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Путин назвал вакцинацию россиян от коронавируса задачей номер один
Путин назвал вакцинацию россиян от коронавируса задачей номер один
Президент России Владимир Путин назвал вакцинацию россиян от коронавируса задачей номер один. РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T17:00
2021-03-22T20:46
вакцинация россиян от covid-19
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владимир путин
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал вакцинацию россиян от коронавируса задачей номер один."Для нас, хочу еще раз это подчеркнуть настойчиво, это задача номер один - вакцинация нашего населения, защита наших граждан, наших людей от этой заразы", - добавил он.
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирусы, общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, владимир путин

Путин назвал вакцинацию россиян от коронавируса задачей номер один

17:00 22.03.2021 (обновлено: 20:46 22.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам наращивания производства вакцин
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам наращивания производства вакцин - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал вакцинацию россиян от коронавируса задачей номер один.
"Одно дело - производить на иностранных площадках, для иностранного потребителя. А другое дело - обеспечить нужный объем производства внутри страны", - сказал Путин не совещании с производителями вакцины.
"Для нас, хочу еще раз это подчеркнуть настойчиво, это задача номер один - вакцинация нашего населения, защита наших граждан, наших людей от этой заразы", - добавил он.
 
Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19КоронавирусыОбществоКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоВладимир Путин
 
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