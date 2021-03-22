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В Норвегии еще два человека умерли после вакцинации AstraZeneca

В Норвегии еще два человека умерли после вакцинации AstraZeneca

Еще два летальных исхода зафиксированы в Норвегии после вакцинации препаратом AstraZeneca, сообщило норвежское Агентство лекарственных средств. РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T12:24

2021-03-22T12:24

2021-03-22T12:24

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astrazeneca

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МУРМАНСК, 22 мар – РИА Новости. Еще два летальных исхода зафиксированы в Норвегии после вакцинации препаратом AstraZeneca, сообщило норвежское Агентство лекарственных средств.Как отметили в агентстве, нельзя исключать, что новые случаи могут быть связаны с вакциной AstraZeneca.Ранее Европейское агентство лекарственных средств (EMA) сообщило, что расследует инциденты с пациентами, которые получили прививку из одной партии вакцины AstraZeneca в ряде стран ЕС и у которых позднее были зарегистрированы тромбоэмболические осложнения. Ряд стран Европы, в том числе Австрия, Эстония, Литва, Латвия, Люксембург, Дания, Болгария, Норвегия, Исландия, Словения, Кипр, Италия, Франция, Германия и Испания, приостановили использование вакцины AstraZeneca. В четверг EMA выступило с рекомендацией продолжать использование препарата, после чего ряд стран возобновил вакцинацию им. Норвегия должна принять решение о возобновлении вакцинации AstraZeneca на этой неделе.

норвегия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, astrazeneca , норвегия, в мире