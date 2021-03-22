https://ria.ru/20210322/vaktsina-1602343713.html

Р-Фарм рассказала о планах по выпуску вакцины "Спутник Лайт"

Р-Фарм рассказала о планах по выпуску вакцины "Спутник Лайт"

Российская фармацевтическая компания "Р-Фарм" планирует начать выпуск вакцины "Спутник Лайт" от коронавируса в особой экономической зоне "Технополис "Москва", в РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T16:17

2021-03-22T16:17

2021-03-22T17:30

распространение коронавируса

вакцина "спутник лайт"

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Российская фармацевтическая компания "Р-Фарм" планирует начать выпуск вакцины "Спутник Лайт" от коронавируса в особой экономической зоне "Технополис "Москва", в гражданский оборот вакцина может поступить в апреле-мае, сообщил основатель и председатель совета директоров "Р-Фарм" Алексей Репик.Он отметил, что проект в особой экономической зоне реализуется при содействии правительства Москвы, кроме того, достигнута стратегическая договоренность об инвестиционной поддержке со стороны Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ)."На сегодняшний день это будет самый большой биотехнологический комплекс по производству вакцины в Восточной Европе, причем построенный нами в кратчайшие сроки с нуля. Для его оснащения мы закупили самое современное высокотехнологичное оборудование, в том числе - более 200 биореакторов разного рабочего объема", - сказал глава совета директоров компании.Участвуя в видеоконференции с завода "Р-Фарм" в Ярославле, Репик отметил, что компания обладает стабильной и надежной технологией выпуска вакцины "Спутник V". "Основная работа сейчас - это трансфер технологии на другие наши площадки и в России, и за рубежом, в частности - на наш производственный комплекс в баварском Иллертиссене, который вызывает большой интерес наших европейских коллег", - добавил он.Вакцина "Спутник Лайт" разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, которому также принадлежит разработка вакцины "Спутник V". В отличии от последней, лайт-версия предполагает вакцинацию с использованием одного введения препарата. Предполагается, что "Спутник Лайт" будет эффективным препаратом, прежде всего, для молодых людей или при необходимости быстрого формирования иммунной защиты.

https://ria.ru/20210226/revaktsinatsiya-1599071848.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник лайт", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, р-фарм, общество