В Норвегии еще два человека умерли после вакцинации AstraZeneca
МУРМАНСК, 22 мар – РИА Новости. Еще два летальных исхода зафиксированы в Норвегии после вакцинации препаратом AstraZeneca, сообщило норвежское Агентство лекарственных средств.
"Ранее сообщалось о пяти пациентах, госпитализированных после вакцинации AstraZeneca. У них обнаружена комбинация тромбоза, кровоизлияний и низкого числа тромбоцитов. Один из них умер в начале недели, сейчас стало известно о двух новых случаях смерти", - говорится в сообщении.
Как отметили в агентстве, нельзя исключать, что новые случаи могут быть связаны с вакциной AstraZeneca.
Ранее Европейское агентство лекарственных средств (EMA) сообщило, что расследует инциденты с пациентами, которые получили прививку из одной партии вакцины AstraZeneca в ряде стран ЕС и у которых позднее были зарегистрированы тромбоэмболические осложнения. Ряд стран Европы, в том числе Австрия, Эстония, Литва, Латвия, Люксембург, Дания, Болгария, Норвегия, Исландия, Словения, Кипр, Италия, Франция, Германия и Испания, приостановили использование вакцины AstraZeneca. В четверг EMA выступило с рекомендацией продолжать использование препарата, после чего ряд стран возобновил вакцинацию им. Норвегия должна принять решение о возобновлении вакцинации AstraZeneca на этой неделе.