https://ria.ru/20210322/uvolneniya-1602406065.html

МВД Белоруссии назвало пост о массовых увольнениях из милиции фейком

МВД Белоруссии назвало пост о массовых увольнениях из милиции фейком

Пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова заявила, что распространенная в интернете информация о массовых увольнениях из органов внутренних дел... РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T23:03

2021-03-22T23:03

2021-03-22T23:04

протесты в белоруссии

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МИНСК, 22 мар – РИА Новости. Пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова заявила, что распространенная в интернете информация о массовых увольнениях из органов внутренних дел сотрудников в 2020 году является фейком.По ее словам, "в сравнении с 2019 годом в 2020 году количество уволенных сотрудников снизилось более чем на 400 человек".Ранее белорусская оппозиция со ссылкой на имеющиеся в ее распоряжении документы распространила информацию, что после президентских выборов в Белоруссии из системы МВД уволились свыше тысячи человек. Оппозиция неоднократно заявляла о массовых увольнениях сотрудников органов внутренних дел, в МВД утверждали, что значительного оттока кадров из правоохранительных органов Белоруссии на почве акций протеста не произошло, эти слухи безосновательны. В январе заместитель министра внутренних дел Белоруссии Сергей Хоменко заявил, что сообщения в интернет и Telegram-каналах о "повальном бегстве" личного состава из органов внутренних дел и внутренних войск являются фейком. По его словам, укомплектованность личным составом увеличилась по сравнению с 2019 годом.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для их пресечения силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.

https://ria.ru/20210319/vybory-1602018554.html

https://ria.ru/20210317/izolyatsiya-1601693082.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мвд белоруссии, кгб белоруссии, александр лукашенко, белоруссия, в мире