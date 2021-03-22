https://ria.ru/20210322/vaktsinatsiya-1602336623.html

Путин призвал продолжать наращивать темпы вакцинации от COVID-19

Путин призвал продолжать наращивать темпы вакцинации от COVID-19

Сегодня крайне важно продолжать наращивать темпы вакцинации от коронавируса в России, при этом весь процесс должен быть максимально доступным и удобным, заявил... РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T15:45

2021-03-22T15:45

2021-03-22T16:23

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

владимир путин

общество

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Сегодня крайне важно продолжать наращивать темпы вакцинации от коронавируса в России, при этом весь процесс должен быть максимально доступным и удобным, заявил президент РФ Владимир Путин."Весь этот процесс должен быть максимально доступным и удобным для наших граждан, особенно для людей старшего возраста", - добавил президент.

https://ria.ru/20210322/vaktsinatsiya-1602330132.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, владимир путин, общество