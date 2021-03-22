Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210322/vaktsina-1602244931.html
Блумберг: ЕС намерен блокировать экспорт AstraZeneca в Британию
Блумберг: ЕС намерен блокировать экспорт AstraZeneca в Британию
Европейский союз будет тщательно рассматривать запросы на экспорт вакцины от коронавируса фармкомпании AstraZeneca в Великобританию и, вероятно, будет их... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T02:55
2021-03-22T02:55
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
урсула фон дер ляйен
astrazeneca
еврокомиссия
евросоюз
великобритания
дания
норвегия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/10/1601473513_0:0:2999:1687_1920x0_80_0_0_7a9a0fd289b4732081d0bb2f1c2f7fc3.jpg
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Европейский союз будет тщательно рассматривать запросы на экспорт вакцины от коронавируса фармкомпании AstraZeneca в Великобританию и, вероятно, будет их отклонять, пока производитель не выполнит свои обязательства по поставкам препаратов в страны блока, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники.Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью изданиям медиагруппы Funke заявила о возможности введения запрета на экспорт из Евросоюза препарата AstraZeneca, которая поставила в страны сообщества лишь часть от согласованного количества вакцины. Глава ЕК подчеркнула, что в первом квартале AstraZeneca поставила странам ЕС только 30% от согласованного объема вакцины от COVID-19.В Великобританию из ЕС было экспортировано более 10 миллионов доз, указывает Блумберг. Однако, по словам неназванных чиновников, лишь небольшая часть этих поставок была связана с вакциной AstraZeneca или ее составными частями.При этом высокопоставленный европейский чиновник заявил агентству, что у Евросоюза с компанией-производителем вакцин заключены собственные контракты и их условия не соблюдаются. Поэтому дозы вакцины и ингредиенты, производимые на европейских предприятиях, будут использоваться для поставок только в рамках ЕС.Ранее Европейское агентство лекарственных средств (EMA) сообщило, что расследует инциденты с пациентами, которые получили прививку из одной партии вакцины AstraZeneca в ряде стран ЕС и у которых позднее были зарегистрированы тромбоэмболические осложнения. Ряд стран ЕС, в том числе Австрия, Эстония, Литва, Латвия, Люксембург, Дания, Болгария, Норвегия, Исландия, Словения, Кипр, Италия, Франция, Германия и Испания, приостановили использование вакцины AstraZeneca.В четверг EMA выступило с рекомендацией продолжать использование препарата, после чего ряд стран возобновил вакцинацию им.
https://radiosputnik.ria.ru/20210321/astrazeneca-1602225384.html
https://ria.ru/20210320/astrazeneca-1602134014.html
https://ria.ru/20210320/astrazeneca-1602136705.html
великобритания
дания
норвегия
люксембург (государство)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/10/1601473513_200:0:2929:2047_1920x0_80_0_0_2ab79c6867f283e749c2630014333e5b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, урсула фон дер ляйен, astrazeneca , еврокомиссия, евросоюз, великобритания, дания, норвегия, люксембург (государство), в мире

Блумберг: ЕС намерен блокировать экспорт AstraZeneca в Британию

02:55 22.03.2021
 
© REUTERS / Remo CasilliМедицинский работник с вакциной от коронавируса Oxford-AstraZeneca в центре массовой вакцинации на территории военного городка Чеккиньола в Риме
Медицинский работник с вакциной от коронавируса Oxford-AstraZeneca в центре массовой вакцинации на территории военного городка Чеккиньола в Риме - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© REUTERS / Remo Casilli
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Европейский союз будет тщательно рассматривать запросы на экспорт вакцины от коронавируса фармкомпании AstraZeneca в Великобританию и, вероятно, будет их отклонять, пока производитель не выполнит свои обязательства по поставкам препаратов в страны блока, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью изданиям медиагруппы Funke заявила о возможности введения запрета на экспорт из Евросоюза препарата AstraZeneca, которая поставила в страны сообщества лишь часть от согласованного количества вакцины. Глава ЕК подчеркнула, что в первом квартале AstraZeneca поставила странам ЕС только 30% от согласованного объема вакцины от COVID-19.
Вакцина Oxford/AstraZeneca - РИА Новости, 1920, 21.03.2021
Вчера, 19:53
От греха подальше: ЮАР продала ранее купленные вакцины AstraZeneca
В Великобританию из ЕС было экспортировано более 10 миллионов доз, указывает Блумберг. Однако, по словам неназванных чиновников, лишь небольшая часть этих поставок была связана с вакциной AstraZeneca или ее составными частями.
При этом высокопоставленный европейский чиновник заявил агентству, что у Евросоюза с компанией-производителем вакцин заключены собственные контракты и их условия не соблюдаются. Поэтому дозы вакцины и ингредиенты, производимые на европейских предприятиях, будут использоваться для поставок только в рамках ЕС.
Вакцина Oxford/AstraZeneca - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
20 марта, 16:45Распространение коронавируса
В Дании сообщили о смерти чиновника после прививки AstraZeneca
Ранее Европейское агентство лекарственных средств (EMA) сообщило, что расследует инциденты с пациентами, которые получили прививку из одной партии вакцины AstraZeneca в ряде стран ЕС и у которых позднее были зарегистрированы тромбоэмболические осложнения. Ряд стран ЕС, в том числе Австрия, Эстония, Литва, Латвия, Люксембург, Дания, Болгария, Норвегия, Исландия, Словения, Кипр, Италия, Франция, Германия и Испания, приостановили использование вакцины AstraZeneca.
В четверг EMA выступило с рекомендацией продолжать использование препарата, после чего ряд стран возобновил вакцинацию им.
Вакцина от коронавируса британо-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
20 марта, 17:12Распространение коронавируса
В Варшаве заявили о боязни поляков прививаться вакциной AstraZeneca
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Урсула фон дер ЛяйенAstraZenecaЕврокомиссияЕвросоюзВеликобританияДанияНорвегияЛюксембург (государство)В мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:18В Югре полиция устроила погоню со стрельбой за пьяным водителем
13:16В Кремле рассказали, когда Путин освоил вездеход
13:16В Подмосковье полицейский застрелил буйного рабочего, напавшего с лопатой
13:06Песков не исключил указа Путина об утрате доверия в отношении Белозерцева
13:04В США отказались от проведения разговора Путина и Байдена
13:03Мурашко высоко оценил российскую систему контроля качества вакцин
12:58В МИД заявили о соревновании Европы за любовь администрации Байдена
12:51Санкции против России ставят под вопрос отношения с ЕС, заявили в МИД
12:51В Кремле ответили на вопрос о возможности разговора Путина с Байденом
12:49Евросоюз оказался не готов к равноправному сотрудничеству, заявил Грушко
12:47Компания LG свернет производство смартфонов
12:46Песков рассказал, брал ли Путин на отдых ядерный чемоданчик
12:44В Кремле ответили на вопрос о конституционной реформе в Белоруссии
12:43В Кремле уточнили, что Путин и Шойгу отдыхали в тувинской тайге
12:39В Кремле оценили возможность отключения России от SWIFT
12:39В Липецкой области загорелся склад стройматериалов
12:38Известный итальянский певец захотел привиться "Спутником V"
12:38В Кремле прокомментировали задержание пензенского губернатора Белозерцева
12:35Пензенскому губернатору грозит до 15 лет лишения свободы
12:34Онищенко прокомментировал выводы экспертов ВОЗ об источнике COVID-19
Лента новостейМолния