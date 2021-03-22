Путин поблагодарил создателей вакцины "Спутник V"

"Все оказалось настолько взаимосвязано и так сильно повлияло и в нашей стране... на текущую жизнь людей и на состояние экономики, что мы даже не представляли себе, что это возможно вообще. Оказалось, что это возможно, и оказалось, что ваша работа и работа ваших коллег в высшей степени востребована", - сказал Путин на совещании с производителями российских вакцин от коронавируса.