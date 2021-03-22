https://ria.ru/20210322/vaktsina-1602337263.html

Путин оценил ситуацию с производством вакцин от коронавируса

Путин оценил ситуацию с производством вакцин от коронавируса

Президент России Владимир Путин принял предложение председателя совета директоров "Р-Фарм" Алексея Репика дать старт заводу про производству вакцины от... РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T15:47

2021-03-22T15:47

2021-03-22T16:36

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин принял предложение председателя совета директоров "Р-Фарм" Алексея Репика дать старт заводу про производству вакцины от коронавируса "Спутник V" и "Спутник Лайт". Об этом он заявил в ходе совещания по вопросам вакцинации.Ранее в ходе совещания Репик рассказал о скором открытии флагманского завода в технополисе "Москва". По его словам, это будет самый большой технологический комплекс по производству вакцин в Восточной Европе. В ближайшее время ожидается внесение площадки в регистрационное удостоверение вакцин "Спутник V" и "Спутник Лайт". В гражданский оборот вакцины с завода должны поступить в апреле-мае, план производства на II квартал составляет 20 миллионов доз "Спутник V" и "десятки миллионов" доз "Спутник Лайт"."Я бы очень хотел пригласить вас посетить нашу московскую площадку и дать старт работе завода "Спутник Технополис", - сказал Репик."Спасибо за приглашение, приеду", - ответил Путин.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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