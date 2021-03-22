https://ria.ru/20210322/vaktsinatsiya-1602335808.html

Путин рассказал, сколько россиян привились от коронавируса

Путин рассказал, сколько россиян привились от коронавируса

Первую прививку от коронавируса сделали уже 6,3 миллиона россиян, 4,3 миллиона человек вакцинировались полностью, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T15:42

2021-03-22T15:42

2021-03-22T15:53

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

распространение коронавируса

россия

здоровье - общество

владимир путин

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Первую прививку от коронавируса сделали уже 6,3 миллиона россиян, 4,3 миллиона человек вакцинировались полностью, сообщил президент России Владимир Путин."Так, в целом по России прививки первым компонентом сделали уже 6,3 миллиона человек, из них 4,3 миллиона граждан вакцинированы полностью, то есть получили первый и второй компоненты вакцины", - сказал Путин на совещании по вопросам вакцинации против коронавируса в режиме видеоконференции.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, владимир путин