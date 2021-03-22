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В Норвегии еще два человека умерли после вакцинации AstraZeneca
В Норвегии еще два человека умерли после вакцинации AstraZeneca
Еще два летальных исхода зафиксированы в Норвегии после вакцинации препаратом AstraZeneca, сообщило норвежское Агентство лекарственных средств. РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T12:24
2021-03-22T12:24
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коронавирус covid-19
astrazeneca
норвегия
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МУРМАНСК, 22 мар – РИА Новости. Еще два летальных исхода зафиксированы в Норвегии после вакцинации препаратом AstraZeneca, сообщило норвежское Агентство лекарственных средств.Как отметили в агентстве, нельзя исключать, что новые случаи могут быть связаны с вакциной AstraZeneca.Ранее Европейское агентство лекарственных средств (EMA) сообщило, что расследует инциденты с пациентами, которые получили прививку из одной партии вакцины AstraZeneca в ряде стран ЕС и у которых позднее были зарегистрированы тромбоэмболические осложнения. Ряд стран Европы, в том числе Австрия, Эстония, Литва, Латвия, Люксембург, Дания, Болгария, Норвегия, Исландия, Словения, Кипр, Италия, Франция, Германия и Испания, приостановили использование вакцины AstraZeneca. В четверг EMA выступило с рекомендацией продолжать использование препарата, после чего ряд стран возобновил вакцинацию им. Норвегия должна принять решение о возобновлении вакцинации AstraZeneca на этой неделе.
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коронавирус covid-19, astrazeneca , норвегия, в мире

В Норвегии еще два человека умерли после вакцинации AstraZeneca

12:24 22.03.2021
 
© РИА Новости / Густаво Вальенте / Перейти в фотобанкВакцина Oxford/AstraZeneca
Вакцина Oxford/AstraZeneca - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© РИА Новости / Густаво Вальенте
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МУРМАНСК, 22 мар – РИА Новости. Еще два летальных исхода зафиксированы в Норвегии после вакцинации препаратом AstraZeneca, сообщило норвежское Агентство лекарственных средств.
"Ранее сообщалось о пяти пациентах, госпитализированных после вакцинации AstraZeneca. У них обнаружена комбинация тромбоза, кровоизлияний и низкого числа тромбоцитов. Один из них умер в начале недели, сейчас стало известно о двух новых случаях смерти", - говорится в сообщении.
Как отметили в агентстве, нельзя исключать, что новые случаи могут быть связаны с вакциной AstraZeneca.
Ранее Европейское агентство лекарственных средств (EMA) сообщило, что расследует инциденты с пациентами, которые получили прививку из одной партии вакцины AstraZeneca в ряде стран ЕС и у которых позднее были зарегистрированы тромбоэмболические осложнения. Ряд стран Европы, в том числе Австрия, Эстония, Литва, Латвия, Люксембург, Дания, Болгария, Норвегия, Исландия, Словения, Кипр, Италия, Франция, Германия и Испания, приостановили использование вакцины AstraZeneca. В четверг EMA выступило с рекомендацией продолжать использование препарата, после чего ряд стран возобновил вакцинацию им. Норвегия должна принять решение о возобновлении вакцинации AstraZeneca на этой неделе.
 
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