Путин призвал продолжать наращивать темпы вакцинации от COVID-19
15:45 22.03.2021 (обновлено: 16:23 22.03.2021)
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин проводит совещание о мерах по повышению инвестиционной активности в режиме видеоконференции
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Сегодня крайне важно продолжать наращивать темпы вакцинации от коронавируса в России, при этом весь процесс должен быть максимально доступным и удобным, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Сейчас нам крайне важно продолжить наращивать темпы вакцинации в стране. Для этого нужно направить достаточные объемы вакцины в регионы, обеспечить работу широкой сети прививочных пунктов, и конечно, продолжить информировать людей о том, где, как, в какое время они смогут получить прививку", - сказал Путин во время совещания по вопросам вакцинации против коронавируса в режиме видеоконференции.
"Весь этот процесс должен быть максимально доступным и удобным для наших граждан, особенно для людей старшего возраста", - добавил президент.