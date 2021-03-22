https://ria.ru/20210322/vaktsinatsiya-1602354483.html

Путин назвал вакцинацию россиян от коронавируса задачей номер один

Путин назвал вакцинацию россиян от коронавируса задачей номер один

Президент России Владимир Путин назвал вакцинацию россиян от коронавируса задачей номер один. РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T17:00

2021-03-22T17:00

2021-03-22T20:46

вакцинация россиян от covid-19

коронавирусы

общество

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/16/1602343201_0:0:2926:1646_1920x0_80_0_0_fad79db6d9a9e520e51252e0b7f56003.jpg

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал вакцинацию россиян от коронавируса задачей номер один."Для нас, хочу еще раз это подчеркнуть настойчиво, это задача номер один - вакцинация нашего населения, защита наших граждан, наших людей от этой заразы", - добавил он.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, коронавирусы, общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, владимир путин