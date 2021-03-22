https://ria.ru/20210322/vaktsina-1602342499.html

Главный инфекционист США назвал данные по российской вакцине хорошими

Главный инфекционист США назвал данные по российской вакцине хорошими

Главный инфекционист США Энтони Фаучи считает, что данные по российской вакцине выглядят "довольно хорошо", об этом он заявил в интервью программе Hugh Hewitt... РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T16:11

2021-03-22T16:11

2021-03-22T16:11

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

энтони фаучи

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

в мире

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Главный инфекционист США Энтони Фаучи считает, что данные по российской вакцине выглядят "довольно хорошо", об этом он заявил в интервью программе Hugh Hewitt Show.Ранее Фаучи в интервью греческому телеканалу Skai похвалил российскую вакцину от COVID "Спутник V"."Данные по российской вакцине, я видел некоторые отчеты, выглядят довольно хорошо", - ответил Фаучи на вопрос об эффективности российских и китайских вакцин.При этом он отметил, что не может точно утверждать то же самое относительно китайской вакцины, так как не видел достаточно данных. "Но я думаю, что российская вакцина довольно эффективна", - добавил Фаучи.Научный журнал Lancet в начале февраля опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", энтони фаучи, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, в мире