https://ria.ru/20210322/vaktsina-1602335475.html

Путин отметил востребованность российских вакцин

Путин отметил востребованность российских вакцин

Интерес к российской вакцине "Спутник V" проявляют все больше стран по всему миру, несмотря на умышленную дискредитацию, небылицы и вбросы, заявил президент РФ... РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T15:41

2021-03-22T15:41

2021-03-22T16:13

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Интерес к российской вакцине "Спутник V" проявляют все больше стран по всему миру, несмотря на умышленную дискредитацию, небылицы и вбросы, заявил президент РФ Владимир Путин."География использования российского "Спутника V" активно растет, даже несмотря на умышленную дискредитацию нашей вакцины, различные информационные вбросы, порой откровенные небылицы. Интерес к нашей вакцине проявляют все больше государств по всему миру", - сказал Путин на совещании по вопросам вакцинации против COVID-19.Вакцина "Спутник V" зарегистрирована в 55 странах по всему миру с общим населением свыше 1,4 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире.Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet. "Спутник V" создан на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека. В препарате используются два разных вектора для двух уколов в процессе вакцинации, что формирует более стойкий иммунитет по сравнению с вакцинами, которые используют одинаковый механизм доставки для обоих уколов.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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