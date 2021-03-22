https://ria.ru/20210322/vaktsina-1602244931.html

Блумберг: ЕС намерен блокировать экспорт AstraZeneca в Британию

Блумберг: ЕС намерен блокировать экспорт AstraZeneca в Британию

Европейский союз будет тщательно рассматривать запросы на экспорт вакцины от коронавируса фармкомпании AstraZeneca в Великобританию и, вероятно, будет их... РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T02:55

2021-03-22T02:55

2021-03-22T02:55

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

урсула фон дер ляйен

astrazeneca

еврокомиссия

евросоюз

великобритания

дания

норвегия

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Европейский союз будет тщательно рассматривать запросы на экспорт вакцины от коронавируса фармкомпании AstraZeneca в Великобританию и, вероятно, будет их отклонять, пока производитель не выполнит свои обязательства по поставкам препаратов в страны блока, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники.Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью изданиям медиагруппы Funke заявила о возможности введения запрета на экспорт из Евросоюза препарата AstraZeneca, которая поставила в страны сообщества лишь часть от согласованного количества вакцины. Глава ЕК подчеркнула, что в первом квартале AstraZeneca поставила странам ЕС только 30% от согласованного объема вакцины от COVID-19.В Великобританию из ЕС было экспортировано более 10 миллионов доз, указывает Блумберг. Однако, по словам неназванных чиновников, лишь небольшая часть этих поставок была связана с вакциной AstraZeneca или ее составными частями.При этом высокопоставленный европейский чиновник заявил агентству, что у Евросоюза с компанией-производителем вакцин заключены собственные контракты и их условия не соблюдаются. Поэтому дозы вакцины и ингредиенты, производимые на европейских предприятиях, будут использоваться для поставок только в рамках ЕС.Ранее Европейское агентство лекарственных средств (EMA) сообщило, что расследует инциденты с пациентами, которые получили прививку из одной партии вакцины AstraZeneca в ряде стран ЕС и у которых позднее были зарегистрированы тромбоэмболические осложнения. Ряд стран ЕС, в том числе Австрия, Эстония, Литва, Латвия, Люксембург, Дания, Болгария, Норвегия, Исландия, Словения, Кипр, Италия, Франция, Германия и Испания, приостановили использование вакцины AstraZeneca.В четверг EMA выступило с рекомендацией продолжать использование препарата, после чего ряд стран возобновил вакцинацию им.

https://radiosputnik.ria.ru/20210321/astrazeneca-1602225384.html

https://ria.ru/20210320/astrazeneca-1602134014.html

https://ria.ru/20210320/astrazeneca-1602136705.html

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дания

норвегия

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коронавирус covid-19, урсула фон дер ляйен, astrazeneca , еврокомиссия, евросоюз, великобритания, дания, норвегия, люксембург (государство), в мире