщил РИА Новости его пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T17:10
2021-03-22T17:10
2021-03-22T17:10
распространение коронавируса
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коронавирус covid-19
здоровье - общество
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник, в день прививки от коронавируса, будет работать, сообщил РИА Новости его пресс-секретарь Дмитрий Песков.Путин ранее в понедельник сообщил, что планирует сделать прививку от коронавируса во вторник. Песков отметил, что будет использована одна из трех российских вакцин."Будет работать", - сказал Песков, отвечая на вопрос, не планирует ли президент взять отгул.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, дмитрий песков, владимир путин