МВД Белоруссии назвало пост о массовых увольнениях из милиции фейком
23:03 22.03.2021 (обновлено: 23:04 22.03.2021)
© Sputnik / Виктор ТолочкоСотрудники правоохранительных органов на акции протеста пенсионеров "Марш мудрости" в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 22 мар – РИА Новости. Пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова заявила, что распространенная в интернете информация о массовых увольнениях из органов внутренних дел сотрудников в 2020 году является фейком.
"Та информация, которая так распространялась в интернете, о тысяче милиционеров, которые (якобы – ред.) уволились из органов внутренних дел, – чистейший фейк. Конечно, она не соответствует действительности", - сказала Чемоданова в интервью телеканалу "Беларусь 1" в понедельник.
По ее словам, "в сравнении с 2019 годом в 2020 году количество уволенных сотрудников снизилось более чем на 400 человек".
Ранее белорусская оппозиция со ссылкой на имеющиеся в ее распоряжении документы распространила информацию, что после президентских выборов в Белоруссии из системы МВД уволились свыше тысячи человек. Оппозиция неоднократно заявляла о массовых увольнениях сотрудников органов внутренних дел, в МВД утверждали, что значительного оттока кадров из правоохранительных органов Белоруссии на почве акций протеста не произошло, эти слухи безосновательны. В январе заместитель министра внутренних дел Белоруссии Сергей Хоменко заявил, что сообщения в интернет и Telegram-каналах о "повальном бегстве" личного состава из органов внутренних дел и внутренних войск являются фейком. По его словам, укомплектованность личным составом увеличилась по сравнению с 2019 годом.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для их пресечения силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.