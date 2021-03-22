Р-Фарм рассказала о планах по выпуску вакцины "Спутник Лайт"
16:17 22.03.2021 (обновлено: 17:30 22.03.2021)
© РИА Новости / Пресс-служба НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. ГамалеиУпаковка однокомпонентной вакцины от COVID-19 "Спутник Лайт"
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Российская фармацевтическая компания "Р-Фарм" планирует начать выпуск вакцины "Спутник Лайт" от коронавируса в особой экономической зоне "Технополис "Москва", в гражданский оборот вакцина может поступить в апреле-мае, сообщил основатель и председатель совета директоров "Р-Фарм" Алексей Репик.
"В ближайшее время ожидаем внесения площадки в регистрационное удостоверение вакцины "Спутник V" и, кстати, нового проекта, продукта "Спутник Лайт" Института Гамалеи. Рассчитываем, что уже в апреле-мае препарат поступит в гражданский оборот. На второй квартал план завода - более 20 миллионов доз вакцины "Спутник V" и десятки миллионов "Спутник Лайт", - сказал Репик на совещании у президента РФ Владимира Путина.
"На сегодняшний день это будет самый большой биотехнологический комплекс по производству вакцины в Восточной Европе, причем построенный нами в кратчайшие сроки с нуля. Для его оснащения мы закупили самое современное высокотехнологичное оборудование, в том числе - более 200 биореакторов разного рабочего объема", - сказал глава совета директоров компании.
Участвуя в видеоконференции с завода "Р-Фарм" в Ярославле, Репик отметил, что компания обладает стабильной и надежной технологией выпуска вакцины "Спутник V". "Основная работа сейчас - это трансфер технологии на другие наши площадки и в России, и за рубежом, в частности - на наш производственный комплекс в баварском Иллертиссене, который вызывает большой интерес наших европейских коллег", - добавил он.
Вакцина "Спутник Лайт" разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, которому также принадлежит разработка вакцины "Спутник V". В отличии от последней, лайт-версия предполагает вакцинацию с использованием одного введения препарата. Предполагается, что "Спутник Лайт" будет эффективным препаратом, прежде всего, для молодых людей или при необходимости быстрого формирования иммунной защиты.