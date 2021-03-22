Путин поблагодарил создателей вакцины "Спутник V"
16:25 22.03.2021 (обновлено: 17:40 22.03.2021)
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с общественностью Республики Крым и Севастополя
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил создателей "Спутника V" за вакцину, отметив, что эта работа в высшей степени востребована, а препарат позволяет решать разные важные вопросы - не только в здравоохранении.
По словам президента, наличие вакцины и возможность ее применять позволяет также решать вопросы, связанные с экономикой и социальной сферой.
"Все оказалось настолько взаимосвязано и так сильно повлияло и в нашей стране... на текущую жизнь людей и на состояние экономики, что мы даже не представляли себе, что это возможно вообще. Оказалось, что это возможно, и оказалось, что ваша работа и работа ваших коллег в высшей степени востребована", - сказал Путин на совещании с производителями российских вакцин от коронавируса.
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