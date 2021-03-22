https://ria.ru/20210322/vaktsina-1602334947.html

Путин оценил работу по производству вакцин от коронавируса

Путин оценил работу по производству вакцин от коронавируса

Президент РФ Владимир Путин заявил, что отечественные производители смогли в кратчайшие сроки решить задачи по развертыванию мощностей для производства вакцин... РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T15:39

2021-03-22T15:39

2021-03-22T15:48

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

владимир путин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/12/1601836316_0:0:3023:1700_1920x0_80_0_0_c56159ac8179a98f3143b4d2a16b8f13.jpg

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что отечественные производители смогли в кратчайшие сроки решить задачи по развертыванию мощностей для производства вакцин от коронавируса."Добавлю, что в сложных условиях эпидемии отечественные фармацевтические производители в кооперации с научными институтам смогли в кратчайшие сроки решить целый комплекс задач по развертыванию новых производственных мощностей, необходимых для изготовления вакцин ", - сказал Путин на совещании по вопросам вакцинации против коронавирус в режиме видеоконференции.По его словам, на многих площадках работа велась почти круглосуточно, было внедрено современное и высокоэффективное оборудование, созданы передовые биотехнологические производства.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, владимир путин, общество