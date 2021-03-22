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Путин рассказал, сколько россиян привились от коронавируса
Путин рассказал, сколько россиян привились от коронавируса
Первую прививку от коронавируса сделали уже 6,3 миллиона россиян, 4,3 миллиона человек вакцинировались полностью, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T15:42
2021-03-22T15:42
2021-03-22T15:53
коронавирус в россии
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распространение коронавируса
россия
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владимир путин
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Первую прививку от коронавируса сделали уже 6,3 миллиона россиян, 4,3 миллиона человек вакцинировались полностью, сообщил президент России Владимир Путин."Так, в целом по России прививки первым компонентом сделали уже 6,3 миллиона человек, из них 4,3 миллиона граждан вакцинированы полностью, то есть получили первый и второй компоненты вакцины", - сказал Путин на совещании по вопросам вакцинации против коронавируса в режиме видеоконференции.
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, владимир путин