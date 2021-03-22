Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210322/vaktsinatsiya-1602278166.html
Минтруд разъяснил, чем педагогу грозит отказ от вакцинации
Минтруд разъяснил, чем педагогу грозит отказ от вакцинации
Отстранить педагога от работы за отказ от плановой вакцинации нельзя, но отстранение возможно, если субъекты принимают постановление о профилактических... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T11:30
2021-03-22T11:30
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
образование - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601640556_0:107:3079:1838_1920x0_80_0_0_31fe8385020ca41d3864a18e5417e4ec.jpg
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Отстранить педагога от работы за отказ от плановой вакцинации нельзя, но отстранение возможно, если субъекты принимают постановление о профилактических прививках для отдельных групп граждан по эпидемиологическим показаниям, а учитель от такой прививки отказывается, следует из ответа замглавы Минтруда Елены Мухтиярововй на соответствующий запрос.Ранее сообщалось, что Минпросвещения РФ и Общероссийский профсоюз образования обратились в Минтруд с просьбой разъяснить порядок прохождения учителями вакцинации от коронавирусной инфекции, в частности, прояснить, имеет ли право учитель, не сделавший прививку, продолжать работать с детьми."При наличии отказа работника от вакцинации в плановом порядке (в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, утвержденным приказом Минздрава России от 21 марта 2014 года №125н), работодатель не вправе отстранить его от работы или принудить гражданина к проведению профилактических мероприятий", - говорится в ответе замминистра, который приводится на сайте профсоюза.Согласно ему, отстранить педагогов при отказе от вакцинации можно в случае, если главные государственные санитарные врачи субъектов и их заместители наделяются полномочиями выносить мотивированные постановления о проведении профилактических прививок гражданам или отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям. Отстранение может действовать "на период эпиднеблагополучия", добавляется в ответе.
https://ria.ru/20210216/privivka-1597704894.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601640556_124:0:2853:2047_1920x0_80_0_0_b3d11dc2f17ff90725429078611ee64e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), образование - общество

Минтруд разъяснил, чем педагогу грозит отказ от вакцинации

11:30 22.03.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник набирает в шприц российскую вакцину "Спутник V"
Медицинский сотрудник набирает в шприц российскую вакцину Спутник V - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Отстранить педагога от работы за отказ от плановой вакцинации нельзя, но отстранение возможно, если субъекты принимают постановление о профилактических прививках для отдельных групп граждан по эпидемиологическим показаниям, а учитель от такой прививки отказывается, следует из ответа замглавы Минтруда Елены Мухтиярововй на соответствующий запрос.
Ранее сообщалось, что Минпросвещения РФ и Общероссийский профсоюз образования обратились в Минтруд с просьбой разъяснить порядок прохождения учителями вакцинации от коронавирусной инфекции, в частности, прояснить, имеет ли право учитель, не сделавший прививку, продолжать работать с детьми.
Бывший генеральный директор Microsoft Билл Гейтс - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
16 февраля, 15:41
Билл Гейтс объяснил, почему люди отказываются от прививок
"При наличии отказа работника от вакцинации в плановом порядке (в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, утвержденным приказом Минздрава России от 21 марта 2014 года №125н), работодатель не вправе отстранить его от работы или принудить гражданина к проведению профилактических мероприятий", - говорится в ответе замминистра, который приводится на сайте профсоюза.
Согласно ему, отстранить педагогов при отказе от вакцинации можно в случае, если главные государственные санитарные врачи субъектов и их заместители наделяются полномочиями выносить мотивированные постановления о проведении профилактических прививок гражданам или отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям. Отстранение может действовать "на период эпиднеблагополучия", добавляется в ответе.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Образование - Общество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:18В Югре полиция устроила погоню со стрельбой за пьяным водителем
13:16В Кремле рассказали, когда Путин освоил вездеход
13:16В Подмосковье полицейский застрелил буйного рабочего, напавшего с лопатой
13:06Песков не исключил указа Путина об утрате доверия в отношении Белозерцева
13:04В США отказались от проведения разговора Путина и Байдена
13:03Мурашко высоко оценил российскую систему контроля качества вакцин
12:58В МИД заявили о соревновании Европы за любовь администрации Байдена
12:51Санкции против России ставят под вопрос отношения с ЕС, заявили в МИД
12:51В Кремле ответили на вопрос о возможности разговора Путина с Байденом
12:49Евросоюз оказался не готов к равноправному сотрудничеству, заявил Грушко
12:47Компания LG свернет производство смартфонов
12:46Песков рассказал, брал ли Путин на отдых ядерный чемоданчик
12:44В Кремле ответили на вопрос о конституционной реформе в Белоруссии
12:43В Кремле уточнили, что Путин и Шойгу отдыхали в тувинской тайге
12:39В Кремле оценили возможность отключения России от SWIFT
12:39В Липецкой области загорелся склад стройматериалов
12:38Известный итальянский певец захотел привиться "Спутником V"
12:38В Кремле прокомментировали задержание пензенского губернатора Белозерцева
12:35Пензенскому губернатору грозит до 15 лет лишения свободы
12:34Онищенко прокомментировал выводы экспертов ВОЗ об источнике COVID-19
Лента новостейМолния