https://ria.ru/20210322/vaktsina-1602339240.html
Документы для регистрации "Спутника Лайт" готовы, сообщил Мурашко
Документы для регистрации "Спутника Лайт" готовы, сообщил Мурашко
Документы для регистрации вакцины от коронавируса "Спутник Лайт" уже подготовлены, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T15:56
2021-03-22T15:56
2021-03-22T16:10
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Документы для регистрации вакцины от коронавируса "Спутник Лайт" уже подготовлены, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.Вакцина "Спутник Лайт" разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, которому также принадлежит разработка вакцины "Спутник V". В отличии от последней, лайт-версия предполагает вакцинацию с использованием одного введения препарата. Предполагается, что "Спутник Лайт" будет эффективным препаратом, прежде всего, для молодых людей или при необходимости быстрого формирования иммунной защиты.
https://ria.ru/20210226/revaktsinatsiya-1599071848.html
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вакцина "спутник лайт", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, здоровье - общество, общество