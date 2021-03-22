https://ria.ru/20210322/vaktsinatsiya-1602354483.html
Путин назвал вакцинацию россиян от коронавируса задачей номер один
Путин назвал вакцинацию россиян от коронавируса задачей номер один
Президент России Владимир Путин назвал вакцинацию россиян от коронавируса задачей номер один. РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T17:00
2021-03-22T17:00
2021-03-22T20:46
вакцинация россиян от covid-19
коронавирусы
общество
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коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
владимир путин
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал вакцинацию россиян от коронавируса задачей номер один."Для нас, хочу еще раз это подчеркнуть настойчиво, это задача номер один - вакцинация нашего населения, защита наших граждан, наших людей от этой заразы", - добавил он.
РИА Новости
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирусы, общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, владимир путин