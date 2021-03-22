https://ria.ru/20210322/vaktsina-1602358184.html

"Спутник Лайт" можно будет применять для вакцинации переболевших COVID-19

"Спутник Лайт" можно будет применять для вакцинации переболевших COVID-19

"Спутник Лайт" можно будет применять для вакцинации людей, переболевших коронавирусом, которым надо повысить иммунитет, заявил директор центра имени Гамалеи... РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T17:15

2021-03-22T17:15

2021-03-22T17:15

распространение коронавируса

вакцина "спутник лайт"

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 мар - РИА Новости. "Спутник Лайт" можно будет применять для вакцинации людей, переболевших коронавирусом, которым надо повысить иммунитет, заявил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург."Спутник Лайт" - это первый компонент вакцины "Спутник V", он создается фактически для быстрой вакцинации населения, а также дает возможность использовать для вакцинации переболевших, у которых уже есть определенный иммунитет к COVID-19, но его надо поднять", - сказал Гинцбург журналистам.Он уточнил, что "Спутник Лайт" создается также для тех стран, которые не имеют достаточного количества средств и возможностей для разработки собственной вакцины с высокой эффективностью. Данный препарат будет дешевле, но при этом позволит уменьшить нагрузку на местное здравоохранение при массовом применении.Ранее Минздрав РФ выдал разрешение на проведение клинических исследований вакцины от коронавируса "Спутник Лайт". Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев говорил, что "Спутник V" - это не один препарат, а платформа вакцин. По его словам, "Спутник Лайт" в основном ориентирован на внешние рынки, в России флагманом будет "Спутник V".

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник лайт", вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество