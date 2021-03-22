https://ria.ru/20210322/vaktsinatsiya-1602278166.html

Минтруд разъяснил, чем педагогу грозит отказ от вакцинации

Минтруд разъяснил, чем педагогу грозит отказ от вакцинации

Отстранить педагога от работы за отказ от плановой вакцинации нельзя, но отстранение возможно, если субъекты принимают постановление о профилактических... РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T11:30

2021-03-22T11:30

2021-03-22T11:30

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коронавирус covid-19

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образование - общество

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Отстранить педагога от работы за отказ от плановой вакцинации нельзя, но отстранение возможно, если субъекты принимают постановление о профилактических прививках для отдельных групп граждан по эпидемиологическим показаниям, а учитель от такой прививки отказывается, следует из ответа замглавы Минтруда Елены Мухтиярововй на соответствующий запрос.Ранее сообщалось, что Минпросвещения РФ и Общероссийский профсоюз образования обратились в Минтруд с просьбой разъяснить порядок прохождения учителями вакцинации от коронавирусной инфекции, в частности, прояснить, имеет ли право учитель, не сделавший прививку, продолжать работать с детьми."При наличии отказа работника от вакцинации в плановом порядке (в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, утвержденным приказом Минздрава России от 21 марта 2014 года №125н), работодатель не вправе отстранить его от работы или принудить гражданина к проведению профилактических мероприятий", - говорится в ответе замминистра, который приводится на сайте профсоюза.Согласно ему, отстранить педагогов при отказе от вакцинации можно в случае, если главные государственные санитарные врачи субъектов и их заместители наделяются полномочиями выносить мотивированные постановления о проведении профилактических прививок гражданам или отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям. Отстранение может действовать "на период эпиднеблагополучия", добавляется в ответе.

https://ria.ru/20210216/privivka-1597704894.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), образование - общество