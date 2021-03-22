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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210322/vaktsinatsiya-1602330132.html
Пожилые москвичи рассказали, как решились на прививку от COVID-19
Пожилые москвичи рассказали, как решились на прививку от COVID-19
Позитивная тенденция к снижению заболеваемости коронавирусом наблюдается в последние месяцы в Москве, что позволило в марте снять обязательную самоизоляцию для... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T15:19
2021-03-22T15:19
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
москва
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Позитивная тенденция к снижению заболеваемости коронавирусом наблюдается в последние месяцы в Москве, что позволило в марте снять обязательную самоизоляцию для москвичей старшего возраста и разблокировать им социальные проездные карты. Однако власти активно призывают вакцинироваться, особенно лиц старшего поколения.Корреспондент РИА Новости посетила взрослую городскую поликлинику на севере Москвы и торговый центр в самом сердце столицы, где работает бригада выездной вакцинации, чтобы узнать, насколько активно старшее поколение прививается.На вакцинацию - всей семьёйКак рассказала врач общей практики городской поликлиники №62 Нина Шелаботина, 50% пациентов, приходящих на вакцинацию, - лица старшего возраста.По наблюдению корреспондента РИА Новости, в разгар рабочего дня в поликлинике число пенсионеров несколько превышает число молодежи и людей средних лет.Под вакцинацию в поликлинике выделен целый этаж. На нем располагаются кабинеты врачей - они проводят осмотр перед первой и второй вакцинацией. Пройдя осмотр врачом и получив разрешение на вакцинацию, пациент ожидает своей очереди перед кабинетом, пока его вакцина размораживается. После укола вакцинируемый направляется в комнату отдыха, где на протяжении получаса за его состоянием наблюдает медик, и после выдает сертификат, подтверждающий вакцинацию.В кабинете у врача на предварительном осмотре встречаем супружескую пару – 81-летних Валерия и Веру. Пришли вдвоём, и муж заботливо помогает жене во всем, объясняет – его жена страдает деменцией."Все вакцинируются. А мы послушные, я коммунистом был. Наши дети и внуки уже провакцинировались, а мы слегка отстали. Думали, что у нас хронические заболевания, а, оказывается, нам разрешили", - рассказывает пенсионер, подчеркивая, что послушно находились на самоизоляции целый год, лишь изредка выходя по необходимости в больницу или прогуляться вокруг дома. Валерий надеется, что после получения второй вакцины они с супругой вернутся к привычному образу жизни и смогут вновь гулять в любимых парках, а не только вокруг дома.В торговом центре молодых людей и людей старшего возраста - примерно поровну. Но многие также приходят семьями. Перед кабинетом вакцинации 82-летняя Тамара, она пришла вместе с дочерью, тоже пенсионеркой."Дочка привела, тоже пенсионерка, но она уже сделала. Все вакцинировались – внук, дочка, сноха, и я заодно. Пойду и сделаю", - боевым тоном говорит Тамара. При этом её дочь, слегка вздыхая, отмечает, что мама буквально требовала отвести её в пункт вакцинации.Из любопытства, из-за потерьСреди причин визита на вакцинацию опрошенные люди старшего поколения самой распространенной назвали гражданскую ответственность: "Чтобы самим не заболеть и других не заразить". На вопрос, откуда узнали о возможности получить прививку, отвечали, что из средств массовой информации и интернета. Кто-то даже отшучивался. "Во всем медиапространстве известно. Это если б вы Агафью Лыкову (сибирская отшельница) спросили, откуда она узнала", - с улыбкой сказал Евгений, сделавший прививку и ожидающий в комнате отдыха выдачу сертификата.ГУМ, несомненно, одна из самых красивых площадок, где работает выездная бригада вакцинации. Пункт располагается на третьем этаже, найти его нетрудно по брендированным наклейкам на арочных окнах. Кроме того, помочь найти пункт помогают и волонтеры, среди них также есть пенсионеры.Погуляв по бутикам, выпив кофе в ресторане и сделав фото на фоне весенних декораций, люди приходят на вакцинацию в хорошем расположении духа. Медработники предлагают заполнить необходимые документы, а затем, немного подождав на комфортных диванах в холле, пройти на первую или вторую вакцинацию. Тех, кто уже сделал прививку, угощают мороженым.В приподнятом настроении на вакцинацию пришёл и 66-летний Сергей, кандидат ветеринарных наук. Отмечает, что перед вакцинацией повременил, чтобы послушать отзывы получивших вакцину. И вот, удовлетворенный исключительно положительными отзывами, пришел сам на пункт вакцинации в торговый центр."Я - ветеринарный микробиолог, понимаете, мне самому интересно, что сделали мои друзья "на улице Гамалеи". Но я не только из любопытства, но и проверить. А у меня еще есть планы поехать за границу в этом году", - говорит он, пробуя пломбир "как из детства" - угощение после вакцинации.Там же, среди вакцинированных, встречаем 68-летнюю Валентину. Она, напротив, выглядит грустной. В ходе беседы узнаем причину этого – решение вакцинироваться пришло после трагических событий."Я решилась на вакцинацию, потому что у меня от ковида умер муж. Как никто другой понимаю, что это очень важно", - говорит женщина, едва сдерживая слезы.Могут ли отказать?Практически три месяца назад мэр Москвы Сергей Собянин открыл запись на вакцинацию для москвичей старшего поколения. Пожилые люди входят в особую группу риска, которая наиболее тяжело переносит коронавирус. При этом в этой группе чаще всего встречаются коморбидные больные, то есть имеющие два и более заболеваний. И именно из-за наличия хронических заболеваний некоторые пенсионеры откладывают вакцинацию."У меня были осложнения, надо было проблемы решить со здоровьем", - говорит пенсионерка Елена, ожидая свою очередь перед кабинетом вакцинации в поликлинике. "Но мы сидели на даче с мая по ноябрь, поэтому никаких контактов особо не было, соблюдали все правила, чтобы не заразиться", - добавляет она.По словам главного врача городской поликлиники №68 Натальи Кузенковой, в общем тренде лица пожилого возраста переносят вакцинацию лучше, чем лица молодого возраста."Отказ в вакцинации пожилым пациентам ничем не отличается от отказа в вакцинации молодым пациентам. Есть четкие противопоказания и медицинские отводы к этой вакцине, как и к любой иной вакцине. Мы вакцинируем людей 18+, из вакцинации исключаются беременные и кормящие женщины, с осторожностью вакцинируются лица, страдающие серьезными аллергическими заболеваниями, на куриный белок, например, и имеющие в анамнезе отек Квинке. Таких людей мы направляем к аллергологу для получения заключения, это будет являться медицинским отводом", - говорит Кузенкова, объясняя, кому могут отказать в вакцинации.Она добавляет, что могут отказать также лицам, страдающим онкологическими заболеваниями и активно получающим химиотерапию и иммуннотерапию. К медицинскому отводу относятся лица, которые сейчас лихорадят, то есть у них температура, страдают простудными заболеваниями, либо вакцинировались месяц до любой вакциной.Поликлиника или ТЦ?Пункты, где работают выездные бригады вакцинации, несомненно, пользуются огромной популярностью, не только потому, что они развернуты в местах наибольшего притяжения людей, но и потому, что есть возможность вакцинироваться без предварительной записи, без прикрепления к столичной поликлинике, лишь показав документ, удостоверяющий личность."Это удобно для тех лиц, которые не могут рассчитать свое время, записаться и прийти точно ко времени в поликлинику, потому что там прием осуществляется исключительно по записи, либо по телефону, либо посредством электронных приложений. А здесь в рамках живой очереди. И учитывая большое открытие мобильных пунктов гражданской вакцинации, сейчас больших скоплений людей в этих точках нет, потому что люди рассредоточиваются по тем точкам, где это удобно", - отмечает главный врач городской поликлиники №68.По словам Кузенковой, бывают дни, когда вакцинируют несколько сотен человек. А трафик зависит и от дня, и от погодных условий, но равномерный и планомерный поток желающих вакцинироваться не спадает."В поликлинике нужна предварительная запись, а это удобно далеко не всем. Поэтому правильно пошли по этому пути, мне очень нравится", - объясняет, почему именно пришел на вакцинацию в ТЦ, пенсионер Сергей.Вакцинация первым и втором компонентом вакцины, кроме ГУМа, проходит на ВДНХ, в театре "Геликон Опера", фудмолле "Депо" и во флагманском офисе "Мои Документы" ЦАО в ТРЦ "Афимолл Сити". Первую прививку сейчас также можно сделать в торговых центрах "РИО" Ленинский", "Дубровка", "Круг", "Тройка", "Домодедовский" и "Кунцево-Плаза". Вакцинация только вторым компонентом проводится в торговых центрах "Columbus", "Калейдоскоп", "Щелковский", "Водный", "Калужский", "Европейский", "Гагаринский" и "Ривьера". Также пройти вакцинацию против коронавируса можно в одном из 100 пунктов на базе городских поликлиник. Кроме того, привиться можно в частных медицинских клиниках.В некоторых поликлиниках запись полностью закрыта на ближайшие дни. Но многим записаться на вакцинацию не составило никакого труда."У нас записью занималась корпорация. Я лишь дал свое согласие", - отмечает Евгений, привившийся в поликлинике.Каждому пациенту как в поликлинике, так и в точках работы выездных бригад вакцинации напоминают: даже после прививки расслабляться не стоит."Стойкий иммунитет после вакцинации вырабатывается постепенно, и в первые дни после прививки антител еще недостаточно, и они накапливаются постепенно каждый день, и вероятность заразиться в транспорте, в магазине есть, поэтому меры предосторожности мы говорим, чтобы соблюдали, не расслаблялись, носили маски, перчатки, руки обрабатывали, поменьше людных мест посещали именно в этот особенно период", - предупреждает врач Шелаботина.
https://ria.ru/20210320/vaktsinatsiya-1602053634.html
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва

Пожилые москвичи рассказали, как решились на прививку от COVID-19

15:19 22.03.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник напротив кабинета вакцинопрофилактики против COVID-19 в поликлинике №121 в Москве
Медицинский работник напротив кабинета вакцинопрофилактики против COVID-19 в поликлинике №121 в Москве - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Позитивная тенденция к снижению заболеваемости коронавирусом наблюдается в последние месяцы в Москве, что позволило в марте снять обязательную самоизоляцию для москвичей старшего возраста и разблокировать им социальные проездные карты. Однако власти активно призывают вакцинироваться, особенно лиц старшего поколения.
Корреспондент РИА Новости посетила взрослую городскую поликлинику на севере Москвы и торговый центр в самом сердце столицы, где работает бригада выездной вакцинации, чтобы узнать, насколько активно старшее поколение прививается.
Женщина во время вакцинации - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
20 марта, 08:00Наука
Что нужно знать о вакцинации от коронавируса людям старше 60 лет

На вакцинацию - всей семьёй

Как рассказала врач общей практики городской поликлиники №62 Нина Шелаботина, 50% пациентов, приходящих на вакцинацию, - лица старшего возраста.
"Практически половина людей, которые приходят на вакцинацию от коронавируса, - это люди старшего поколения. И чем больше их приходит, тем лучше, потому что это тот контингент людей, которые, если болеют, то в тяжелой форме", - рассказывает врач.
По наблюдению корреспондента РИА Новости, в разгар рабочего дня в поликлинике число пенсионеров несколько превышает число молодежи и людей средних лет.
Под вакцинацию в поликлинике выделен целый этаж. На нем располагаются кабинеты врачей - они проводят осмотр перед первой и второй вакцинацией. Пройдя осмотр врачом и получив разрешение на вакцинацию, пациент ожидает своей очереди перед кабинетом, пока его вакцина размораживается. После укола вакцинируемый направляется в комнату отдыха, где на протяжении получаса за его состоянием наблюдает медик, и после выдает сертификат, подтверждающий вакцинацию.
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В кабинете у врача на предварительном осмотре встречаем супружескую пару – 81-летних Валерия и Веру. Пришли вдвоём, и муж заботливо помогает жене во всем, объясняет – его жена страдает деменцией.
"Все вакцинируются. А мы послушные, я коммунистом был. Наши дети и внуки уже провакцинировались, а мы слегка отстали. Думали, что у нас хронические заболевания, а, оказывается, нам разрешили", - рассказывает пенсионер, подчеркивая, что послушно находились на самоизоляции целый год, лишь изредка выходя по необходимости в больницу или прогуляться вокруг дома. Валерий надеется, что после получения второй вакцины они с супругой вернутся к привычному образу жизни и смогут вновь гулять в любимых парках, а не только вокруг дома.
В торговом центре молодых людей и людей старшего возраста - примерно поровну. Но многие также приходят семьями. Перед кабинетом вакцинации 82-летняя Тамара, она пришла вместе с дочерью, тоже пенсионеркой.
"Дочка привела, тоже пенсионерка, но она уже сделала. Все вакцинировались – внук, дочка, сноха, и я заодно. Пойду и сделаю", - боевым тоном говорит Тамара. При этом её дочь, слегка вздыхая, отмечает, что мама буквально требовала отвести её в пункт вакцинации.
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Из любопытства, из-за потерь

Среди причин визита на вакцинацию опрошенные люди старшего поколения самой распространенной назвали гражданскую ответственность: "Чтобы самим не заболеть и других не заразить". На вопрос, откуда узнали о возможности получить прививку, отвечали, что из средств массовой информации и интернета. Кто-то даже отшучивался. "Во всем медиапространстве известно. Это если б вы Агафью Лыкову (сибирская отшельница) спросили, откуда она узнала", - с улыбкой сказал Евгений, сделавший прививку и ожидающий в комнате отдыха выдачу сертификата.
ГУМ, несомненно, одна из самых красивых площадок, где работает выездная бригада вакцинации. Пункт располагается на третьем этаже, найти его нетрудно по брендированным наклейкам на арочных окнах. Кроме того, помочь найти пункт помогают и волонтеры, среди них также есть пенсионеры.
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкОчередь в пункт вакцинации от коронавируса в ГУМе в Москве
Очередь в пункт вакцинации от коронавируса в ГУМе в Москве - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Очередь в пункт вакцинации от коронавируса в ГУМе в Москве
Погуляв по бутикам, выпив кофе в ресторане и сделав фото на фоне весенних декораций, люди приходят на вакцинацию в хорошем расположении духа. Медработники предлагают заполнить необходимые документы, а затем, немного подождав на комфортных диванах в холле, пройти на первую или вторую вакцинацию. Тех, кто уже сделал прививку, угощают мороженым.
В приподнятом настроении на вакцинацию пришёл и 66-летний Сергей, кандидат ветеринарных наук. Отмечает, что перед вакцинацией повременил, чтобы послушать отзывы получивших вакцину. И вот, удовлетворенный исключительно положительными отзывами, пришел сам на пункт вакцинации в торговый центр.
"Я - ветеринарный микробиолог, понимаете, мне самому интересно, что сделали мои друзья "на улице Гамалеи". Но я не только из любопытства, но и проверить. А у меня еще есть планы поехать за границу в этом году", - говорит он, пробуя пломбир "как из детства" - угощение после вакцинации.
Там же, среди вакцинированных, встречаем 68-летнюю Валентину. Она, напротив, выглядит грустной. В ходе беседы узнаем причину этого – решение вакцинироваться пришло после трагических событий.
"Я решилась на вакцинацию, потому что у меня от ковида умер муж. Как никто другой понимаю, что это очень важно", - говорит женщина, едва сдерживая слезы.
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15 февраля, 05:10Распространение коронавируса
Эксперты оценили идею прививать пожилых людей от коронавируса на дому

Могут ли отказать?

Практически три месяца назад мэр Москвы Сергей Собянин открыл запись на вакцинацию для москвичей старшего поколения. Пожилые люди входят в особую группу риска, которая наиболее тяжело переносит коронавирус. При этом в этой группе чаще всего встречаются коморбидные больные, то есть имеющие два и более заболеваний. И именно из-за наличия хронических заболеваний некоторые пенсионеры откладывают вакцинацию.
"У меня были осложнения, надо было проблемы решить со здоровьем", - говорит пенсионерка Елена, ожидая свою очередь перед кабинетом вакцинации в поликлинике. "Но мы сидели на даче с мая по ноябрь, поэтому никаких контактов особо не было, соблюдали все правила, чтобы не заразиться", - добавляет она.
По словам главного врача городской поликлиники №68 Натальи Кузенковой, в общем тренде лица пожилого возраста переносят вакцинацию лучше, чем лица молодого возраста.
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10 февраля, 14:54Распространение коронавируса
Врач рассказала о противопоказаниях при вакцинации от COVID-19
"Отказ в вакцинации пожилым пациентам ничем не отличается от отказа в вакцинации молодым пациентам. Есть четкие противопоказания и медицинские отводы к этой вакцине, как и к любой иной вакцине. Мы вакцинируем людей 18+, из вакцинации исключаются беременные и кормящие женщины, с осторожностью вакцинируются лица, страдающие серьезными аллергическими заболеваниями, на куриный белок, например, и имеющие в анамнезе отек Квинке. Таких людей мы направляем к аллергологу для получения заключения, это будет являться медицинским отводом", - говорит Кузенкова, объясняя, кому могут отказать в вакцинации.
Она добавляет, что могут отказать также лицам, страдающим онкологическими заболеваниями и активно получающим химиотерапию и иммуннотерапию. К медицинскому отводу относятся лица, которые сейчас лихорадят, то есть у них температура, страдают простудными заболеваниями, либо вакцинировались месяц до любой вакциной.
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Поликлиника или ТЦ?

Пункты, где работают выездные бригады вакцинации, несомненно, пользуются огромной популярностью, не только потому, что они развернуты в местах наибольшего притяжения людей, но и потому, что есть возможность вакцинироваться без предварительной записи, без прикрепления к столичной поликлинике, лишь показав документ, удостоверяющий личность.
"Это удобно для тех лиц, которые не могут рассчитать свое время, записаться и прийти точно ко времени в поликлинику, потому что там прием осуществляется исключительно по записи, либо по телефону, либо посредством электронных приложений. А здесь в рамках живой очереди. И учитывая большое открытие мобильных пунктов гражданской вакцинации, сейчас больших скоплений людей в этих точках нет, потому что люди рассредоточиваются по тем точкам, где это удобно", - отмечает главный врач городской поликлиники №68.
По словам Кузенковой, бывают дни, когда вакцинируют несколько сотен человек. А трафик зависит и от дня, и от погодных условий, но равномерный и планомерный поток желающих вакцинироваться не спадает.
"В поликлинике нужна предварительная запись, а это удобно далеко не всем. Поэтому правильно пошли по этому пути, мне очень нравится", - объясняет, почему именно пришел на вакцинацию в ТЦ, пенсионер Сергей.
Вакцинация первым и втором компонентом вакцины, кроме ГУМа, проходит на ВДНХ, в театре "Геликон Опера", фудмолле "Депо" и во флагманском офисе "Мои Документы" ЦАО в ТРЦ "Афимолл Сити". Первую прививку сейчас также можно сделать в торговых центрах "РИО" Ленинский", "Дубровка", "Круг", "Тройка", "Домодедовский" и "Кунцево-Плаза". Вакцинация только вторым компонентом проводится в торговых центрах "Columbus", "Калейдоскоп", "Щелковский", "Водный", "Калужский", "Европейский", "Гагаринский" и "Ривьера". Также пройти вакцинацию против коронавируса можно в одном из 100 пунктов на базе городских поликлиник. Кроме того, привиться можно в частных медицинских клиниках.
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В некоторых поликлиниках запись полностью закрыта на ближайшие дни. Но многим записаться на вакцинацию не составило никакого труда.
"У нас записью занималась корпорация. Я лишь дал свое согласие", - отмечает Евгений, привившийся в поликлинике.
Каждому пациенту как в поликлинике, так и в точках работы выездных бригад вакцинации напоминают: даже после прививки расслабляться не стоит.
"Стойкий иммунитет после вакцинации вырабатывается постепенно, и в первые дни после прививки антител еще недостаточно, и они накапливаются постепенно каждый день, и вероятность заразиться в транспорте, в магазине есть, поэтому меры предосторожности мы говорим, чтобы соблюдали, не расслаблялись, носили маски, перчатки, руки обрабатывали, поменьше людных мест посещали именно в этот особенно период", - предупреждает врач Шелаботина.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоМосква
 
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