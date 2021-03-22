https://ria.ru/20210322/ubiystvo-1602390173.html

Нижегородцам дали 17 и 19 лет тюрьмы за жестокое убийство беременной

Нижегородцам дали 17 и 19 лет тюрьмы за жестокое убийство беременной

Двое жителей Нижнего Новгорода осуждены на 17 и 19 лет колонии строгого режима за убийство беременной женщины, а также поджог ее квартиры, сообщает следственное РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T20:00

2021-03-22T20:00

2021-03-22T20:00

россия

следственный комитет россии (ск рф)

нижний новгород

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

нижегородская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/realty/39791/40/397914019_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_d2edc1dc1271923c0fbc17b2e05ec807.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 мар - РИА Новости. Двое жителей Нижнего Новгорода осуждены на 17 и 19 лет колонии строгого режима за убийство беременной женщины, а также поджог ее квартиры, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.По версии следствия, утром 2 ноября 2019 года в квартире дома по улице Архангельской двое нетрезвых мужчин были в гостях у 20-летней девушки, которая находилась на пятом месяце беременности. В ходе распития спиртного они напали на нее с ножом, забрали браслет и кольца, а затем нанесли ей не менее 12 ножевых ранений по телу. После этого обвиняемые подожгли квартиру и скрылись с места преступления. После тушения пожара сотрудники МЧС обнаружили тело погибшей женщины с признаками насильственной смерти.Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц, из корыстных побуждений, сопряженное с разбоем, женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности) и части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущество путем поджога).В ходе предварительного расследования мужчины были заключены под стражу. Вину в совершении инкриминируемых деяний признал только один из них.

https://ria.ru/20210125/avariya-1594428281.html

https://ria.ru/20200909/koloniya-1576969242.html

россия

нижний новгород

нижегородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), нижний новгород, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), нижегородская область, происшествия