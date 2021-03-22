https://ria.ru/20210322/ubiystvo-1602355421.html

В Подмосковье завершили расследование убийства бизнесмена с "Фуд Сити"

В Подмосковье завершили расследование убийства бизнесмена с "Фуд Сити"

Подмосковные следователи завершили расследование уголовного дела в отношении шести членов этнической банды, которые убили в 2018 году коммерсанта в Подмосковье... РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T17:01

2021-03-22T17:01

2021-03-22T17:01

ольга врадий

московская область (подмосковье)

азербайджан

видное

происшествия

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Подмосковные следователи завершили расследование уголовного дела в отношении шести членов этнической банды, которые убили в 2018 году коммерсанта в Подмосковье за отказ платить им деньги за покровительство, сообщила журналистам старший помощник областного главка СК РФ Ольга Врадий.По ее словам, в зависимости от роли и степени участия каждого они обвиняются в "создании устойчивой вооруженной группы и участии в ней", "убийстве, совершенном организованной группой из корыстных побуждений, сопряженном с вымогательством", "покушении на убийство, совершенном организованной группой из корыстных побуждений, сопряженном с вымогательством", "незаконном обороте оружия, совершенном организованной группой", "вымогательстве" и "незаконном пересечении границы РФ, совершенном организованной группой".По данным следствия, в 2016 году гражданин одного из соседних государств создал в Подмосковье банду, чтобы вымогать деньги у коммерсантов, и привлек своих соотечественников. Члены этнической группировки орудовали с 2016 года по 2018 год и получали каждый месяц от нескольких предпринимателей – владельцев торговых точек на рынке - за покровительство не менее 100 тысяч рублей.Однако в 2018 году один из бизнесменов отказался платить дань, в марте бандиты обстреляли его автомобиль, когда тот был в Москве, а в ноябре убили на стоянке в Видном, выстрелив не менее семи раз.Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, члены банды и убитый предприниматель - уроженцы Азербайджана. Погибший занимался торговлей фруктами и овощами на оптово-розничном рынке "Фуд Сити" в Москве.

https://ria.ru/20201124/banda-1585933135.html

московская область (подмосковье)

азербайджан

видное

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ольга врадий, московская область (подмосковье), азербайджан, видное, происшествия