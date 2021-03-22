Украина хочет стать членом ЕС и НАТО в течение 5-10 лет
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаг Евросоюза в главном здании Европейского парламента в Страсбурге
КИЕВ, 22 мар - РИА Новости. Украина хочет получить членство в Европейском союзе и НАТО в течение 5-10 лет, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
"Нашим желанием является в промежутке от 5 до 10 лет стать членом ЕС. Это, конечно, зависит не только от нас, а от 27 других стран. То же касается и НАТО. Украина стремится получить членство в Североатлантическом альянсе", - сказал Шмыгаль в интервью немецкой газете Handelsblatt.
При этом, по его словам, Украине для членства в ЕС необходимо достичь прогресса в борьбе с коррупцией, также в правосудии должны быть достигнуты европейские стандарты.
Кроме того, по мнению Шмыгаля, "в ЕС также есть страны, которые скептически относятся к дальнейшему расширению" Евросоюза.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Ранее такой статус получили Австралия, Финляндия, Грузия, Иордания и Швеция. Статус партнера "расширенных возможностей" в НАТО ввели в 2014 году для построения более глубоких, специализированных двусторонних отношений.