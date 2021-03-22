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В Подмосковье завершили расследование убийства бизнесмена с "Фуд Сити"
В Подмосковье завершили расследование убийства бизнесмена с "Фуд Сити"
Подмосковные следователи завершили расследование уголовного дела в отношении шести членов этнической банды, которые убили в 2018 году коммерсанта в Подмосковье... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T17:01
2021-03-22T17:01
ольга врадий
московская область (подмосковье)
азербайджан
видное
происшествия
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Подмосковные следователи завершили расследование уголовного дела в отношении шести членов этнической банды, которые убили в 2018 году коммерсанта в Подмосковье за отказ платить им деньги за покровительство, сообщила журналистам старший помощник областного главка СК РФ Ольга Врадий.По ее словам, в зависимости от роли и степени участия каждого они обвиняются в "создании устойчивой вооруженной группы и участии в ней", "убийстве, совершенном организованной группой из корыстных побуждений, сопряженном с вымогательством", "покушении на убийство, совершенном организованной группой из корыстных побуждений, сопряженном с вымогательством", "незаконном обороте оружия, совершенном организованной группой", "вымогательстве" и "незаконном пересечении границы РФ, совершенном организованной группой".По данным следствия, в 2016 году гражданин одного из соседних государств создал в Подмосковье банду, чтобы вымогать деньги у коммерсантов, и привлек своих соотечественников. Члены этнической группировки орудовали с 2016 года по 2018 год и получали каждый месяц от нескольких предпринимателей – владельцев торговых точек на рынке - за покровительство не менее 100 тысяч рублей.Однако в 2018 году один из бизнесменов отказался платить дань, в марте бандиты обстреляли его автомобиль, когда тот был в Москве, а в ноябре убили на стоянке в Видном, выстрелив не менее семи раз.Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, члены банды и убитый предприниматель - уроженцы Азербайджана. Погибший занимался торговлей фруктами и овощами на оптово-розничном рынке "Фуд Сити" в Москве.
https://ria.ru/20201124/banda-1585933135.html
московская область (подмосковье)
азербайджан
видное
РИА Новости
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ольга врадий, московская область (подмосковье), азербайджан, видное, происшествия

В Подмосковье завершили расследование убийства бизнесмена с "Фуд Сити"

17:01 22.03.2021
 
© РИА Новости / Максим БлиновАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Подмосковные следователи завершили расследование уголовного дела в отношении шести членов этнической банды, которые убили в 2018 году коммерсанта в Подмосковье за отказ платить им деньги за покровительство, сообщила журналистам старший помощник областного главка СК РФ Ольга Врадий.
По ее словам, в зависимости от роли и степени участия каждого они обвиняются в "создании устойчивой вооруженной группы и участии в ней", "убийстве, совершенном организованной группой из корыстных побуждений, сопряженном с вымогательством", "покушении на убийство, совершенном организованной группой из корыстных побуждений, сопряженном с вымогательством", "незаконном обороте оружия, совершенном организованной группой", "вымогательстве" и "незаконном пересечении границы РФ, совершенном организованной группой".
"Завершено расследование уголовного дела в отношении шести членов этнической банды... Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет передано в суд", - сказала Врадий.
По данным следствия, в 2016 году гражданин одного из соседних государств создал в Подмосковье банду, чтобы вымогать деньги у коммерсантов, и привлек своих соотечественников. Члены этнической группировки орудовали с 2016 года по 2018 год и получали каждый месяц от нескольких предпринимателей – владельцев торговых точек на рынке - за покровительство не менее 100 тысяч рублей.
Однако в 2018 году один из бизнесменов отказался платить дань, в марте бандиты обстреляли его автомобиль, когда тот был в Москве, а в ноябре убили на стоянке в Видном, выстрелив не менее семи раз.
Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, члены банды и убитый предприниматель - уроженцы Азербайджана. Погибший занимался торговлей фруктами и овощами на оптово-розничном рынке "Фуд Сити" в Москве.
Леонид Сопильняк - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
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Ольга ВрадийМосковская область (Подмосковье)АзербайджанВидноеПроисшествия
 
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