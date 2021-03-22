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Путин оценил работу по производству вакцин от коронавируса
Путин оценил работу по производству вакцин от коронавируса
Президент РФ Владимир Путин заявил, что отечественные производители смогли в кратчайшие сроки решить задачи по развертыванию мощностей для производства вакцин... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T15:39
2021-03-22T15:39
2021-03-22T15:48
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что отечественные производители смогли в кратчайшие сроки решить задачи по развертыванию мощностей для производства вакцин от коронавируса."Добавлю, что в сложных условиях эпидемии отечественные фармацевтические производители в кооперации с научными институтам смогли в кратчайшие сроки решить целый комплекс задач по развертыванию новых производственных мощностей, необходимых для изготовления вакцин ", - сказал Путин на совещании по вопросам вакцинации против коронавирус в режиме видеоконференции.По его словам, на многих площадках работа велась почти круглосуточно, было внедрено современное и высокоэффективное оборудование, созданы передовые биотехнологические производства.
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