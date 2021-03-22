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Нижегородцам дали 17 и 19 лет тюрьмы за жестокое убийство беременной
Нижегородцам дали 17 и 19 лет тюрьмы за жестокое убийство беременной
Двое жителей Нижнего Новгорода осуждены на 17 и 19 лет колонии строгого режима за убийство беременной женщины, а также поджог ее квартиры, сообщает следственное РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T20:00
2021-03-22T20:00
россия
следственный комитет россии (ск рф)
нижний новгород
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
нижегородская область
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 мар - РИА Новости. Двое жителей Нижнего Новгорода осуждены на 17 и 19 лет колонии строгого режима за убийство беременной женщины, а также поджог ее квартиры, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.По версии следствия, утром 2 ноября 2019 года в квартире дома по улице Архангельской двое нетрезвых мужчин были в гостях у 20-летней девушки, которая находилась на пятом месяце беременности. В ходе распития спиртного они напали на нее с ножом, забрали браслет и кольца, а затем нанесли ей не менее 12 ножевых ранений по телу. После этого обвиняемые подожгли квартиру и скрылись с места преступления. После тушения пожара сотрудники МЧС обнаружили тело погибшей женщины с признаками насильственной смерти.Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц, из корыстных побуждений, сопряженное с разбоем, женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности) и части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущество путем поджога).В ходе предварительного расследования мужчины были заключены под стражу. Вину в совершении инкриминируемых деяний признал только один из них.
https://ria.ru/20210125/avariya-1594428281.html
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нижний новгород
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россия, следственный комитет россии (ск рф), нижний новгород, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), нижегородская область, происшествия

Нижегородцам дали 17 и 19 лет тюрьмы за жестокое убийство беременной

20:00 22.03.2021
 
© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 мар - РИА Новости. Двое жителей Нижнего Новгорода осуждены на 17 и 19 лет колонии строгого режима за убийство беременной женщины, а также поджог ее квартиры, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.
По версии следствия, утром 2 ноября 2019 года в квартире дома по улице Архангельской двое нетрезвых мужчин были в гостях у 20-летней девушки, которая находилась на пятом месяце беременности. В ходе распития спиртного они напали на нее с ножом, забрали браслет и кольца, а затем нанесли ей не менее 12 ножевых ранений по телу. После этого обвиняемые подожгли квартиру и скрылись с места преступления. После тушения пожара сотрудники МЧС обнаружили тело погибшей женщины с признаками насильственной смерти.
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Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц, из корыстных побуждений, сопряженное с разбоем, женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности) и части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущество путем поджога).
В ходе предварительного расследования мужчины были заключены под стражу. Вину в совершении инкриминируемых деяний признал только один из них.
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"Приговором суда 20-летнему подсудимому назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы, его 28-летнему подельнику – 17 лет лишения свободы, обоим – с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил", - говорится в сообщении регионального СУ СК.

 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Нижний НовгородМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Нижегородская областьПроисшествия
 
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